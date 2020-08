K mání je vzácný vrchol německého luxusu 90. let, 1 z 59 aut vlastnil 24 let jediný muž před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Autogalerie MA Wiesbaden, Mobile.de

Jen 59 lidí na celém světě mohlo v polovině 90. let okusit, co znamená vrcholná kombinace luxusu a výkonu v provedení německé Alpiny. Jeden z dvanáctiválcových supersedanů B12 vlastnil od té dob jediný muž, až teď ho prodává.

Před návratem Rolls-Roycu a Bentley na výsluní byla nejnáročnější klientela toužící po výkonných a luxusních limuzínách okouzlována hlavně německými stroji nejvyšších tříd. Takoví často volili pohodlí dvanáctiválcového polykače kilometrů s prodlouženým rozvorem a plaketou 750iL vedle modro-bílého loga BMW. Některým ale nestačilo ani to.

Pro takové vzniklo asi 70 kilometrů západně od Mnichova něco ještě vytříbenějšího. Ve městě jménem Buchloe se tamní Alpina rozhodla právě na základech „bondovského” sedanu 750iL generace E38 postavit vlastní interpretaci jménem B12 5,7. Bylo to velmi exkluzivní zboží - od roku 1995 vzniklo pouhých 59 charismatických dálničních křižníků, který mnichovské základy posouval dál tím nejlepším možným způsobem.

Sériový nezůstal už motor M73. U Alpiny zvýšili objem dvanáctiválce na 5,7 litru, přibyl vylepšený systém sání, použity byly nové hlavy válců a písty Mahle starající se o vyšší kompresi. Efektivní modifikace umožnily zvýšit výkon na 285 kW (387 koní) a 560 Nm, v roce 1995 excelentní hodnoty. Atmosférický agregát byl spárován s pětistupňovým automatem ZF umožňující ruční řazení pomocí tlačítek na zadní straně volantu. Stovka za 5,8 sekundy a maximální rychlost 281 km/h v takovém autě jistě neurazí ani dnes.

Vizuální změny zahrnovaly přední spojler s nápisem Alpina a nepřehlédnutelná dvacetipalcová kola s klasickými paprsky. Nebylo potřeba sahat po agresivně vyhlížejících dílech, verze B12 zůstala věrná elegantním liniím zřejmě nejpovedenějšího sedmičkového BMW historie. Minimum záhybů se líbí i dnes, jak je vidět na výjimečném exempláři z roku 1996, který se právě objevil v prodeji.

Je tomu 24 let, co si německý zájemce vyzvedl svůj kočár z dealerství BMW. Jistě s hrdostí převzal klíče od výjimečné, tmavě modré limuzíny lakované individuálním odstínem metalízy Petrol Mica Metallic. Auto mu muselo skutečně přirůst k srdci, neboť si jej nechal až do dnešních dnů a za celou celou dobu s ním najel 196 tisíc kilometrů, kdy se nepřipletl k žádné nehodě.

Devátý exemplář z ani ne šedesátikusové edice B12 5,7 by vždy svěřován jen do autorizovaného servisu, veškeré zásahy jsou doloženy orazítkovanou dokumentací. Precizní údržba je zřejmá i z fotografií naleštěného stroje. Zmíněný nájezd nedává znát prakticky nic, na karoserii je obtížné objevit byť větší škrábanec.

Poklonu si zaslouží i antracitový kožený interiér s kontrastním prošíváním. Přístrojová deska i panely dveří jsou lemovány dřevěným dekorem, pro úplnost je přírodní materiál osazen i na hlavici řadicí páky. Představa Alpiny o dobovém maximu luxusu zahrnovala elektrická vyhřívaná přední i zadní sedadla, měnič na 6 kusů CD, autotelefon, multifunkční volant, navigaci, stabilizační systém, elektronické řízení tlumičů, televizní tuner, dvojitá skla anebo xenony - BMW 7 E38 bylo ostatně první produkční auto, které tento dnes už překonaný, tehdy revoluční systém osvětlení použilo.

Původní cena činila přes čtvrt milionu německých marek, tehdy extrémní sumu i na luxusní německý sedan. Majitel se dnes spokojí s částkou 39 990 Eur, tedy asi 1,05 milionem Kč. Není to málo, ale vzhledem k tomu, jak vzácná je možnost získat B12 5,7 od prvního majitele s kompletně ověřitelnou historií, nejde o nepřiměřenou sumu.

Na prodej je vzácná Alpina B12 5,7 s pořadovým číslem 9. Později vzniklo už jen 50 dalších, tato měla po celou dobu jediného majitele. Foto: Autogalerie MA Wiesbaden, Mobile.de

Zdroj: Mobile.de

Petr Miler