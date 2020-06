Lidé umírali ve snaze dostat se k autobusu z kultovního filmu, po letech byl odstraněn před 9 hodinami | Petr Miler

Když dozvíme o něčí smrti v souvislosti s autobusem, obvykle jde o následek autonehody. Ne však v tomto případě, zde lidé umírali při napodobování tragické předlohy a nešlo to dále přehlížet.

V posledních letech jsme slýchali o dalších a dalších pokusech nezkušených dobrodruhů dostat se až od odlehlého koutu severu USA, kde se nacházel opuštěný autobus připomínající část života Chrise McCandlesse. Zrezivělý autobus byl hlavní kulisou filmu Into the Wild (Útěk do divočiny) natočeného podle skutečných událostí z let 1990 až 1992. Tehdy se 22letý McCandless rozhodl radikálně změnit život, proto zničil své osobní doklady, věnoval úspory charitě a pod jménem Alexander Supertramp se stopem vydal na cestu po západním pobřeží Ameriky.

Po dvouletém poznávání krajiny Chris na jaře roku 1992 doputoval až na Aljašku. Jen s primitivním vybavením na zádech a puškou přes rameno vkročil do zasněžené divočiny severně od národního parku Denali. Právě tam narazil na odstavený vrak autobusu z roku 1946, který kdysi sloužil jako obydlí pro dělníci stavějící cestu do nedalekého dolu. Důl, silnici a vlastně i všechno ostatní dávno odnesl čas, autobus ale na místě kvůli poškozené zadní nápravě zůstal.

Improvizovaná chatrč později sloužila lovcům při jejich cestách do divočiny a podobným způsobem ji využíval i Chris. Ten si ale po čtyřech měsících strádání nedokázal vystačit ani se sběrem potravy a na následky podvýživy zemřel. McCandlessův příběh ohromil generaci čtenářů knihou Jona Krakauera z roku 1996, která se v roce 2007 dočkala i dnes kultovního filmového ztvárnění. Příběh by tím mohl skončit, on zde ale spíše začal.

Lidé začali napodobovat bláznivé činy jednoho muže a ve velkém se rozmohla dobrodružná turistika až k vybydlenému autobusu s pomníkem. Náročné podmínky aljašské divočiny ale příliš zbrklé tuláky trestají a ti končí stejně jako Chris, navzdory jeho varovnému příběhu. Naposledy loni přišla z Aljašky zpráva o úmrtí turisty na jedné a té samé trase. Tou poslední zdokumentovanou se stala čtyřiadvacetiletá Běloruska Veramika Maikamava, která zemřela při snaze překonat řeku Teklanika River na cestě k neobvyklému cíli.

Nebylo to zdaleka poprvé a každá podobná událost rozvířila debaty mezi místními, kteří jen měli starosti navíc se záchranou nezodpovědných dobrodruhů. Dalších už se nedočkáme, nebo aljašská národní garda právě ve snaze zabránit dalším tragickým příběhům podobného charakteru autobus tento týden z místa odstranila. Použila těžký vrtulník CH-47 Chinook, který ani s přesunem tak velkého předmětu z tak vzdáleného místa neměl problém.

Pochopitelně, ne každý je z této akce nadšen. Pro některé šlo o součást kultu, která měla být ponechána historii, pro jiné ale o zbytečné lákadlo připravující o život další a další mladé lidi ženoucí se v podstatě za nesmyslným cílem. Názor si udělejte sami, za nás dodáme, že jen doufáme, že autobus bude vystaven na jiném místě, kde si jej lidé budou moci bezpečně prohlédnout. Ne třeba zničen jako bezcenný kus šrotu, kterým jinak pochopitelně je.

Autobus z knihy a filmu Into the Wild po léta přinášel další a další lidské oběti, pro řadu lidí byl až příliš velkým tahákem



Právě pro to byl po mnoha debatách tento týden z místa odstraněn

Zdroje: Jalopnik, Deadspin

Petr Miler