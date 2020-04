Možná největší automobilový objev historie vytáhl na světlo tajnou sbírku 300 superaut včera | Petr Miler

Už jsme viděli spoustu pozoruhodných automobilových objevů, tento ale svou povahou, četností aut i mírou jejich výjimečnosti překonává vše, s čím jsme doposavad byli konfrontováni.

Na světě existuje spousta automobilových sbírek nejrůznějších druhů, všechny lze ale rozdělit na dva typy. V jednom případě se majitel rád chlubí tím, co všechno dal dohromady a obvykle svou kolekci v patřičně reprezentativních prostorech ukazuje komukoli, kdo o to projeví zájem. V druhém případě majitel obvykle potají skupuje auta, která mu z nějakého důvodu přijdou zajímavá a halabala je skladuje v tmavých opuštěných stodolách.

O existenci takových míst se typicky dozvídáme až po jeho smrti, dnes vám ale ukážeme tajnou kolekci, kterou se majitel rozhodl ukázat světu ještě za svého života. Fascinující je nejen tím, že ji dosud nikdo z okruhu jeho nejbližších neviděl a že čítá stovky aut uskladněné ve třech budovách, ale také tím, co za stroje skrývá. Podobné ne úplně opečovávané megakolekce jsou totiž typicky plné ne až tak zajímavých vozů, tady je to ale přesně naopak.

Vše dále zmíněné vytáhl na světlo nám už známý profesionální čistič aut Larry Kosilla, který byl majitelem požádán o to, aby jednotlivé vozy začal dávat do pořádku kvůli jejich plánovanému prodeji. Majitel už se o sbírku zjevně není schopen starat adekvátním způsobem, a tak se ji rozhodl zbavit. S ohledem na současný stav světa v ne úplně ideální chvíli, auta, která má pod palcem, se ale za dobrou cenu prodají kdykoli.

Larry získal svolení je zatím alespoň zčásti natočit a je to vážně neuvěřitelná směsice aut za miliony až desítky milionů korun - cokoli obyčejného je tu výjimkou, nikoli pravidlem. Z viděného přechází zrak a člověk po chvíli neví, co ho zaujalo více. I vozy jako Ferrari 512 TR nebo Ferrari 365 Daytona jsou tu tuctovkami přítomnými v několika exemplářích, podobně jako Lamborghini Countach či LM002. Plymouthy Superbird se tu najdou nejméně dva, vidíme jednou ze dvou Bizzarrini P538, spoustu závodních speciálů a prototypů a také nespočet náhradních dílů, celá sekce je vyčleněna náhradním motorům.

Je opravdu na hranici uvěřitelnosti, že tohle dal někdo dohromady a nikdo se o tom dosud nedozvěděl. Bez odhalení všech ustájených aut v několika patrech rozsáhlé budovy si netroufáme odhadovat, jakou to má všechno cenu, řádově o miliardy korun půjde ale zcela bezpečně. Jen prodej onoho Bizzarrini vynese dobrých 30 milionů, a to bude jen začátek řady.

Podívejte se na to sami na videu níže, ani desítky screenů neřeknou vše. Je tu opravdu většina vzácných superaut všeho druhu od vzniklých přibližně od 60. do 90. let minulého století.

Zdroj: AMMO NYC@Youtube

Petr Miler