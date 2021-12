Majitel používá vzácný McLaren F1 za 0,5 miliardy pro běžné ježdění, každé čištění ho stojí statisíce před 8 hodinami | Petr Prokopec

I mnohem méně vzácná auta zlomkové hodnoty majitelé zřídkakdy vytahují z garáží, aby náhodou nesnížili jejich hodnotu, majitel McLarenu F1 číslo 69 s ním ale pořád běžně jezdí. Také mu ale dopřává náležitou péči.

Jmenuje se Francois Perrodo a jeho jméno vám možná nic neřekne. A možná nebudete znát ani firmu Perenco založenou jeho otcem Hubertem, který tragicky zahynul v roce 2006. Francoisovi bylo tehdy jen 29 let, když se musel postavit postavit do čela olejářsko-plynového gigantu, ve své roli ale uspěl a dnes se s majetkem v řádu stovek miliard korun řadí mezi nejbohatší lidi světa.

V čem také utápí své peníze? V autech, to si pište, jinak bychom se o něm na našich stránkách nezmiňovali. Znát jej můžete z Instagramu, kde vystupuje pod přezdívkou Fanch (@fanchracing) pravidelně se chlubí vzácnými automobily ze své sbírky. Má jich opravdu spoustu, vlastní mimo jiné celou pětici nejlepších moderních Ferrari (tedy modely 288 GTO, F40, F50, Enzo a La Ferrari), má Bugatti EB110, Veyron i Chiron, především pak ale tři - tedy několik procent celkové - produkce McLarenů F1. Jeden z nich si tak může dovolit používat jako auto i pro docela běžné ježdění, neznamená to ale, že by jej nechával stát někde u domu bez náležité péče.

Auto mu pravidelně dává do pucu firma Topaz Detailing, jejíž práci s ním můžete vidět na videu níže. Její péče je bezesporu zajímavá, neboť ukazuje způsob čištění neobyčejně vzácného auta v hodnotě stovek milionů korun, které majitele pokaždé přijde řádově na stovky tisíc Kč podle rozsahu péče. Nás ale zaujalo v prvé řadě to, jak majitel auto využívá.

Toto čištění se odehrálo poté, co Perrodo s McLarenem vyrazil po vlastní ose do Spa, kde přesedlal do svého závodního Ferrari 488 GT3. S tím pak ovládnul jak kvalifikaci, tak i závod. Následně pak opětovně nastoupil do McLarenu a odjel s ním po vlastní ose do Londýna. Jinými slovy si tedy v několika málo hodinách střihl cestu z Velké Británie do Belgie a zase zpátky. Pro něco takového byl kdysi F1 postaven, dnes je to u vozu v hodnotě asi půl miliardy korun něco naprosto výjimečného.

Sám majitel pak uvádí, že aby F1 zvané Ron bylo vůbec něčeho takového schopné, muselo projít řadou modifikací. Originální sedadlo řidiče totiž nebylo příliš pohodlné, neboť kožené čalounění nedrželo vlastníka na svém místě. Mimo to bylo horší i vrchní vedení těla. Vše ale vyřešila sedačka z verze GTR, kterou tento člověk rovněž vlastní. Původní kousek pak putoval do jeho kanceláře, kde se z něj stala kancelářská židle. I ta je prý ale nadále nepohodlná.

Další změny se dotkly zadních sedadel, jež pro změnu pochází z verze F1 LM. Volant pak byl znovu převzat z verze GTR, přičemž původní kousek pro změnu zamířil k majiteli do jídelny, kde slouží jako prkénko na jídelním stole. Něco takového asi ostatní vlastníci McLarenu neprovádějí ani ve svých nejdivočejších snech, nicméně i proto je šasí č. 69 tak výjimečné. Změny navíc nejsou spojené jen s kabinou, ale také s karoserií, která původně byla stříbrná.

Lze pak už jen dodat, že padáka rovněž dostalo původní rádio Kenwood, náhradní systém nicméně nedorazil. Místo toho si majitel užívá zvuku produkovaného atmosférickým dvanáctiválcem, který často startuje a užívá každý den. Při takovém zápřahu pak vlastně není překvapivé, že Ronovi dopřává takovou péči. Čištění za stovky tisíc korun je pro normálního člověka neuvěřitelně drahá věc, pro dolarového multimiliardáře jde pořád o drobné.

Ron neboli McLaren F1 se šasí č. 69 (skutečně jde o exemplář na těchto oficiálních fotkách, z pár desítek vyrobených silničních kusů existují k řadě kusů) je na rozdíl od většiny ostatních exemplářů pravidelně používán pro běžné ježdění, proto také dostává pravidelnou řádnou péči. Foto: McLaren

