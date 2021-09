Kdo a proč zabil nejkrásnější sportovní sedan historie? Byl krůček od výroby před 8 hodinami | Petr Miler

Jeho přijetí bylo téměř bez výjimky nadšené a opakovaně se i v oficiální rovině mluvilo o jeho sériové výrobě. K něčemu takovému ale dodnes nedošlo, proč?

Některým autům jako by nebylo souzeno žít, i když zdánlivě neexistuje nikdo a nic, kdo by proti jejich existenci cokoli namítal. Mezi takové patří Lamborghini Estoque, dechberoucí supersportovní sedan z roku 2008, který se tehdy jako koncept představil na pařížském autosalonu a okamžitě si získal pozornost celého světa.

I když jde o vůz, který se z podstaty míjí s možnostmi naprosté většiny lidí, jež obvykle nemají větší povědomí o tom, co kdy Lamborghini nabízelo za auta, Estoque se vryl do paměti i spoustě takových a je dodnes široce považován za nejkrásnější sportovní sedan historie. Podobné vozy mají obvykle umetenu cestičku do sériové výroby už proto, Estoque ale její kouzlo nikdy nepoznal. A obáváme se, že ani nikdy nepozná.

Auto to přitom bylo zajímavé nejen vizuálně, ale i technicky. Italové, už tehdy součást Audi, vzali hliníkový základ dobové A8 a nacpali do něj pětilitrový motor V10 z modelu Gallardo. Jeho 563 koní mířilo na všechna kola přes 7stupňový dvouspojkový automat. Vůz měl až se čtveřicí lidi na palubě dosáhnout maximální rychlosti 305 km/h s adekvátní akcelerací a zvukovým doprovodem.

Možná si říkáte, že tehdejší koncern VW nepotřeboval další přeznačkované Audi, ale to je omyl, Estoque byl z jiného těsta. S 5 metry délky, 2 metry šířky a výškou pouhý 1 metr a 35 centimetrů šlo o docela jinak pojatý vůz, který sliboval skutečně neobvyklé vnitřní uspořádání. Vzadu se měl přitom usadit až dvoumetrový pasažér v naprostém pohodlí, kterého měl hýčkat zcela specifický interiér nepoužívající nic z jiných Lamborghini a půjčující si jen to nejnutnější z dalších modelů VW. A především: Takové auto potřebovalo samo Lambo, jehož odbyt se tou dobou v časech počínající finanční krize začal povážlivě hroutit.

Cesta do sériové výroby se zdála být umetena, tehdejší vedení koncernu VW ale ani přes mimořádně vřelé přijetí Estoqu nebylo myšlenkou na další supersedan odzbrojeno. Na podobné pozici trůnilo Porsche Panamera a byť nechceme rozjíždět nějaké konspirační teorie, pár lidí s vazbami na rodiny Porsche a Piëchů nemuselo být nadšeno z představy, že se jejich zdaleka ne tak vizuálně povedené dítko bude muset potýkat s vnitřní konkurencí. Ale i kdyby to tak nebylo, Lambo na takový projekt potřebovalo peníze navíc, které vedení koncernu prostě nepustilo.

Přesto to pro Estoque nebyl úplný konec. O dva roky později byla myšlenka na jeho sériovou výrobu znovu na stole, vlastně více než to. Prodeje Lamba dále klesly, praktický vůz značky pro každý den byl vnímán jako spása, a tak si Estoque prošel kompletním procesem přípravy na výrobu tak, aby vyhověl všem regulatorním požadavkům i potřebám sériové produkce. Stačilo „takhle lusknout prsty” a supersedan Lamba mohl být a dostat se do prodeje v roce 2012. Ale nebylo mu zkrátka přáno.

Tehdejší i nynější šéf automobilky Stephan Winkelmann v pozdějším rozhovoru řekl, že Lambo na Estoque dostalo od vedení VW pouze financování na zjištění proveditelnosti samotné výroby a i když v tomto směru se neobjevily žádné potíže, peníze na samotnou výrobu koncern nikdy neuvolnil. A tak Estoque skončil tak, jak mu od začátku poněkud předurčilo jeho jméno - estoc je typ meče, který je v býčích zápasech, se kterými souvisí jména všech Lamb, používán k usmrcení býka.

Jedním takovým byl proklát i Estoque sám a přes naše nenadšení z takového výsledku je otázkou, zda to pro Lambo nakonec nebylo dobře. Sedany byly a jsou na ústupu, i když jsou skvělé. Později nabídnuté SUV Urus by možná bylo úspěšné i tehdy, kdyby bylo z poloviny tak povedené, jak ve skutečnosti je. Nakonec i tohle mohlo vedení VW už na počátku minulé dekády vidět a učinit zkrátka správné obchodní rozhodnutí.

Dodnes působivý supersportovní sedan Lamba se poprvé ukázal už v roce 2008 a po dílčích peripetiích se měl začít vyrábět v roce 2012. Kdo přesně mu nakonec zlomil vaz, zůstává dodnes nejasné. Foto: Lamborghini

