Miliardář vlastnící Bugatti akcelerující z 0 na 500 km/h za 20 s odhalil jeho nároky, pneu za 170 tisíc vydrží jen 60 km

A to je vlastně pozitivní zpráva, neboť se pak nemusíte trápit spotřebou 1600koňového motoru, který „vyžunkne” skoro 80 litrů benzinu na 100 km jízdy. Beztak dřív než dotankovat budete muset přezout. A ani finančně vás už tankování nezlomí.

Lidé mají v dnešní době občas tendenci zlehčovat výjimečnost některých závodních speciálů, neboť jejich možnosti jsou stále více svazovány pravidly, zatímco silniční auta dosahují stále větších extrémů. Je faktem, že existují silniční stroje za relativně nízké ceny (obvykle desítky milionů korun, ale co je to třeba ve světě Formule 1?), která jsou tak rychlá, že k ef-jedničkám či speciálům pro Le Mans nemají daleko. Oněch posledních pár sekund z času na kolo, které právě jen nejlepší speciály dokážou stáhnout, je ale tak drahých a složitých, že to vyžaduje auto docela jiné koncepce.

Připomíná to fungování Bugatti Bolide, které vychází z už tak extrémně rychlého Chironu, úpravy provedené v zájmu dosahování co nejlepších okruhových časů z něj ale dělají ještě docela jiné zvíře. Že auto pozbylo silniční homologaci, až tak moc neříká, na to stačí pár prkotin typu eliminace části světel či překročení hlukových limitů. Jak auto funguje, jak moc byla pozměněna jeho konstrukce v honbě za rychlostí a jakou péči vyžaduje, aby fungovalo déle než pár sekund, to už je docela jiný příběh.

Nám ho s velkým zalíbením vypráví Manny Khoshbin, minimálně korunový miliardář, který pohádkově zbohatl obchodováním s realitami. Má úžasný autopark čítající řadu Bugatti a mezi nimi i jeden z pouhých 40 vyrobených Bolidů. Převzal ho nedávno a už si brousí zuby na první okruhový den, do té doby studuje, jak s autem vůbec bude žít. A je to vážně něco.

Část až absurdní péče, kterou je třeba vozu věnovat, už probíral, nyní přidal další fascinující fakta. Ta asi nejzajímavější se týkají pneumatik stroje pořízeného za víc než 100 milionu korun, neboť slicky určené pro jízdu na okruhu vydrží pouhých 60 km ostré jízdy, než je nutné je vyměnit. Jejich sada přitom vyjde na 8 000 USD, tedy víc jak 170 tisíc korun. Navíc se o ně musíte starat jako o kojence - kola s novými pneu je nutné před prvním použitím třikrát namontovat a odmontovat, aby bylo zajištěno jejich správné fungování.

Jsou to slicky, takže studené nefungují a před jízdou je musíte zahřát na 80°C, abyste vůbec mohli vyrazit. Ke slickům navíc dostanete i pneumatiky do deště, ty pro změnu musí být zahřáty jen na 30 stupňů. A pokud si říkáte, že si je při takových cenách a krátké životnosti řádně pošetříte, bude vám to stejně rychle k ničemu. Jejich životnost je totiž omezena i časově bez ohledu na míru využití - slicků na pět let, pneu do deště dokonce jen na tři roky. A omezena je také maximální rychlost, s mokrým obutím nesmíte jet přes 300 km/h, to u stroje, který na takovou rychlost akceleruje v mžiku oka, zamrzí.

Když jsme u časové životnosti, ta se týká i řady dalších dílů - věčné nejsou ani takové věci jako bezpečnostní pásy, palivová nádrž, hasicí přístroj nebo baterie hasicího systému. Tu musíte vyměnit dokonce jednou za rok, pokud v autě nechcete uhořet. Každá jízda pak bude nutně chvilkovou záležitostí nejen kvůli limitům pneumatik - spotřeba paliva při ostré jízdě totiž činí skoro 80 litrů 110oktanového benzinu na 100 km. A nádrž má objem jen 72 litrů...

Radost z jízdy tedy bude muset být enormní, bude to muset být takové minuty trvající vyvrcholení, jinak to stěží bude stát za to. Auto totiž vyžaduje péči (a drahou péči) pořád - po rychlé jízdě jej buď musíte dochladit tou pomalou, nebo si koupit externí větráky a do 10 sekund po zastavení je instalovat na vůz. Pak je nutné je nechat 30 minut pracovat.

Náročná holka, že? A už jsme vám řekli, že není ani moc vstřícná? Bugatti ji nabízí se třemi typy sedadel, pokud vám ale nesedí ani jedno, máte smůlu, na míru se tady nevyšívá. Možná je čas začít si vážit vašeho Golfu GTI za cenu dvou sad pneumatik pro Bolide - nechce skoro nic, na okruh dojede po svých, tam s ním musíte leda slušně zacházet a radosti vám dá stejně dost. Ostatně bychom se nedivili, kdyby zrovna na mokru měl Bolide s dobře řízeným hot hatchem co dělat...

Podívejte se na víc na přiloženém videu, uvidíte i bizarní interiér vozu jen s hrstkou ovladačů jako ve Škodě 120. Tohle je okruhový speciál se vším všudy - osekaný o všechno zbytné a s technikou vyšponovanou až do takového extrému, že s ní musíte zacházet jako s pokladem.

