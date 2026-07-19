K mání je vzácný vrcholný superkombík ze zlatých časů Audi. Podobných vzniklo jen 500, v této specifikaci jen jeden jediný
Petr MilerJe čas chytnout býka za rohy, které přívody vzduchu ke dvěma turbům tohoto stroje připomínají. Jde totiž o auto kombinující neuvěřitelně pestrou škálu výjimečných vlastností způsobem a v míře, která se u Audi už stěží bude opakovat.
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K mání je vzácný vrcholný superkombík ze zlatých časů Audi. Podobných vzniklo jen 500, v této specifikaci jen jeden jediný
19.7.2026 | Petr Miler
Je čas chytnout býka za rohy, které přívody vzduchu ke dvěma turbům tohoto stroje připomínají. Jde totiž o auto kombinující neuvěřitelně pestrou škálu výjimečných vlastností způsobem a v míře, která se u Audi už stěží bude opakovat.
Audi RS6 je automobilová legenda svého druhu. Je to ikona ostrých kombíků, jejíž označení se stalo synonymem pro auta tohoto ražení. V každé ze svých dosavadních generací byla stejně výjimečná jako povedená, nyní se ale éra generace zvané C8, která začala už v roce 2019, chýlí ke svému konci. A to, co přijde, bude stěží stejně dobré.
Příchod „devítky” je na spadnutí a má jít o další dobíjecí hybrid. Tedy auto mizerně fungující koncepce v jakémkoli případě, natož pak v případě sportovního vozu. Konkurenční BMW M5, od jehož premiéry se parníkům říká parMík a slonům sloMi, by se svými 2,5 tunami hmotnosti mohlo vyprávět. Po uspokojení úvodního, často bezpodmínečného zájmu si s cenou od 3,7 milionu Kč nehledá další kupce vůbec snadno.
Ale proč nakonec chodit tak daleko, že? Samo Audi nám nedávno dalo okusit, co s novou RS6 dorazí v podobě technicky absurdního nástupce dosavadní RS4, který pod „falešnou identitou” jako RS5 ohromuje leda tím, co všechno v tomto autě může nefungovat. I nová RS5 Avant je 2,4tunové auto s jen 510 koňmi stabilního výkonu z šestiválce 2,9. U nové RS6 ani není jisté, zda si udrží motor V8, ale i pokud ano, jako součást plug-in hybridního pohonu těšit nebude.
Dnes si pořád můžete koupit RS6 C8, která se svého času zdála být také těžká a zbytečně mild-hybridní, dnes se ale jeví být spíš kouzelně ryzí. Je to už čtvrtá generaci auta, jež můžete nazvat supersportovním stěhovákem, überkombi nebo raketou s batohem, jak chcete. Každému se bude líbit jiná přezdívka, všechny mu ale budou slušet, neboť jde o auto spojující mimořádnou praktičnost s dynamikou pramenící z motoru V8 o výkonu až 600 koní a točivém momentu nanejvýš 800 Nm.
Jak už padlo, RS6 Avant je prostě živoucí legenda, vůz, který už léta kupuje určitý typ zákazníků v momentě, kdy přijde na trh. O tuto tradici se ale musely postarat modely, které přišly před dřív. Základy ji položil kombík generace C5 z let 2002 až 2004, který byl toho času výjimečný, dnes ale bude jeho dynamika někde na úrovni bazarového hot hatche většího kalibru. Do stratosféry vystřelil image trochu bláznivého nápadu čtyř kruhů až jeho nástupce, model RS6 Avant C6, který vsadil na ještě šílenější techniku.
Audi, tehdy i dnes (uprostřed rozkladu VW Group se ale musíme ptát: Jak dlouho ještě?) vládnoucí italskému Lamborghini, si vzalo z líhně výrobce supersportů jeho motor 5,0 V10, osadilo jej dvojicí turbodmychadel a nacpalo jej do kombíku A6. Jakkoli to z ní jako projekt odvážného tunera, přesně tak se to v Ingolstadtu odehrálo a výsledkem bylo nejrychlejší kombi své doby.
Výkon 580 koní je v této třídě aut na výši dnes (viz 600 koní stále aktuální generace, verze Performance má pořád jen o 30 víc), točivý moment 650 Nm odpovídá točivějšímu charakteru použitého motoru V10. Akcelerace na stovku se při hmotnosti rovné 2 tuny odehrávala okolo 4,5 sekundy, na dvoustovku za 14,5 sekundy, maximální rychlost bez omezovače se snadno pohybovala okolo 300 km/h. To jsou opravdu výtečná čísla i na dnešní dobu.
Komu tohle nebylo dost dobré, musel si počkat až na závěr éry RS6 C6, kdy dorazila verze Plus. Na rozdíl od některých jiných „plusek” nedošlo na zvýšení výkonu, všechno ostatní se ale měnilo tak, aby vůz byl ještě dynamičtější - podvozek, řízení, převodovka a další prvky doznaly přiostření. K tomu Audi řeklo, že jde o posledních 500 aut, která prodá, a tak si je zájemci rozebrali v mžiku oka. A obvykle na sobě nešetřili.
Vůz, na který se právě díváte, je 456. z 500 vyrobených, takže na světě existuje už jen 44 novějších RS6 C6. Tahle navíc dostala od divize Exclusive kúru jako žádná jiná - černo-červené pojetí interiéru nemusíte milovat, ale višňovo-fialový lak Dark Cherry Pearl Effect autu sedne jako ulitý. Tohle auto muselo být, vlastně pořád je nepřehlédnutelnou ozdobou silnic, a tak není divu, že se jej první majitel (mimochodem Maďar, to u takových aut není obvyklé) nemohl nabažit. Nechal si ho dlouhých 15 let, během nichž s ním najel velmi decentních 86 tisíc km. A až teď ho ve stavu 1A prodává majitel druhý, pro změnu Ital, který jej zařadil do sbírky svých výjimečných aut a nenajel s ním prakticky nic, auto ani nepřihlásil.
Je to rána, jaká se v prodeji nevídá, a tak není divu, že je vůz prodáván v aukci Collection Cars. Jeho cena tedy teprve „vznikne”, vůz je ale nabízen bez rezervní ceny, tedy se v každém případě prodá za libovolnou nejvyšší sumu, kterou někdo nabídne. A ta nemusí být zase tak vysoká, RS5 C6 nejsou stroje zase tak extra vyhledávané sběrateli, ani teď ne. Odhadli bychom tedy, že výsledná cena nepřekročí 60 tisíc Eur, tedy asi 1,45 milionu Kč. Příhozy jsou 4 dny před koncem dražby na 26 500 Eur, tedy asi na 640 tisících Kč.
To by bylo málo, 1,45 milionu už ani ne. Ale jde o zcela výjimečné auto, které spojuje v jednom celku prostě všechno. A zestárne vůbec někdy? Pokud to nezvládlo doteď... Něco takového může s úpadkem Audi snadno jen stoupat v žebříčku výjimečnosti. A podobné to může být s dalším vývojem ceny, takže už přihazujete?
Nenápadně nápadné Audi RS6 Avant Plus generace C6 ve barvě na přání je se svou historií a stavem prostě pecka. Teď je otázkou, kam jeho cenu vyženou aukční příhozy. Foto: Collecting Cars, tiskové materiály
Zdroj: 2010 Audi (C6) RS6 Avant Plus@Collecting Cars
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