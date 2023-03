Mnichovský propadák už před lety ukázal, že po ostrých autech na značkách lidé touží, ale nekoupí si je dnes | Petr Prokopec

Snad každý nadšenec vám řekne, že nejlepšími auty jsou soutěžní speciály, které byly upraveny pro provoz na silnicích. Monstra skupiny B, homologační speciály z Le Mans... Dnes jsou to legendy, když ale takový vůz šlo koupit, lidé akorát zaklapli peněženky.

Představovat BMW M1 by řada lidí mohla považovat za nošení dříví do lesa. O vůbec prvním voze sportovní divize mnichovské značky bylo sepsáno již tolik článků, že prakticky neexistuje šroubek, o kterém by nadšenci nevěděli. Přesto Jason Cammisa poukázal na aspekt, který většině dosud unikal. Tedy že z komerčního úhlu pohledu šlo o totální propadák, který jen prokázal, že jakkoli zákazníci od rána do večera mluví o skutečném závoďáku na značkách, jenž by chtěli vlastnit, ve skutečnosti nic takového koupit nehodlají.

Na toto téma jsme narazili nedávno v souvislosti s Astonem Martin Valkyrie. Ten vznikl ve dvou verzích, silniční a okruhové. U první zmíněné přitom Britové zašli tak daleko, jak jen to pravidla umožňují. Spíše než cokoli jiného tedy Valkyrie připomíná futuristický závoďák. A do jisté míry se tak i chová. Či spíše tak zní, neboť jak poznamenal Chris Harris, uvnitř neslyšíte ani vlastní myšlenky. Pro nadšence pak sice jde o rajskou hudbu, vychutnávat si ji však chtějí v tom správném prostředí, tedy na okruhu.

Vrátit se můžeme k M1, které bylo od počátku vyvíjeno jako závodní vůz. BMW tímto způsobem chtělo vylepšit svou finanční situaci, neboť jakkoli s předchozím modelem 3.0 CSL dosáhlo na závodních tratích mnoha úspěchů, konverze luxusního vozu na okruhový speciál vyšla značku příliš draho. Manažeři v čele s legendárním Bobem Lutzem tak usoudili, že levnější bude vyrukovat nejprve se závoďákem, a z něj následně vykřesat silniční vůz.

Zajímavé je, že jakkoli BMW právě kvůli tomu založilo divizi Motorsport, vývojem prvního jejího samostatného modelu bylo pověřeno Lamborghini. Partnerství však skončilo pomalu dříve, než začalo. Pro mnichovskou značku to ale představovalo nemalý problém, neboť mnohé komponenty, formy a další klíčové prvky měli pod zámkem Italové. Ti je však odmítli vydat, neboť Lamborghini mělo finanční potíže, což vedlo ke stávce dělníků.

BMW se tak nakonec muselo do továrny v Sant'Agata Bolognese vloupat a vzít si svůj majetek zpět. Vývoj pak byl dokončen za pomoci stejných lidí, kteří na voze pracovali i dříve, jen po odchodu od Lamborghini založili vlastní firmu. Vše ale postupně vedlo k navyšování nákladů. M1 tak nakonec zamířilo do prodeje za 113 tisíc marek, což byly v roce 1979 větší peníze, než jaké vám stačili na Countach s dvojnásobným počtem válců.

I když přitom M1 bylo od počátku závodní auto, BMW muselo vyrobit alespoň 400 homologačních exemplářů. Během prvního roku jich ovšem vznikla pouze polovina. Automobilka tak vůz ani nemohla používat za jeho původním účelem. Proto ostatně stvořila šampionát jedné značky a jednoho modelu, který byl součástí závodů Formule 1. Profesionální jezdci se v něm pak střetávali se soukromníky, které značka motivovala penězi.

Sekera se tak zasekávala do futer stále hlouběji a hlouběji. Ani série Procar navíc zájem o kupé nerozdmýchala, stejně jako následné snížení ceny na 90 tisíc marek. V roce 1981 tak BMW po 435 vyrobených kusech výrobu ukončilo. Divize Motorsport se pak začala soustředit na model E30 M3, nicméně ani ten se nedařilo zákazníkům prodávat v patřičném množství, a to přesto, že šlo o vůz s bezpočtem úspěchů na závodních tratích.

Mnichovští tak následně usoudili, co jsme zmínili již na počátku. Tedy že sice lidé sice neskonale touží po závoďácích na značkách, ovšem po pár minutách za volantem mění názor a koupi takového vozu spíše odmítají. Divize BMW M tak začala měknout a dnes v podstatě nabízí hlavně sportovní pakety, kterými jsou ověšeny běžné silniční vozy. Klientele totiž ve finále stačí jen ono historické propojení s okruhovými stroji.

Lze už jen dodat, že M1 je dnes legendou vyvažovanou zlatem. Nejsme si ovšem jisti, že by tomu bylo stejně, kdyby automobilka před pětačtyřiceti lety neselhala. Čím více exemplářů by totiž vzniklo, tím menší hlad by po nich byl. Ostatně patrné je to i na zmiňované Valkyrii. V případě silničních aut totiž vznikne jen 150 kupátek a 85 roadsterů. I s 25 okruhovými variantami je pak produkce nižší než u M1.

M1 sice bylo vyvíjeno jako závodní speciál, značka však nejprve musela prodat 400 kusů potřebných pro homologaci. To se zpočátku nedařilo, vznikl tak šampionát Procar, kde se okruhové vozy mohly alespoň trochu předvést. Ovšem ani zapojení jezdců Formule 1 tehdy nevedlo k navýšení zájmu. Na druhou stranu, i díky tomu je M1 dnes klenot a legenda. Foto: BMW

