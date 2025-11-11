Kupec všech pěti novodobých McLarenů F1 zjistil, že mu čtyři budou stačit. Z ceny toho na prodej vám půjde hlava kolem
Petr ProkopecNedokážeme říci, jaká přesně bude, míří ale tak vysoko, že si ani jedna z nejzkušenějších aukčních firem netroufá odhadovat konkrétní hodnotu. Jisté je jen jedno - v korunách se bude počítat nejméně v desetinách miliardy.
včera | Petr Prokopec

Kupec všech pěti novodobých McLarenů F1 zjistil, že mu čtyři budou stačit. Z ceny toho na prodej vám půjde hlava kolem
včera | Petr Prokopec
Nedokážeme říci, jaká přesně bude, míří ale tak vysoko, že si ani jedna z nejzkušenějších aukčních firem netroufá odhadovat konkrétní hodnotu. Jisté je jen jedno - v korunách se bude počítat nejméně v desetinách miliardy.
Pokud teď zamíříte na web automobilky Gordona Murrayho se zájmem o koupi jednoho z jejích vozů, nejspíš budete mít zkažený den. Veškerá produkce totiž byla rozebrána, pročež vám nezbývá než kontaktovat prodejní tým a nechat se zapsat na čekací listinu spojenou s budoucí produkcí. To ovšem představuje mnohaleté čekání, se kterým se zájemci s naditými kapsami budou asi jen těžko smiřovat. Pokud jim ovšem nevadí, že přijdou o značnou část svého bohatství, pak mohou využít „zkratky“, za kterou stojí možná osud a možná právě takový obchodní kalkul.
Murray totiž letos v létě odhalil dvě limitované edice S1 LM a Le Mans GTR, kterým stálo inspirací jeho nejznámější dílo, tedy McLaren F1. Obě pochopitelně byly rozprodané již v době premiéry, přičemž u první zmíněné sáhnul po všech dostupných kusech jediný člověk. Ten se ale nakonec rozhodl, že mu čtyři auta stačí. To poslední, které je ale tím vůbec prvním vyrobeným, je nově k mání. Dražit se bude příští týden v Las Vegas, kde se tou dobou pojede letošní dvaadvacátý závod Formule 1 a kde se možná rozhodne o novém mistrovi světa.
Tento exemplář konto svého nového majitele pořádně vyluxuje. Aukční síň RM Sotheby's, která má prodej na starosti, si totiž ani netroufá odhadovat konečnou cenu - počítá jen s částkou „přesahující 20 milionů dolarů” neboli víc než 0,42 miliardy korun. Jednat se tedy bude o jedno z nejdražších nových aut na světě, které si ovšem vítěz aukce bude moci přizpůsobit k obrazu svému. Se specifikací mu totiž pomůže sám Murray, zatímco naladění podvozku či motoru bude konzultovat s Dariem Franchittim, vítězem slavného závodu Indianapolis 500 a testovacím jezdcem britské značky.
S1 LM počítá se zakázkovým 4,3litrovým atmosférickým dvanáctiválcem, který produkuje přes 700 koní výkonu. Ten na zadní kola přenáší šestistupňový manuál, pročež tu máme supersport jako ze staré školy. Velmi působivá je pak jeho hmotnost, neboť Murraymu se s pomocí karbonu, kevlaru a titanu povedlo dostat na pouhých 957 kilo. S1 LM tak váží méně než Mazda MX-5, oproti které ovšem disponuje čtyřnásobným výkonem. Majitele tak čeká i několik kýžených okruhových dní v režii samotné automobilky.
Vysoké ceně se tedy nelze divit, asi ještě vyšší však bude zájem. Auta jako toto se dnes zkrátka již masově nevyrábí, překážkou tak nebude ani chybějící homologace pro americký trh. Majitel totiž bude moci využít pravidla Show or Display, které mu umožňují legální provoz na veřejných komunikacích i v USA, pokud ročně nenajede více než 4 tisíce kilometrů. To s ohledem na sumu, kterou zaplatí, nejspíše bude celkový nájezd tohoto vozu za celý jeho život. Tedy pokud vůbec opustí klimatizovanou garáž.
Dost by nás zajímalo, kolik za vůz zaplatil jeho původní majitel, který podle zatím neoficiálních informací o všech pět aut nikdy nestál, Murray mu ale vůz dle jeho představ nechtěl postavit, pokud jich nekoupí aspoň pět. A tak jich koupil pět s tím, že některé případně prodá. Možná mu tedy nakonec budou stačit tři. Nebo dva. Anebo také jeden. Ale ne, to by určitě bylo málo...
GMA S1 LM vznikne pouze v pěti kusech, které všechny původně koupil jeden člověk. Ten se ale rozhodl, že čtyři mu postačí, a proto šasí č. 001 posílá do světa. Foto: RM Sotheby's, tiskové materiály
Zdroj: Gordon Murray Special Vehicles S1 LM@RM Sotheby's
