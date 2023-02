Legendární BMW s 999 997 km na tachometru prodané za 2 miliony odhalilo tehdejší trik Němců dnes | Petr Miler

/ Foto: RM Sothebys, tiskové materiály

Auta se skoro 1 milionem kilometrů na tachometru se v prodeji vídají, obvykle se ale prodávají spíš za 2 koruny než za 2 miliony korun. Cena tohoto kusu ale má svůj důvod, který ukazuje, jak kdysi BMW řešilo dodávky nových aut.

Pod slovy BMW a roadster si toho dnes moc asi nepředstavíte, jediným modelem v prodeji zůstává model Z4. A vlastně ani dříve jich nebylo mnoho - dvě předchozí generace zet-čtyřky, k tomu jedna Z3, bondovská Z8 a to je v podstatě všechno. Nesmíme ale zapomenout ani na stroj, který řadu s označením Z jako Zukunft (tedy Budoucnost) začal. Šlo o model Z1 z přelomu 80. a 90. let.

U nás se s ním setkáte zřídka, pokud vůbec, neboť tohoto modelu vzniklo jen asi 8 tisíc kusů a většinu z nich koupili Němci a Italové. Není to asi nejhezčí BMW všech dob, má ovšem unikátní systém otevírání dveří. Tedy, otvírání to vlastně úplně není, dveře „prostě zmizí”, jak svého času podotkl Rowan Atkinson - zasunou se do prahu po stisknutí tlačítka. Právě to činí Z1 tak výjimečnou. Fakt, že panely karoserie jsou plastové a je tak prý možno je snadno měnit, je také zajímavý, ale hlavním tahákem jsou právě padací dveře.

Pod kapotu Z1 se montoval 2,5litrový řadový šestiválec z BMW řady 3 E30, který nabízí 170 koní a 222 Nm. Na stovce bylo za 7,9 sekundy a zvládlo až 225 km/h. Podvozkově je Z1 podobná E30, zejména vepředu, vzadu ale najdeme víceprvkové zavěšení - jedno z prvních, které BMW kdy použilo. Nastavení podvozku je však od E30 odlišné. Také uvnitř je spousta dílů z E30, ale to všechno budou fandové bavoráků dobře vědět.

Co vědět nemusí a nejspíše nebudou, je to, jak BMW tou dobou dodávalo nová auta zákazníkům. Připomíná to právě Z1, kterou můžete vidět na fotografiích níže - byla vyrobena v roce 1990 a na tachometru má doslova brutálních 999 997 km. Takže někdo najel se Z1 skoro milion km? To by byl národní asfaltový hrdina, navíc když vůz prodává v takové kondici, to by byl ještě k tomu kandidát na hlavní roli v Mistrech renovací. Realita je ale jiná.

Tohle auto nemá najeto 1 milion km, nemá najeto nic. Pokud jste si někdy koupili nové auto, víte, že nikdy vlastně není úplně nové, na tachometru má třeba 2, 6 nebo i přes 10 km, záleží, od jaké značky pochází a kudy se k vám dostalo. Na některé kupce to působí negativně, vlastně si tak pořizují ojetinu, a tak BMW toho času posílal k dealerům vozu se zápornou kilometráží, aby se tachometr během oněch pár kilometrů mezi přesuny vynuloval. Tady se to ale nestalo.

Důvodem je nestandardní první majitel, dánský závodník 24 hodin Le Mans Jens Winther, který si auto převzal přímo od BMW ve stavu, kdy by teprve absolvovalo cestu k dealerovi. A protože auto bez ujetí čehokoli uložil do své osobní sbírky vedle M1, kilometr nepřibylo. Winther si vůz ponechal až do roku 2014, ale nový majitel s ním nezacházel jinak, a tak má na tachometru stále záporný počet najetých kilometrů.

Nezdá se ale, že by tato kuriozita pomohla k vysloveně vysoké prodejní ceně. 86 250 Eur zaplacených v aukci není málo, je to asi 2,05 milionu Kč, na vůz s „milionovým nájezdem” je to hromada peněz. Ale na úplně novou, zřejmě světově unikátní Z1? Možná se zájemci onoho nájezdu spíše zděsili než cokoli jiného. Dodejme, že BMW později od popsané praktiky ustoupilo, neboť byla některými - zřejmě správně - označována za klamavou. Auto prostě před dodáním něco málo ujede a je třeba to vzít jako fakt, nulový nájezd jednoduše neodpovídal skutečnosti.

Červená je pro BMW Z1 jednou z obvyklých barev, stejně jako tmavě šedý interiér. Ale auto tak málo jeté, že má vlastně zápornou kilometráž? To se nevidí, přesto se v aukci neprodalo zase tak draho. Foto: RM Sotheby's, tiskové materiály

Zdroj: RM Sotheby's

Petr Miler

