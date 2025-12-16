Muž si k 21. narozeninám koupil auto a „zapomněl” s ním jezdit, teď se prodalo za 56násobek jeho původní ceny
Petr ProkopecByl to ve své době docela obyčejný vůz, čas jej ale proměnil v naprosto mimořádné zboží a dokonalý stroj času. I když s ním první a jediný majitel přece jen něco najelo, dodnes vypadá, jakoby opustil továrnu. A jeho cena v mezičase vystřelila do stratosféry.
Home > Rubriky a sekce > Fascinace a historie > Článek
Muž si k 21. narozeninám koupil auto a „zapomněl” s ním jezdit, teď se prodalo za 56násobek jeho původní ceny
včera | Petr Prokopec
Byl to ve své době docela obyčejný vůz, čas jej ale proměnil v naprosto mimořádné zboží a dokonalý stroj času. I když s ním první a jediný majitel přece jen něco najelo, dodnes vypadá, jakoby opustil továrnu. A jeho cena v mezičase vystřelila do stratosféry.
Od příchodu první generace Fordu Mustang uplynulo už jednašedesát let. Ve výrobě zůstala skoro 10 let, během nichž ovšem modrý ovál přistupoval k průběžným modernizacím. První přišla v roce 1967, kdy došlo na zvětšení některých venkovních proporcí. Tvarově však tato legenda zůstala věrna originálu. Víc lišit se začalo provedení pro rok 1969, kdy Ford zároveň poprvé představil také variantu Mach 1. Tu šlo snadno poznat podle nástavce sání na přední kapotě a mohutného křídla na zádi.
S dalšími změnami automobilka přišla v roce 1971, kdy opětovně došlo na růst některých proporcí, neboť bylo zapotřebí, aby motorový prostor pojmul mohutný sedmilitrový osmiválec. Vedle něj pak v nabídce zůstaly i 5,8litrový a 4,7litrový V8, zatímco základní verzi poháněl 4,1litrový šestiválec. Co se převodovek týče, k dispozici byl třístupňový a čtyřstupňový manuál nebo třístupňový automat. Objednat si pak klientela mohla fastback, hardtop a kabriolet, vždy s jedním párem bočních dveří.
Právě Mustang Mach 1 modelového roku 1971 si pořídil jeden americký mladík ke svým 21. narozeninám. Už podle toho lze soudit, že šlo tehdy o docela obyčejné auto, čemuž dobová cena neodporuj. Původně vůz přišel na 4 002,99 USD, dnešním kursem něco přes 80 tisíc korun, i po započtení inflace se ale bavíme pořád jen asi o 32 tisících dolarech, tedy 660 tisících Kč. Osmiválcové sportovní kupé za takové peníze by dnes bylo výhrou v loterii.
Něco takového tehdy udělal bezpočet zejména amerických zákazníků, majitel tohoto kusu ale s vozem zacházel velmi svérázně. Jaksi s ním zapomněl jezdit, možná i zapomněl, že ho má, neboť auto si nechal až do své smrti v roce 2020. A dodnes má na tachometru jen 5 200 ujetých mil, tedy necelých 8 400 km. Stal se z něj tak hotový stroj času řádově jiné hodnoty.
To se ukázalo v aukci společnosti Bring A Trailer, kde se vůz čerstvě prodal za 225 000 USD, což je zhruba 4,65 milionu korun. Bavíme se tedy o 56násobku (!) původní ceny. A i se započtením inflace pořád asi o 7násobném zhodnocení. Pak ať někdo říká, že auta jsou špatná investice. A pokud ne, musí jít o něco extra. Jak vidno, ne nutně...
Tento kousek je ale skutečně jednorožec a při pohledu na jeho detaily možná ani nebudete věřit, že neprošel renovací, protože působí, jako kdyby právě opustil továrnu. Jenže neprošel a dotčené nejsou ani venkovní černé pruhy či 15palcová kola Magnum 50, ani vnitřní černé čalounění. Pod kapotou pak trůní 5,8litrová jednotka produkující 289 koní, o které se stará čtyřstupňový manuál.
Dealer, který má prodej vozu na starosti, provedl pár mechanických zásahů, díky kterým je Mustang plně provozuschopný. Veškeré původní díly navíc dostáváte jako součást balení, stejně jako veškerou dokumentaci. Z té vyplývá, že v roce 1971 vyrobil Ford takřka 150 tisíc kusů Mustangu. A pořád 36 498 kusů bylo dodáno ve verzi Mach 1, z nichž pak 4 491 aut dostalo zmíněný osmiválec. Jen dvě stovky pak byly nalakovány bílou a pouze jediný dostal zadní křídlo, a to právě tento.
Nakonec tu tedy máme vlastně unikát, ale k podobným výsledkům dojdeme při zkoumání specifikace spousty aut vyrobených v minulosti v desítkách tisíc kusů. Na mimořádnosti historie tohoto konkrétního auta to ale nic nemění - však kdo může říci, že si doslova prožil 56násobné zhodnocení auta, které si sám koupil k narozeninám?
Tento Mustang Mach1 je dokonalým strojem času díky svéráznému zacházení s ním ze strany jeho prvního a jediného majitele. Ten s ním strávil prakticky celý dospělý život, aniž by s ním kdy pořádně jezdil, v souladu s tím došel extrémního zhodnocení. Foto: Bring A Trailer, tiskové materiály
Zdroj: 5k-Mile 1971 Ford Mustang Mach 1 351 4-Speed@Bring A Trailer
Bleskovky
- Automobilka vzala rekord slavného okruhu značce, která jí ho vzala předtím, ta ho vzala předtím té první a předtím si to daly ještě jednou
včera
- „Bugatti pro chudé” znovu vytřelo podlahu s drahou konkurencí, potichu stanovilo další rekord okruhu
14.12.2025
- Žena jela autem po dálnici a najednou jí na střeše přistálo letadlo. Video zachycuje vše
11.12.2025
Nové na MotoForum.cz
- Hrdina Suzuky a BSB Ryuichi Kiyonari odchází do důchodu. včera 15:00
- MS side 2026 bez Mostu 15.12.2025
- Nejméně navštívené Grand Prix 2025 15.12.2025
- Indian Sport Scout RT 2026: s uzamykatelnými kufry 15.12.2025
- Marcel Schroetter pojede IDM Superbike 15.12.2025
Nejnovější články
- Jeden z největších kritiků Tesly vyhlásil bankrot, tušíme, kdo se tu bude smát naposled
před 38 minutami
- Moskvič ukázal hned dva nové modely, jeden z nich se dá koupit i v Česku
před 2 hodinami
- Ferrari si nechalo patentovat nové řešení spalovacího motoru, může mu vdechnout nový život
před 3 hodinami
- Tesla honí prodeje, jak se dá. V Evropě nabídne čínský model, v USA zkouší taktiku Horsta Fuchse
před 5 hodinami
- Evropský cirkus se „zrušením zákazu spalovacích motorů” nezklamal, přišel s totálním nesmyslem, který opěvuje jen VW
před 6 hodinami
Živá témata na fóru
- whitelist & blacklist 12.17. 12:21 - HondaMan
- Zimní/letní? Už máte přezuto? 12.17. 12:17 - pavproch
- Rychlodotazy 12.17. 00:56 - abgx1
- Škoda Auto obecně 12.16. 20:05 - M.Z.
- Lampárna (stěžovatelna) 12.16. 19:06 - M.Z.
- Policejní kontroly a měření 12.15. 22:38 - Truck Daškam
- Za kolik jezdíte s benzínem? 12.15. 20:50 - řidičBOB
- BMW Divize 12.15. 14:30 - pavproch