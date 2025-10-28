Muž si koupil v roce 1975 nové Porsche 911 Turbo. Jezdí s ním dodnes, kdy může, po 50 letech má najeto už 1,33 milionu km
Muž si koupil v roce 1975 nové Porsche 911 Turbo. Jezdí s ním dodnes, kdy může, po 50 letech má najeto už 1,33 milionu km
dnes | Petr Miler
Porsche 911 930 Turbo bylo vůbec první devětsetjedenáctkou s turbodmychadlem. Platilo už ve své době za zákeřné auto, optikou dnešních „playstationových” vozů působí skoro jako továrna na smrt. Motor měl vždy drastickou prodlevu turba a nástup výkonu po ní byl a je drastický úplně stejně. Zejména na kluzkém povrchu bylo potřeba opravdu velké opatrnosti. A když jste v zatáčce prudce ubrali plyn, záď opět chtěla velmi nadšeně předběhnout příď. Zkrátka, tohle auto nebylo pro třasořitky ani pro nezkušené řidiče. Přesto s ním tenhle muž najezdil už víc jak 1,3 milionu kilometrů a jezdí s ním dál.
Jmenuje se Bill MacEachern a je to Kanaďan. Svou 911 930 Turbo si koupil v roce 1975 a hned následující rok si ji převzal jako novou. Během 50 let od objednání s ní najezdil přes 825 tisíc mil, tedy víc jak 1,33 milionu kilometrů. MacEachern používá tohle auto k cestám za zákazníky, podniká v oblasti čištění koberců. „A míle prostě naskakovaly, rok za rokem,” říká dnes o autě, které vám v jeho aktuální kondici nejlépe ukáže video níže.
911 930 Turbo je záludná i na suchém asfaltu, ovšem MacEachern s ní jezdil i v zimě. Dnes už vůz používá jen za lepšího počasí, dekády zimního ježdění na jeho kontě jsou ale úctyhodné. Bull si s tím hlavu nedělá - prý když mu zavolá zákazník, vždy se za ním rád vydá, protože přece jede se svým Porsche. Přesto své auto nepovažuje za firemní vůz, i když tak primárně slouží. Spoustu kilometrů ale najel také při více či méně bláznivých výletech po Severní Americe, USA nevyjímaje.
Autu po dekády dopřával pečlivou údržbu, aby takové kilometry vydržela. Celkovou částku investovanou na údržbě či na palivu neznáme, malé peníze ale nečekejte, přeci jen je to 49 let a kdyby každý ujetý kilometr MacEachern zvládl s tímto autem za 20 nebo 30 Kč, bude to šťastný - vysoké desítky milionů stála tahle legrace jistě. Jenže právě o to tu jde, o legraci.
Bill říká, že ho vůz vždy těšil a v budoucnu bude dělat radost i jeho potomkům, kteří jsou také automobilovými nadšenci par excellence, jak se také dozvídáme na videu. Jeho životním cílem zůstává dostat se nájezdem nad 1 milion mil, tedy za hranici 1,6 milionu kilometrů. A to přesto, že už teď drží jasný rekord v počtu najetých kilometrů s 911 930 Turbo.
Vedle toho ale má Bill s autem ještě jeden záměr, o který se zatím nechce podělit, jen na něj tajuplně láká. „Mám plán, ale nemůžu o něm nikomu říct. Jednoho dne se to dozvíte, až se pro mě otevře rakev,” říká s úsměvem. To jsme zvědavi. V tuto chvíli můžeme k věci jen jedno: Hodně zdaru při zdolávání dalších met a čest takovým majitelům sportovních aut. Kolik podobných dnes ještě chodí po světě?
O autě se zmínilo i samo Porsche v době, kdy mělo najeto skoro o 200 tisíc km méně. Jeho první a jediný majitel opravdu není mladík, pořád ale věří, že s ním pokoří i metu 1 milionu mil - přes 1,6 milionu km. Foto: Porsche
Zdroj: Magnacars@Youtube
