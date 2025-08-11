Když měl VW ještě rozum, dokázal elektrické nesmysly zaříznout už v zárodku, dnes jako by toho litoval
Petr ProkopecTohle je postup, kterým by se měly inspirovat Audi a Porsche, dokud mohou. Smutné je, že takto mluvčí VW dodatečně zveřejnění skic kdysi zamýšleného elektrického sporťáku nemíní. To spíš působí dojmem, že nijakého konce tohoto nesmyslného nápadu lituje.
Home > Rubriky a sekce > Fascinace a historie > Článek
Když měl VW ještě rozum, dokázal elektrické nesmysly zaříznout už v zárodku, dnes jako by toho litoval
11.8.2025 | Petr Prokopec
Tohle je postup, kterým by se měly inspirovat Audi a Porsche, dokud mohou. Smutné je, že takto mluvčí VW dodatečně zveřejnění skic kdysi zamýšleného elektrického sporťáku nemíní. To spíš působí dojmem, že nijakého konce tohoto nesmyslného nápadu lituje.
Letošní autosalon IAA Mobility v Mnichově si nenechá ujít pouze Mercedes či Togg, očekávat můžeme také Audi. Šéf značky Gernot Döllner již uvedl, že představen zde bude koncept „vysoce emocionálního sportovního vozu“. Zároveň dodal, že tato novinka zamíří někam mezi TT a R8, do vínku však dostane elektrický pohon. Hned jsme se chytali za hlavu, dnes můžeme dodat, že nejspíš půjde o klon chystaného elektrického nástupce Porsche Boxster a Cayman, který je sám o sobě hodně absurdním nápadem.
Když si uvědomíme, jaké potíže v Zuffenhausenu s elektromobily mají už dnes, a to nabízí jen modely, pro které není elektrický pohon až tak nevhodný, nástupce 718 jako elektromobil snad ani nemůže být nic než fiasko. Možná by tedy i značka se čtyřmi kruhy ve znaku neměla plýtvat penězi na nesmysly, zvláště když ani její současná situace není růžová. Ostatně ještě před několika málo lety Němci měli dost rozumu na to, aby neměli problém zvažovaný elektrický sporťák bez okolků zaříznout, a to se v dané době dalo ještě úspěšně snít o rychlé elektrické revoluci. Dnes je už jasné, že to byla jedna velká utopie.
Mluvčí automobilky Štěpán Řehák totiž zveřejnil ilustraci malého sporťáku s logem Volkswagenu, která vznikla už v roce 2017. Tehdy se německá automobilka lízala z dieselového skandálu a svou pověst chtěla napravit právě elektromobilitou. Úspěch Tesly, která v té době pouštěla na trh Model 3, jí pak dával klamné náznaky toho, že by taková rošáda by mohla být i výhodná. Zvláště pokud bude politiky rozhodnuto, že jiný než bateriový pohon zkrátka nesmí projít.
Elektromobilitě tak začaly být zametány veškeré cestičky, přesto všechno ale VW nakonec sportovní model, který měl stát na platformě MEB a být tak členem rodiny ID, do sériové výroby neschválil - možná i proto, že ve vedení sportovní divize tehdy ještě seděl racionálně uvažující Jost Capito. Od té doby pak sice došlo na velmi dílčí zlepšení nabídky elektrických aut, zároveň však také vyšlo najevo, že jejich pohon je pro sportovní segment nevhodný a zákazníky nežádaný. Proto se ostatně Porsche při vývoji tolik trápí a premiéru malých elektromobilů soustavně odkládá.
Jsme tedy opravdu zvědavi, co nám Audi ke své novince řekne. Dále se tedy budeme věnovat před osmi lety zvažovanému elektrickému sporťáku, který měl být poctou ikonického stylu Giorgetta Giugiara. Více než to však vůz připomíná málo známý VW SP2, který se vyráběl v letech 1972 až 1975 v Brazílii. Za tu dobu vzniklo 10 205 exemplářů, z čehož jen necelých sedm stovek zamířilo mimo zemi jejich zrodu. To z SP2 aktuálně dělá sběrateli vyhledávanou ikonu.
V době svého vzniku však kupé kromě vzhledu nemělo co nabídnout. Plochý motor totiž produkoval jen 65 koní, které byly spárovány s těžkou karoserií. Na stovku se tak SP2 dostalo až za 17,4 sekundy, při stošedesátce mu pak došel dech. VW si nicméně za kupé účtoval dvakrát víc než za tehdejší Beetle osazený toutéž jednotkou, tohle všechno elektromobil připomíná. Výroba tak pro nezájem skončila.
Chystaný sportovní elektromobil Audi stěží čeká něco lepšího, tak silný zájem o podobná auta, který by vyvážil vysoké náklady a ještě dal dotyčnému výrobci vydělat, zkrátka není. Před osmi lety si Němci něco takového zjevně uvědomit ještě zvládli. Proč si ale dnes jedna část koncernu myslí, že najednou uspěje tam, kde všichni léta strádají, je nad naše chápání.
VW v roce 2017 zjevně zvažoval elektrický sporťák... Foto: Volkswagen
...inspirovaný brazilským kupé SP2 ze 70. let. Na odklepnutí výroby bateriové novinky ale nedošlo, i proto, že by sdílela prodejní „úspěch” svého předchůdce. Foto: Volkswagen
Zdroj: Volkswagen
Bleskovky
- Spalovací „dinosaurus” si vzal zpátky všechny klíčové světové rychlostní rekordy, stačila vlastně drobnost
před 3 hodinami
- Při hodinové honičce jako z GTA dva muži zmizeli policii s pomocí čtyřech aut včetně těžkého tahače s cisternou
včera
- Muž skončil v poutech za to, že si „ukradl” své vlastní auto poté, co mu bylo ukradeno
10.8.2025
Nové na MotoForum.cz
- Je pro Moto2 lepší přípravou Moto3 nebo MS-SSP? včera 16:40
- Časový program GP Rakouska včera 16:00
- Debut Nagashimy v MotoGP? 11.8.2025
- Manuel Gonzalez chce zůstat v paddocku MotoGP 11.8.2025
- Vítězný double Marka Červeného 10.8.2025
Nejnovější články
- Majitelé Tesel doplácí na změnu vnímání automobilky, tohle sotva jeté auto ztratilo přes polovinu ceny za rok a půl
před 43 minutami
- Hit Kie a symbol její proměny z výrobce béčkových aut končí, nepřímý nástupce dostane nevhodný pohon, jinou karoserii nebo obojí
před 2 hodinami
- Spalovací „dinosaurus” si vzal zpátky všechny klíčové světové rychlostní rekordy, stačila vlastně drobnost
před 3 hodinami
- Číňanům už se to trochu vymklo z ruky, postavili auto s výkonem přes 3 000 koní
před 5 hodinami
- Volkswagen oznámil zaměstnancům, že skončí se všemi modely ID. Sálem se začal nést bouřlivý potlesk
před 6 hodinami
Tiskové zprávy
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva
- Mio MiVue C588T: duální autokamera s pozoruhodným natáčením i ve tmě
tisková zpráva