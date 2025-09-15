Luxusní superjachta Orient Expressu se ukázala před dokončením. Už vztyčila karbonové stěžně, samy jsou větší než většina jachet

Značku Orient Express si člověk primárně spojí s luxusními vlaky, její vlastníci ale nechtějí zůstat jen u přepychové dopravy po souši. Příští rok chtějí zamířit i na moře a mají k tomu velmi dobře nakročeno.

Home > Rubriky a sekce > Fascinace a historie > Článek

  1. Autoforum.cz
  2. Rubriky a sekce
  3. Fascinace a historie

Luxusní superjachta Orient Expressu se ukázala před dokončením. Už vztyčila karbonové stěžně, samy jsou větší než většina jachet

včera | Petr Prokopec

Luxusní superjachta Orient Expressu se ukázala před dokončením. Už vztyčila karbonové stěžně, samy jsou větší než většina jachet

/

Foto: Orient Express Sailing Yachts, tiskové materiály

Značku Orient Express si člověk primárně spojí s luxusními vlaky, její vlastníci ale nechtějí zůstat jen u přepychové dopravy po souši. Příští rok chtějí zamířit i na moře a mají k tomu velmi dobře nakročeno.

Orient Express je asi nejslavnějším vlakem v historii. Na svou první cestu vyrazil 5. června 1883, tedy ještě předtím, než Karl Benz začal měnil svět svou motorizovanou tříkolkou. Po druhé světové válce však zájem o jízdu v něm začal poněkud chřadnout. Postupně tak došlo na rušení některých linek, zatímco ty, které byly zachovány, byly zkráceny. Ovšem ani to nezabránilo úplnému konci, který přišel v roce 2009.

O osm let později nicméně poloviční podíl na právo užívat slavný název odkoupila francouzská společnost Accor. Ta v roce 2018 odstartovala i renovaci 17 původních vagónů, které sloužily v Istanbulu ve 20. a 30. letech minulého století. Napříč Evropou se přitom mají vydat v závěru příštího roku, letos se ovšem rozjel Orient Express La Dolce Vita, tedy vlak se šesti vagóny, který křižuje napříč Itálií.

Společnost Accor se ovšem nehodlá omezit jen na železniční dopravu. V roce 2026 totiž zamíří také na moře a oceány, a to s vůbec největší plachetnicí světa. Její výstavbu má na povel francouzská loděnice Chantiers de l'Atlantique, která se pozvolna blíží k dokončení. Aktuálně totiž na lodi instalovala tři obrovské karbonové stěžně, z nichž každý má na výšku 69 metrů a plachty každého čítají 1 500 metrů čtverečních.

Díky tomu se 220 metrů dlouhá jachta dokáže pohybovat také jen s využitím přírodních sil. Na ty ale nelze spoléhat vždy, proto také došlo instalaci motoru 25DF od společnosti Wartsila. Toto pohonné ústrojí dokáže spalovat LNG, což má uhlíkovou stopu plavidla výrazně zredukovat. Accor nicméně uvádí, že v blízké budoucnost by chtěl přepřáhnout na vodík, pročež bude z papírového pohledu zcela čistý.

Jachta ale pochopitelně nemá být primárně ekologická, ale hlavně nadmíru luxusní. O interiéry se tak postaral uznávaný architekt Maxime d'Angeac, jehož úkolem bylo napodobit transatlantické parníky ze zlaté éry. Chybět tedy nemá ani kabaret pro 115 hostů, michelinské restaurace či pochopitelně řada bazénů a fitness či wellness centra. Bary či kajuty oplývající naprostou opulencí jsou pak samozřejmostí.

První jachta Orient Expressu ponese název Corinthian, Francouzi nicméně již pracují i na její sestře, další plachetnici zvané The Olympian. Accor kvůli tomu i založil novou pobočku Orient Express Sailing Yachts, přičemž jak jachty, tak i vlaky budou využívat firemních hotelů, jejichž síť společnost taktéž již nějaký ten pátek buduje. Co tedy v roce 2009 vypadalo jako konec slavné značky, bylo z dnešního pohledu spíš preludium nového začátku.


Luxusní superjachta Orient Expressu se ukázala před dokončením. Už vztyčila karbonové stěžně, samy jsou větší než většina jachet - 1 - Orient Express jachta 2025 prvni sada 01Luxusní superjachta Orient Expressu se ukázala před dokončením. Už vztyčila karbonové stěžně, samy jsou větší než většina jachet - 2 - Orient Express jachta 2025 prvni sada 02Luxusní superjachta Orient Expressu se ukázala před dokončením. Už vztyčila karbonové stěžně, samy jsou větší než většina jachet - 3 - Orient Express jachta 2025 prvni sada 03Luxusní superjachta Orient Expressu se ukázala před dokončením. Už vztyčila karbonové stěžně, samy jsou větší než většina jachet - 4 - Orient Express jachta 2025 prvni sada 04Luxusní superjachta Orient Expressu se ukázala před dokončením. Už vztyčila karbonové stěžně, samy jsou větší než většina jachet - 5 - Orient Express jachta 2025 prvni sada 05Luxusní superjachta Orient Expressu se ukázala před dokončením. Už vztyčila karbonové stěžně, samy jsou větší než většina jachet - 6 - Orient Express jachta 2025 prvni sada 06Luxusní superjachta Orient Expressu se ukázala před dokončením. Už vztyčila karbonové stěžně, samy jsou větší než většina jachet - 7 - Orient Express jachta 2025 prvni sada 07Luxusní superjachta Orient Expressu se ukázala před dokončením. Už vztyčila karbonové stěžně, samy jsou větší než většina jachet - 8 - Orient Express jachta 2025 prvni sada 08Luxusní superjachta Orient Expressu se ukázala před dokončením. Už vztyčila karbonové stěžně, samy jsou větší než většina jachet - 9 - Orient Express jachta 2025 prvni sada 09Luxusní superjachta Orient Expressu se ukázala před dokončením. Už vztyčila karbonové stěžně, samy jsou větší než většina jachet - 10 - Orient Express jachta 2025 prvni sada 10Luxusní superjachta Orient Expressu se ukázala před dokončením. Už vztyčila karbonové stěžně, samy jsou větší než většina jachet - 11 - Orient Express jachta 2025 prvni sada 11Luxusní superjachta Orient Expressu se ukázala před dokončením. Už vztyčila karbonové stěžně, samy jsou větší než většina jachet - 12 - Orient Express jachta 2025 prvni sada 12
Orient Express se příští rok vydá na moře, první jachta společnosti se aktuálně dočkala 69metrových stěžňů, z nichž každý ponese plachty o celkové ploše 1 500 metru čtverečných. Ostatně se jen podívejte, jak vedle nich působí lidé. Foto: Orient Express Sailing Yachts, tiskové materiály

Zdroj: Orient Express Sailing Yachts

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.

Živá témata na fóru

zobrazit vše