Majitel používá dodnes nejrychlejší auto světa bez turba za 0,5 miliardy pro běžně ježdění

Většina majitelů tohle auto sotvakdy vytáhne vytáhne z garáže, majitel exempláře číslo 69 s ním ale jezdí a nedávno zamířil z Anglie do Belgie, kde si zazávodil s Ferrari. Nyní můžeme vidět jeho očistu.

V roce 2017 zaujala celý svět dražba Ferrari 250 GTO se šasí 3387GT, vůz tehdy za 44 milionů dolarů (dnes 920 milionů Kč) jej koupil britský závodník Gregor Fisken. Ten se nicméně následně musel pustit do soudního sporu s bývalým majitelem Bernardem Carlem, který mu dlužil originální převodovku. Samotného vozu si ale nakonec dlouho neužíval, po pár měsících jej totiž poslal pryč. Jeden z pouhých šestatřiceti vyrobených exemplářů se následně stal součástí sbírky Fanch Racing, která se taktéž nachází ve Velké Británii.

Právě na tuto kolekci se dnes podíváme. Její majitel, jenž na Instagramu vystupuje právě pod přezdívkou @fanchracing, pochopitelně nevlastní jen jednoho vzpínajícího se koníka. Mimo jiné si pořídil i modely 288 GTO, F50 či LaFerrari. A pokud opustíme Itálii, pak můžeme zmínit rovněž Bugatti EB110, Veyron a Chiron. Stejně jako trojici (!), tedy několik procent celkové produkce McLarenů F1. Jeden z nich nyní zamířil na mytí do společnosti Topaz Detailing, která měla doslova plné ruce práce.

Jakkoliv samotná péče je bezesporu zajímavá, neboť ukazuje způsob čištění neobyčejně vzácného auta v hodnotě stovek milionů korun, nás zaujalo i využití vozu. Jeho majitel s ním totiž nedávno vyrazil po vlastní ose do Spa, kde přesedlal do svého závodního Ferrari 488 GT3. S tím pak ovládnul jak kvalifikaci, tak i závod. Následně pak opětovně nastoupil do McLarenu a odjel s ním po vlastní ose domů. Jinými slovy si tedy v několika málo hodinách střihl cestu z Velké Británie do Belgie a zase zpátky, což je u vozu v hodnotě asi půl miliardy korun neskutečné.

Sám majitel pak uvádí, že aby F1 zvané Ron bylo vůbec něčeho takového schopné, muselo projít řadou modifikací. Originální sedadlo řidiče totiž nebylo příliš pohodlné, neboť kožené čalounění nedrželo vlastníka na svém místě. Mimo to bylo horší i vrchní vedení těla. Vše ale vyřešila sedačka z verze GTR, kterou tento člověk rovněž vlastní. Původní kousek pak putoval do jeho kanceláře, kde se z něj stala kancelářská židle. I ta je prý ale nadále nepohodlná.

Další změny se dotkly zadních sedadel, jež pro změnu pochází z verze F1 LM. Volant pak byl znovu převzat z verze GTR, přičemž původní kousek pro změnu zamířil k majiteli do jídelny, kde slouží jako prkénko na jídelním stole. Něco takového asi ostatní vlastníci McLarenu neprovádějí ani ve svých nejdivočejších snech, nicméně i proto je šasí č. 69 tak výjimečné. Změny navíc nejsou spojené jen s kabinou, ale i s karoserií, která původně byla stříbrná.

Lze pak už jen dodat, že padáka rovněž dostalo původní rádio Kenwood, náhradní systém nicméně nedorazil. Místo toho si majitel užívá soundtracku produkovaného atmosférickým dvanáctiválcem, který často startuje a užívá dennodenně. Při takovém zápřahu pak vlastně není překvapivé, že Ronovi dopřává takovou péči. Samotné čištění zachycené na videu níže stálo v přepočtu stovky tisíc korun, skutečně jen to.

Ron neboli McLaren F1 se šasí č. 69 (skutečně jde o exemplář na těchto oficiálních fotkách, z pár desítek vyrobených silničních kusů existují téměř ke každému) se aktuálně dočkal řádné očisty. Jeho majitel jej totiž na rozdíl od většiny ostatních velmi často používá. Foto: McLaren

