Lada Niva mnohokrát přežila svou smrt a slaví další jubileum. Od automobilky dostala dárek, od lidí až neuvěřitelnou poctu
před 5 hodinami | Petr Prokopec
Pokud existuje pojízdné synonymum slova „nezmar”, musí to být tohle auto. Má neuvěřitelně tuhý kořínek, navíc jde pořád v zásadě o jeden a ten samý vůz. S dalšími novinkami v zásobě a při její přetrvávající popularitě hned tak nikam nezmizí.
Na uplynulou neděli připadnul Boží hod velikonoční, tedy vůbec nejdůležitější křesťanský svátek v roce, který oslavuje zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Tak je tomu ovšem z pohledu katolické církve. Rusko ovšem podobně jako Ukrajina slaví Velikonoce pravoslavné, pročež je má o týden posunuté. I tak byla ovšem minulá neděle v této zemi velmi významná - 5. dubna 1977 totiž došlo na vyrobení vůbec prvních exemplářů dnes již legendární Lady Niva. Ruský off-road je tak jen na dostřel od jubilejních padesátin, jakých se stoprocentně dočká. A je jasné, že ani tím jeho příběh neskončí.
Nivě se věnujeme i v novém čísle tištěného Autofora, jde totiž o nejdéle vyráběný vůz historie v prakticky nezměněné podobě. Byť je třeba dodat, že AvtoVAZ během uplynulých 49 let přistoupil k řadě dílčích modernizací. Do kabiny se tak nastěhovala třeba klimatizace, zatímco pod kapotou byl 1,6litrový motor nahrazen silnější jedna-sedmou. I tuto pohonnou jednotku ovšem čeká střídání stráží, neboť na její místo zamíří modernější a úspornější 1,8litrový čtyřválec.
Za uplynulé půlstoletí Niva byla spojena s řadou mýtů, kterým se v souvislosti s narozeninami vozu více věnuje ruský kanál „Na zavode“ provozovaný na Telegramu samotným AvtoVAZem. Jedním z nich je právě absence modernizací, neboť silueta vozu se skutečně nezměnila. Odlišné jsou ovšem detaily jako třeba světla či mřížka chladiče. Změnami prošel také design kol, nárazníků, změnilo se skoro všechno krom základních tvarů. Základní pojetí vozu je ale tak specifické a stálé, že při pohledu z dálky poznají jen znalci, zda koukají na nový či 20 let starý vůz.
V průběhu doby se objevila také kritika dynamiky, koneckonců na stovku se Niva dostane za nějakých 19 sekund a její maximálka končí okolo 140 km/h. To nejsou zrovna oslnivé hodnoty, jenže ruský off-road nikdy nebyl zrozen k trhání asfaltu. Excelovat má po jeho opuštění, což naplňuje beze zbytku. Zmiňovaná modernizace z něj navíc udělala daleko komfortnější vůz, načež už dávno neplatí, že Niva vyhovuje pouze mužům a ženy řízením bez posilovače nepohnou.
Zajímavý je pak mýtus spojený se spotřebou. Ta se v průměru pohybuje okolo 11 litrů, což sice není málo, při ruských cenách benzinu to ale není zas až takový problém. Přesto všechno se objevily zkazky o snížení žíznivosti, pokud dojde na odpojení jedné nápravy. A protože jich nebylo málo, věnovali se tomuto tématu dokonce technici značky. Ti skutečně z Nivy udělali zadokolku, ovšem následně zjistili, že kvůli konstrukci stálého pohonu 4x4 takto nelze dosáhnout podstatného přínosu.
Jak jsme ovšem zmínili na úvod, chystaná moderní jedna-osma se o vyšší efektivitu vozu jednoznačně zasadí, stejně jako se zlepší i dynamika. To ovšem není jediná novinka, jakou Rusové pro letošek chystají. Během oslav 49. narozenin totiž došlo i na odhalení varianty Bronto, která se oproti základu liší zesílenými pružinami, jinými tlumiči či světlou výškou zvednutou z 205 na 240 milimetrů. Kromě toho jí nechybí ani přední a zadní samosvorný diferenciál.
Nově ovšem tato verze dostala odlišnou čelní masku, na které již nenaleznete emblém Lady, nýbrž název Bronto. Upraveny byly také nárazníky, na které navazují zvýrazněné lemy blatníků s odhalenými nýty. Vůz tak rázem vypadá lákavěji než dosavadní provedení, pročež jsme zvědavi na jeho cenu. Dá se však předpokládat, že oproti nynějším 1 517 000 rublům (cca 408 tisíc korun) dojde na drobné zdražení, i proto, že pár novinek lze očekávat také uvnitř.
Lze pak už jen dodat, že asi největší pocty se Nivě dostalo od obyčejných lidí. Jak informuje Avtostat, letos v lednu se tento vůz stal vůbec nejprodávanější ojetinou v Rusku, když majitele změnilo hned 8 100 exemplářů, tedy o 4 procenta víc než loni. Stojí za tím mimo jiné právě takřka pět dekád trvající výroba, díky které mají autobazary vždy velkou nabídku všech myslitelných verzí. Navíc lze počítat s dostupností řady náhradních dílů z havarovaných a jinak vyřazených vozů, které tak zlevňují vlastnictví.
Nejvíc pozoruhodné na Nivě nakonec je, jak dokola dokáže přežívat svou smrt. Skončit už měla tolikrát, tolikrát... Vždy se to pro ni ale nakonec sešlo tak, že žije dál. Aktuálně je to do značné míry kvůli sankcím, které přišly v návaznosti na invazi na Ukrajinu. AvtoVAZ tehdy musel odpískat spolupráci s Renaultem, která měla vést k příchodu zcela nové generace, která by tu stávající definitivně nahradila. Jenže tento plán nakonec skončil v koši. Opravdu tedy nebude podivné, když Niva bude v nabídce automobilky figurovat i v takovém roce 2032. A co 2037? Nivu nebude radno podceňovat...
U příležitosti 49. narozenin se Lada pochlubila inovovanou variantou Nivy jménem Bronto, která působí znovz lákavě. A automobilka jí rovnou uspořádala i menší oslavný průvod. Foto: AvtoVAZ
Zdroj: AvtoVAZ, Avtostat, Na zavode@Telegram
Bleskovky
- Britové upravili motor vzduchem chlazeného Porsche 911 tak, že točí 11 tisíc otáček. Je to ďábelský stroj, takhle zní v akci
8.4.2026
- Tohle by neklaplo už ani v Rusku. Ohlášená nová funkce inzertního webu s auty je jako z jiného světa
5.4.2026
- Stovka robotických taxíků selhala a zůstala stát i uprostřed dálnice s lidmi zamčenými uvnitř, výsledkem jsou scény jako z katastrofických filmů
4.4.2026
Nové na MotoForum.cz
- MotoGP Brazílie 2026: report z okruhu Ayrtona Senny 11:53
- Test Kawasaki Ninja 7 Hybrid: hybridní motocykl 10:15
- Těžké zranění Aleixe Espargara včera 11:30
- 49. ročník 24 hodin Le Mans včera 10:00
- Yamaha Tour 2026: otestujte novinky v Čechách i na Slovensku včera 09:00
Nejčtenější články
- Mercedes po čase něčím zaujal, je to luxusní autobus. Smysl ale bude dávat pro málokoho
11.3.2026
- Slavný novinář vytáhl od farmaření Jeremyho Clarksona, aby s ním otestoval nástupce McLarenu F1, možná to neměl dělat
11.3.2026
- Korejci pořád vyrábí i u nás dobře známý Accent. Ukázali ho v novém, je to kus auta jen za 250 tisíc
11.3.2026
- Odepsal 950 tisíc Kč za 5 měsíců a téměř žádný nájezd. Majitelé elektrických aut se v obavách z dalších ztrát smiřují i s tímto
12.3.2026
- Porsche po sázce na špatného koně odepsalo 93 procent zisků, ztratilo desetinu zákazníků a pracuje s 1procentní marží
12.3.2026
Živá témata na fóru
- Fiat a vše kolem nich 04.10. 18:53 - pavproch
- Banky, peníze, finance, investice... 04.10. 13:53 - pavproch
- Výběrové RZ - kdo má lepší úlovek? 04.10. 11:49 - řidičBOB
- BMW Divize 04.10. 07:06 - pavproch
- Ceny PHM ref aktuální válka v Iránu 04.09. 23:02 - Zajda
- Onboard videa 04.09. 20:12 - řidičBOB
- Policejní kontroly a měření 04.09. 19:42 - řidičBOB
- Policejni Passaty, Superby a neoznacena merici vozidla #2 04.09. 19:00 - řidičBOB