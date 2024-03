Miliardář chce vrátit na moře legendární Titanic. Říká, že půjde o loď svobody, na kterou budete moci i bez vakcíny před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Blue Star Line, tiskové materiály

Nemluvíme tu jen o „vykradení” starého jména, tahle loď má být dokonalou moderní kopií ikony zaoceánských parníků. Její jméno pořád zní, teď je jen otázkou, zda pro jejího tvůrce bude mít navrch marketing zdarma, nebo vyhraje strach z opakování tragické historie.

Australský miliardář Clive Palmer nadělal jmění na těžbě železné rudy, niklu či uhlí. Svého času se angažoval rovněž v politice, pro nás je ale známý hlavně jako vášnivý sběratel aut. Mimo automobilové kruhy asi nejvíc proslul svým bojem proti vládním restrikcím spojeným koronavirovou pandemii, což je téma, kterému bychom se raději vyhnuli. Zrovna tento aspekt Palmerova života ale se středobodem dnešního článku značně souvisí. Pátý nejbohatší Australan se totiž soustavně pokouší vdechnout život jakési moderní replice Titanicu. Ta by vizuálně odpovídala originálu, použity by však v jejím případě byly moderní technologie.

Palmer své plány na stavbu Titanicu II začal zmiňovat již na počátku roku 2010, v dubnu 2012 je pak oficiálně potvrdil. Rok na to pak prohlásil, že výrobu dostanou na starosti čínské loděnice a panenská plavba ze Southamptonu do New Yorku proběhne v roce 2016. Kvůli tomu pak ostatně i založil novou společnost Blue Star Line, která odkazovala na původní rejdařskou firmu White Star Line, která Titanic provozovala. Pak projekt nabral zpoždění, Palmer ho ale zjevně nevzdal.

Nyní naopak oznámil, že první plavba čeká Titanic II v roce 2027. Něco takového se zdá být velmi ambiciózním, neboť dosud nedošlo ani na výběr loděnice. Nebude to žádná australská, neboť všechny jsou příliš malé. Smůlu nakonec mají i Číňané, neboť jejich společnosti prý neodpovídají standardům, jaké Palmer požaduje. Ve hře tak má být některá z evropských firem, přičemž dle australského miliardáře dojde v létě na první tendry a do konce letošního roku snad i na podpis smlouvy. To by ovšem znamenalo, že na repliku dostanou loděnice necelé tři roky, což se zdá být na 269 metrů dlouhý a 32,2 metru široký kolos s výtlakem 56 tisíc tun poněkud málo.

Nad Palmerovými slovy se tak znovu vznáší otazníky, australský miliardář to ale očividně myslí smrtelně vážně. A nově dokonce prohlásil, že chce, aby se Titanic II stal symbolem „tradičních hodnot“. V potaz tedy nebude brána vakcinace proti koronaviru, stejně jako cokoli spojeného s tzv. wokeismem.

„Ve společnosti se objevil koncept, dle kterého můžete některé lidi doslova vymazat. Myslím, že víte, co tím myslím, a podle mne je to příšerné. Spojené státy byly založeny na právu lidí lišit se,“ říká Palmer. A proto společnost Blue Star Line „podá s láskou ruku i lidem, kteří byli očkovaní navzdory nežádoucím účinkům. Musíme se o ně postarat. Jsou to dobří lidé. My všichni jsme ve skutečnosti stejní, ať již jsme bílí, zelení nebo žlutí, musíme zkrátka stát při sobě.“

Sám dále dodává, že s penězi není problém, je tak bohatý, že nepotřebuje peníze od kohokoli zvenčí. „Mám až příliš mnoho peněz. A další nepotřebuji. Nemusíme tedy zakládat fondy, nepotřebujeme peníze ostatních matek a otců. Pokud tedy někdo přijde o peníze, jsem to já, a já jsem s tím v pohodě. Můžeme se náhle rozhodnout, co chceme, aniž bychom se báli následků.“

Co k tomu dodat? Snad už jen to, že Titanic II bude osazen ikonickými čtyřmi komíny, i když pohon již budou obstarávat moderní dieselové agregáty. Loď má přitom pojmout 2 435 cestujících, kteří budou ubytováni v 383 kajutách první, 201 kajutách druhé a 251 kajutách třetí třídy. Na několika palubách pak budou rozprostřeny třeba Turecké lázně, bazény, sauny, kina a herny. Chybět pak nebude ani ikonické centrální schodiště.

Palmer by přitom rád zašel až do takových detailů, jako je dobové oblečení, které by nemělo nosit jen 900 členů posádky, ale i hosté. Jsme tedy zvědavi, jak se celá záležitost vyvrbí. Palmer nicméně před pár dny oslavil sedmdesátiny, načež by možná již neměl otálet. Tedy pokud si vše nerozmyslel a svých 23,66 miliardy dolarů (555 mld. Kč) si nehodlá vzít do hrobu.

Titanic II se má podobat originálu do posledního detailu, byť projekt bude zároveň také modernizován. Zda se tak ovšem skutečně stane, je zatím ve hvězdách. Foto: Blue Star Line, tiskové materiály

Zdroje: Auto Evolution, Jalopnik

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.