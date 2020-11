Katalog aut Tuzexu z doby těsně před revolucí: Vyvolení mohli mít skoro všechno před hodinou | Robert Malík

Jaká auta u nás byla za komunismu dostupná, pamatujeme dobře - jen ta východní, a to ještě ne vždy. V Tuzexu platila úplně jiná pravidla, a to i rok před Sametovou revolucí.

Když si dnes chcete pořídit nové auto, stačí si nějaké vybrat a za našetřené či půjčené peníze si ho koupit. Zvlášť letos to může mít svá úskalí - v případě některých modelů jsou potíže s výrobou, jiné se se staly obtížně dostupnými kvůli novým pravidlům EU a s výběrem přímo v autosalonu se musíte trefit do období, kdy nejsou uzavřené z nařízení vlády, ale pořád je to docela snadný proces.

V dobách před Sametovou revolucí, jejíž výročí dnes slavíme, to bylo trochu jinak. Něco jako dealerství jedné automobilky byla utopie, auta všech u nás dostupných značek se prodávala v národním podniku Mototechna. A ani zdaleka nešlo pořídit všechno, jak je tomu dnes - v cenících se sice našlo kde co, běžně a relativně snadno dostupné byly pouze vozy východního bloku a to také ne vždy. Třeba zkraje osmdesátých let klesl dovoz tehdy žádaných Lad do Československa na minimum a s tím pochopitelně i jejich prodej. Poptávka po nich bujela dál a nabídka ji nikdy až do revoluce zcela nevykryla.

Jediným místem krom Mototechny, kde se nová auta dala koupit, byl Tuzex. Obchod původně zamýšlený jako výspa nabídky československých firem (Tuzemský export) se rychle stal především místem, kde bylo možné pořídit „západní” zboží a auta této provenience šlo od roku 1981 koupit právě jen tam. Neplatily tam ovšem běžné peníze, ale tzv. Tuzexové koruny (TK), lidově bony. A k těm se standardně šlo dostat jen výměnou západních valut, které normální člověk pracující v tehdejší ČSSR neměl kde získat.

Oficiální kurs byl 1 TK = 1 Kčs, neboť za ony valuty jste dostali (beztak nereálný) ekvivalent v Kčs přepočtený na TK. To dělalo zboží v Tuzexu na oko dostupné, neboť ceny v TK byly relativně nízké. Jenže bony vám za 1 Kčs nikdo neprodal. Neoficiální kurs na černém trhu byl zhruba 6 Kčs za 1 TK, což ceny „západního” zboží posouvalo do docela jiných sfér.

Právě s tímto kurzem je třeba počítat při probírání se katalogem aut Tuzexu z roku 1988. Na oko je to krásný svět, ve kterém bylo možné koupit cokoli - nejlepší Škody, třeba Rapid 136 za 17 465 TK nebo 136 GL za 15 795 TK. V katalogu je i tehdy nový Favorit, zatím bez ceny, a pochopitelně i Lady. Třeba model 2107 za 21 600 TK. Zajímavější je ale nabídka západních aut, standardně Opelu Kadett za 39 000 TK, Fiatu Uno za 38 700 TK či Peugeotu 205 za 36 600 Kč. Vidíme tu i Renault 21 či Peugeot 309, mimo katalog pak víme o cenách Fiatu Tipo, Fordu Escort, Simcy 1308 nebo Peugeotu 309.

Co je pozoruhodné, mimo standardní nabídku hovoří katalog o možnosti individuálního dovozu aut BMW, Mercedesu, Volkswagenu či Volva a uvádí bez konkrétních cen pár případů. Konec 80. let už nebyla zdaleka tvrdá normalizace, éra komunismu se chýlila ke konci. Přesto bylo „něco” mít jakékoli auto ze západu, natož pak BMW nebo Mercedes, umělci či sportovci schopní vydělat si v „kapitalistickém světě” je ale zjevně mohli koupit bez nějakých zvláštních známostí.

Níže najdete nejen kompletní katalog Tuzexu, ale také najdete skladbu aut v Československu té doby (auta z nabídky Tuzexu vážně nedominovala...) a pro srovnání i ceník Mototechny z přelomu let 1988 a 1989. Ani tam, jak víme, třeba takový Favorit nebylo snadné pořídit.

Připomeňte si tyto časy sami pomocí dobových materiálů, v prvé řadě ukazují, jak moc se náš svět od té doby změnil. Přes mnohé, jistě i oprávněné výhrady k současnému stavu věcí musíme být rádi za to, kde jsme a jak velký kus cesty jsme od té doby ušli.

Nejrozšířenější osobní automobily v ČSSR ke konci roku 1988

Ceník nových aut v Mototechně a Tuzexu v letech 1988 a 1989



Prodeje nových aut Mototechnou za rok 1989



Katalog aut Tuzexu z roku 1988



