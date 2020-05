Muž hledá Ferrari F40 syna Saddáma Husajna, chce ho dostat zpátky na silnice před 7 hodinami | Petr Prokopec

Italský supersport svého času unikl plamenům, aby jej stihl možná daleko horší osud. Nyní se chystá jeho záchrana, pro kterou je zapotřebí jediné . zjistit, kde se vlastně nachází.

Ferrari F40 představuje pro spoustu lidí Svatý grál. To není překvapivé, neboť jde o vůbec poslední model značky, který osobně schválil její zakladatel Enzo Ferrari. Zároveň šlo ve své době o nejrychlejší, nejvýkonnější a nejdražší vůz, jaký italská automobilka vyrobila. Vznikl u příležitosti oslav jejích čtyřicátin a po nějakou dobu byl navíc i nejrychlejší na celém světě. Kromě toho tu byly i jeho závodní kořeny, pročež není divu, že pro spoustu lidí je právě F40 ztělesněním samotného ducha Ferrari a je proto řazeno nad 288 GTO, F50, Enzo či dokonce LaFerrari.

Jedním z těchto lidí je i youtuber Ratarossa, pro kterého automobilový Olymp představuje veškerá maranellská produkce. I proto ostatně vlastní Ferrari F360 přestavěné na Challenge Stradale, F355, 308 GTB a Testarossu Spider. Byť ta je zatím stále ve fázi rozpracovanosti. Nicméně jakmile bude dokončena, zařadí se mezi nejvzácnější vozy světa, neboť samotné Ferrari vyrobilo pouze jeden jediný exemplář. V tomto případě pak sice nepůjde o tovární konverzi, což zredukuje hodnotu vozu, i tak však má Ratarossa ve své garáži nemalý klenot.

Po čem však jeho srdce touží absolutně nejvíce, to je právě F40. Nikoliv však obyčejné Ferrari F40, pokud něco takového vůbec o osmiválcovém supersportu můžeme napsat. Ratarossa touží po voze s příběhem, a proto odstartoval misi, do které zapojil všechny své fanoušky a příznivce. Jeho snem je dostat zpátky do Evropy a především na silnice ten exemplář, který svého času vlastnil Udaj Husajn, syn popraveného iráckého diktátora Saddáma Husajna.

Udaj Husajn si v reputaci nikterak nezadal se svým otcem. A přestože vztah mezi nimi byl komplikovaný, přísun peněz to nikterak neovlivnilo. Předpokládaný nástupce iráckého diktátora za ně nakupoval hlavně exotické vozy, které miloval. Dokonce natolik, že zaměstnával i pár lidí, kteří dennodenně hledali na internetu další zajímavé kousky, které by si Udaj mohl pořídit. Není tak vlastně vůbec překvapivé, že jeho kolekce čítala přes tisíc aut.

V návaznosti na americkou invazi do Iráku ovšem Udaj nechal celou svou sbírku spálit plamenometem, neboť nechtěl, aby se dostala do rukou nepřítele. Sám byl přitom krátce poté v roce 2003 spolu se svým bratrem Kusajem americkými vojáky zabit. Nezjistil tak již, že některá z aut plamenům unikla. Ferrari F40 bylo mezi nimi, ovšem jeho další osud rozhodně nebyl příznivý. Skoro by se tak až mohlo zdát, že vůz dostal z pod okapu na déšť.

Během posledních zhruba desíti let byl červeně lakovaný supersport spatřen na minimálně dvou místech, a to ve značně zbědovaném stavu. Mnohé komponenty na něm chyběly, řada jich pak byla nahrazena čímkoliv, co bylo po ruce. Včetně nádržky od Nissanu. Je tak nad slunce jasné, že renovace tohoto exempláře nebude vůbec levná. Ovšem onen příběh za ním Ratarossu láká natolik, že je odhodlán tuto misi dotáhnout do zdárného konce.

K tomu ovšem nejsou potřeba pouze nemalé peníze, ale především samotný vůz, který je aktuálně neznámo kde. Jakkoliv první stopy se již rýsují. Uživatelé YouTube totiž již v komentářích pod níže přiloženým videem uvedli, že vůz byl spatřen v pohybu, a jakkoliv neměl jet zrovna rychle, byla na něm registrační značka. A co je možná nejpodstatnější, Udajovo F40 bylo spatřeno 4. dubna letošního roku, tedy před pouhými několika dny.

Konkrétní důkaz potvrzující tato slova se ale zatím neobjevil, kromě toho řada lidí v komentářích vyrukovala i se svými „zasvěcenými“ informacemi. Hledání ztraceného vozu tedy ještě bude zajímavé, pročež by se dost možná Ratarossa měl začít poohlížet po jiném kousku. Ostatně se dá předpokládat, že zajímavý příběh bude spojen s každým s 1 315 vyrobených Ferrari F40. I když asi žádné jiné nemělo za vlastníka syna diktátora.

Ferrari F40, které patřilo synovi Saddáma Husajna, sice uniklo plamenům, osud se s ním ale příliš nemazlil. Nyní svítá šance na jeho záchranu

Zdroj: Ratarossa

Petr Prokopec