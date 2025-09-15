Luxusní superjachta Orient Expressu se ukázala před dokončením. Už vztyčila karbonové stěžně, samy jsou větší než většina jachet
Petr ProkopecZnačku Orient Express si člověk primárně spojí s luxusními vlaky, její vlastníci ale nechtějí zůstat jen u přepychové dopravy po souši. Příští rok chtějí zamířit i na moře a mají k tomu velmi dobře nakročeno.
Home > Rubriky a sekce > Fascinace a historie > Článek
Luxusní superjachta Orient Expressu se ukázala před dokončením. Už vztyčila karbonové stěžně, samy jsou větší než většina jachet
včera | Petr Prokopec
Značku Orient Express si člověk primárně spojí s luxusními vlaky, její vlastníci ale nechtějí zůstat jen u přepychové dopravy po souši. Příští rok chtějí zamířit i na moře a mají k tomu velmi dobře nakročeno.
Orient Express je asi nejslavnějším vlakem v historii. Na svou první cestu vyrazil 5. června 1883, tedy ještě předtím, než Karl Benz začal měnil svět svou motorizovanou tříkolkou. Po druhé světové válce však zájem o jízdu v něm začal poněkud chřadnout. Postupně tak došlo na rušení některých linek, zatímco ty, které byly zachovány, byly zkráceny. Ovšem ani to nezabránilo úplnému konci, který přišel v roce 2009.
O osm let později nicméně poloviční podíl na právo užívat slavný název odkoupila francouzská společnost Accor. Ta v roce 2018 odstartovala i renovaci 17 původních vagónů, které sloužily v Istanbulu ve 20. a 30. letech minulého století. Napříč Evropou se přitom mají vydat v závěru příštího roku, letos se ovšem rozjel Orient Express La Dolce Vita, tedy vlak se šesti vagóny, který křižuje napříč Itálií.
Společnost Accor se ovšem nehodlá omezit jen na železniční dopravu. V roce 2026 totiž zamíří také na moře a oceány, a to s vůbec největší plachetnicí světa. Její výstavbu má na povel francouzská loděnice Chantiers de l'Atlantique, která se pozvolna blíží k dokončení. Aktuálně totiž na lodi instalovala tři obrovské karbonové stěžně, z nichž každý má na výšku 69 metrů a plachty každého čítají 1 500 metrů čtverečních.
Díky tomu se 220 metrů dlouhá jachta dokáže pohybovat také jen s využitím přírodních sil. Na ty ale nelze spoléhat vždy, proto také došlo instalaci motoru 25DF od společnosti Wartsila. Toto pohonné ústrojí dokáže spalovat LNG, což má uhlíkovou stopu plavidla výrazně zredukovat. Accor nicméně uvádí, že v blízké budoucnost by chtěl přepřáhnout na vodík, pročež bude z papírového pohledu zcela čistý.
Jachta ale pochopitelně nemá být primárně ekologická, ale hlavně nadmíru luxusní. O interiéry se tak postaral uznávaný architekt Maxime d'Angeac, jehož úkolem bylo napodobit transatlantické parníky ze zlaté éry. Chybět tedy nemá ani kabaret pro 115 hostů, michelinské restaurace či pochopitelně řada bazénů a fitness či wellness centra. Bary či kajuty oplývající naprostou opulencí jsou pak samozřejmostí.
První jachta Orient Expressu ponese název Corinthian, Francouzi nicméně již pracují i na její sestře, další plachetnici zvané The Olympian. Accor kvůli tomu i založil novou pobočku Orient Express Sailing Yachts, přičemž jak jachty, tak i vlaky budou využívat firemních hotelů, jejichž síť společnost taktéž již nějaký ten pátek buduje. Co tedy v roce 2009 vypadalo jako konec slavné značky, bylo z dnešního pohledu spíš preludium nového začátku.
Orient Express se příští rok vydá na moře, první jachta společnosti se aktuálně dočkala 69metrových stěžňů, z nichž každý ponese plachty o celkové ploše 1 500 metru čtverečných. Ostatně se jen podívejte, jak vedle nich působí lidé. Foto: Orient Express Sailing Yachts, tiskové materiály
Zdroj: Orient Express Sailing Yachts
Bleskovky
- Němec si udělal zjevně legrační napodobeninu policejního vozu s nápisem Folizei, udělali u něj domovní prohlídku a auto mu sebrali
před 4 hodinami
- VW se pokusil vylepšit svůj obraz obšlehnutím slavné Gymkhany, dosáhl ale přesného opaku toho, o co dnes usiluje
včera
- BMW začalo s poslední novinkou potichu používat nové logo, nevšiml si toho skoro nikdo
13.9.2025
Nové na MotoForum.cz
- Test MotoGP v Misanu včera 17:56
- Ducati Diavel V4 RS a Multistrada V4 RS 2026: absolutní vášeň včera 14:30
- Hlavní změny pro Moto2 a Moto3 podle nových pravidel Liberty včera 08:00
- Marquez a Bezzecchi jak z jiného světa 14.9.2025
- Moto2 kořistí lokalmatadora Viettiho, 18. Salač 14.9.2025
Nejčtenější články
- Končící superhit Kie už brzy koupíte jen v bazarech, novější provedení vás nezruinují ani při pořízení, ani provozem
18.8.2025
- Opuštěný sklad vydal poklad v podobě desítek nejetých automobilových pecek včetně zánovního BMW M5 E39 či nového Fordu GT
19.8.2025
- Majitelé moderních VW se děsí sahat na volanty svých aut kvůli jejich nebezpečnosti, na automobilku podávají hromadnou žalobu
19.8.2025
- VW odhaluje nový T-Roc, jako bychom ho dávno neviděli celý bez maskování. Viděli, navíc ani nejde o nové auto
19.8.2025
- Dosud neznámý sporťák zajel 5 rekordů 5 okruhů během 5 dnů, navíc mezi nimi přejížděl po vlastní ose
19.8.2025
Živá témata na fóru
- Fiat a vše kolem nich 09.16. 15:35 - pavproch
- Řidiči, co to mají v ruce... 09.16. 15:06 - řidičBOB
- Zimní/letní? Už máte přezuto? 09.16. 13:16 - tommas
- Rychlodotazy 09.15. 21:09 - HondaMan
- Výběrové RZ - kdo má lepší úlovek? 09.15. 18:48 - řidičBOB
- S větrem ve vlasech.... 09.15. 14:11 - pavproch
- IT poradna 09.15. 11:37 - pavproch
- Výběr navigace do auta 09.15. 09:08 - killerbring