Fanda našel torzo auta, které po natáčení Top Gearu ponechal osudu Jeremy Clarkson včera | Petr Prokopec

Clarkson auta miluje, o tom nemá smysl dlouze diskutovat, ne každému ale propadne tak, aby s ním zacházel jako v rukavičkách. Zatímco Bentley z nejnovějšího speciálu si nechal dovézt domů, Lancii z Botswanského speciálu ponechal svému osudu.

Před nedávnem jsme se dočkali návratu Jeremyho Clarksona, Richarda Hammonda a Jamese Maye na televizní obrazovky. Populární trojice vypustila nový speciál ze série The Grand Tour, který je tentokrát zavedl na Madagaskar. Ve srovnání s předchozí epizodou navíc došlo také na návrat aut, stejně jako evidentní lépe fungovala souhra všech protagonistů. Clarkson si navíc své modifikované Bentley Continental GT zamiloval natolik, že jej importoval zpět do Británie. A nakonec dosáhl i toho, že vůz nebude sešrotován, jak bylo původně oznámeno.

Dnes se ovšem nebudeme zabývat osudy nejnovější Jeremyho hračky. Místo toho se podíváme na vůz, který Clarkson užíval v jedné z vůbec nejlepších epizod Top Gearu. Řeč je o Botswanském speciálu, který trojici v roce 2007 přivedl do Afriky. Moderátoři od producentů dostali každý po patnácti stovkách liber, za které si měli pořídit vozy s pohonem jedné nápravy a bez jakýchkoliv off-roadových úprav. S těmi pak následně měli urazit zhruba 1 600 kilometrů napříč celou zemí až k severní hranici s Namibií.

Je dost možné, že jste tento speciál viděli, a tak jen připomeneme, že Hammond vsadil na Opel Kadett z roku 1963 a May si pořídil Mercedes-Benz 230E z roku 1985. Clarkson zvolil Lancii Beta Coupe z roku 1981 a svou volbu zdůvodnil tím, že italská automobilka má za sebou velké úspěchy v rallye a tudíž by tedy její vůz měl v náročném terénu obstát. Cíle sice dosáhla, ovšem neobešlo se to bez potíží. Právě naopak se Beta porouchávala vcelku pravidelně.

Na konci epizody tedy Lancia byla vyhlášena nejhorším vozem, a tak se Jeremymu ani nelze moc divit, že přes svou lásku k italským vozům tomuto exempláři nepropadl. Na jeho převoz do Británie, jako v případě zmiňovaného Bentley či Hammondova Opelu, tedy nedošlo, místo toho byl vůz zanechán svému osudu. A právě o ten se začal zajímat Ryan Ball, fanda Top Gearu, který se dříve se svou rodinou přestěhoval do Botswany.

Ve své nové domovině tak okamžitě začal po kupé pátrat. Logicky přitom předpokládal, že vůz se bude nacházet někde na vrakovišti na severu země, neboť dle původních informací měl skončit ve šrotu. Likvidaci sice unikl, o moc lépe ale nedopadl. Beta byla přesunuta na jih země, kde skončila bez kol odstavená „na špalcích“.

Je pochopitelně smutné vidět jednu z televizních hvězd v takovém stavu, nicméně ne všechna auta použitá Clarksonem zjevně končí v proskleném boxu jako Continental GT vystavený aktuálně v továrně Bentley. Jsme zvědavi, jak je na tom Mayův Mercedes, neboť po jeho stopách se Ryan vydává nyní, zatím se ale podívejte na onu Lancii.

Lancii Beta Coupe si Clarkson v rámci Botswanského speciálu příliš neoblíbil, i proto ji po natáčení nechal svému osudu. Její současný stav zachycuje video níže. Ilustrační foto: Lancia

