Muž si k 80. narozeninám koupil své 80. Porsche, skladuje je v vlastním stylovém domě před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Porsche

Význam pojmu „věrnost značce” se zjevně rozhodl přepsat muž, který si za 48 let koupil 80 aut značky Porsche. A když přišlo na jeho 80. narozeniny, koupil si k nim znovu Porsche, to osmdesáté.

Nad některými věcmi je těžké nežasnout a toto je jedna z nich. Porsche se pochlubilo tím, že má jednoho velmi zvláštního rakouského zákazníka. Vídeňanovi Ottocarovi J. bylo 32 let, když si v roce 1972 koupil své první Porsche, tehdy to byl model 911 E ve žluté barvě Speed. A ani on tou dobou jistě netušil, že tím otevírá knihu, kterou bude psát po celý zbytek svého života.

Tedy, nechceme Ottocara odepisovat, ve svých 80 letech je ale Porsche věrný pořád. Kdyby si byl v mezičase koupil pět, šest nebo sedm aut dalších aut téže značky a k 80. narozeninám si nadělil osmé, bylo by to pořád fascinující. On si jich ale v mezičase koupil dalších 78. A letos přidal další, už osmdesáté.

Posledním přídavkem do jeho kolekce je nový Boxster Spyder v modré barvě Miami s atmosférickým čtyřlitrem a manuální převodovkou, který si převzal přímo v továrně značky v Zuffenhausenu. Parádní auto samo o sobě, které Porsche Ottocarovi dodalo mezi prvními na světě, neboť logicky nemá mnoho věrnějších klientů, kterým by při dodávkách mohlo dávat přednost. I takový výjimečný stroj je ale trochu nuda vedle toho, co všechno si tento muž za život koupil a co dodnes vlastní.

Auta přebírá ve fabrice už tradičně, nakonec to nemá z Vídně až tak daleko. Poprvé tak učinil v roce 1977, kdy si koupil model 911 Carrera 3.0, pak už to šlo jako na drátkách. Některá auta i prodal, přesto dnes stále vlastní 38 vozů značky, kterým dokonce postupem času musel vystavět vlastní dům. A není ledajaký, je to přátelské prostředí pro jakéhokoli fandu aut skrývající spoustu memorabilií Porsche. A mezi nimi i řadu výjimečných aut - mj. legendy jako Porsche 917, vzácné Porsche 910 s osmiválcovým motorem, model 956, 964 Cup nebo část z devíti (!) Carrer RS, které v průběhu času vlastnil.

„Můžu jezdit každý den v měsíci jiným autem. A dvěma dalšími o víkendu,” dokazuje Ottocar, že matematika mu pořád jde. Pravidelně ale jezdí jen devíti vozy, mezi nimi i 911 R 991 a 911 Speedster stejné generace. Své nejoblíbenější auto odmítá specifikovat, uvádí ale, že nejčastěji bere na projížďku 981 Boxster Spyder - možná proto si koupil i ten nový.

I z toho je patrné, že nadšení do řízení jej neopustilo, na stará kolena si pak chce zažít ještě alespoň jednu velkou automobilovou věc - projet celou nejdelší silnici světa v SUV Cayenne. „Když je vám 80, nepřemýšlíte už moc o minulosti, ale spíše o budoucnosti. Těšíte se na věci, které ještě mohou přijít,” popírá Ottocar klišé o typickém smýšlení starších lidí. I tím je sympatický, podobně jako svou vášní a kolekcí. Podívejte se na ni na fotkách níže, je to splněný sen svého druhu.

Vídeňan Ottocar J. je vskutku extrémním případem věrného zákazníka Porsche. Koupil si od něj 80 aut, to 80. ke svým 80. narozeninám. A 38 z těchto vozů stále vlastní, postavil jim samostatný, patřičně stylizovaný příbytek. Foto: Porsche

Zdroj: Porsche

Petr Miler