Muž si koupil vysněné auto za 25 tisíc a nechal ho stát u domu, když musel opustit zemi. Dnes ho může prodat za 30 milionů

včera | Petr Prokopec
Šťastný to člověk? Vlastně ano, ale nestalo se to samo, štěstíčku musel jít řádně naproti. Už tím, že si tohle auto nejprve koupil, pak tím, že ho ani ve složité situaci neprodal. A nakonec i tím, že jej navzdory nepřízni osudu nechal dát dohromady. Teď má v rukou pořádný trumf.
V roce 1963 představil Aston Martin možná nejkrásnější vůz v celé své historii, kupé DB5. Tento vůz dostal čtyřlitrový šestiválec naladěný na tehdy úctyhodných 286 koní, který skrze pětistupňový manuál poháněl zadní kola. Vůz nebyl na svou dobu nijak zvlášť lehký, vážil 1 502 kilo, načež mu zrychlení na stovku zabralo 8 sekund. Rok po premiéře nicméně přišla na svět výkonnější edice Vantage, která se dočkala tří karburátorů Weber a upravené hřídele. Výkon tak poskočil na 330 koní, což se pochopitelně projevilo na lepší dynamice, ale také na vyšší ceně. Aston Martin tak nakonec celkem vyrobil 1 059 kupé DB5, ovšem pouze 65 vozů neslo označení Vantage.
Díky bondovce Goldfinger, kde se za jeho volant usadil slavný agent 007, si britský vůz zamiloval celý svět. Jedním z těch, které budil ze snu, byl i velšský mladík John Williams. V době, kdy z montážních linek sjel vůbec poslední exemplář DB5, mu bylo jedenáct let, takže si jej jako nový pochopitelně koupit nemohl. Přesto si usmyslel, že si jej jednou pořídí. A už v roce 1973, kdy mu bylo teprve 19 roků, se mu to skutečně povedlo. Kupé jej tedy přišlo na 900 liber, což odpovídá asi 25 tisícům korunám, ale jsme v dávné minulosti, takže je třeba si částku srovnat o inflaci. Dnešní optikou by tedy auto stálo podstatně víc, podle kalkulačky Bank of England jde však o ekvivalent zhruba 10 000 současných GBP, asi 276 tisíc Kč. Ani to nejsou na takový vůz bůhvíjaké peníze.
I kdyby ale šlo o dvojnásobek, jde o dobré připomenutí, že dříve si šlo zajímavé ojeté auto za dobré peníze koupit tak moc, že jste jej mohli mít i jako teenageři. Williams navíc v té době pracoval jako svářeč, nikoli třeba jako bankéř nebo univerzální dědic. V současnosti by při takovém povolání mohl na Aston Martin zcela zapomenout, neboť na osm let staré kupé DB11 potřebujete přinejmenším 60 tisíc liber. A pokud byste zatoužili po modelu Vanquish, musíte si připravit dokonce přes 100 000 GBP. V tomhle se svět opravdu hodně změnil, stalo se to ale až v posledních 20 až 25 letech, však sami pamatujeme, když se i legendární auta jako Ferrari F40 prodávala za jednotky milionů Kč. Dnes může být 50 milionů na krásný kus málo.
John Williams tak měl štěstí, že se narodil v roce 1964, když toužil zrovna po DB5. Na kupé i tak šetřil víc než rok, během kterého musel odpracovat nespočet přesčasových hodin. Nakonec ale v září 1973 nasednul na vlak z Walesu do Londýna, kde zmíněných 900 liber vyměnil za kupé ve stříbrné barvě Silver Birch, jakou se pyšnil i bondovský vůz. Po vlastní ose se pak vrátil domů a pár let kupé DB5 řídil dennodenně. V roce 1977 ovšem do jeho života zasáhl osud, který mu přivál práci na Středním východě.
Vysněný Aston Martin tak osiřel na příjezdové cestě, a jakkoli Williams dostal řadu nabídek na jeho prodej, jeho žena Sue mu poradila, aby jej v žádném případě neposílal pryč. Dle jejího názoru by už žádné takové auto nepořídil, v čemž jí rostoucí ceny sporťáků, a to i těch z druhé ruky, daly nakonec zapravdu. DB5 se tak stalo trochu neobvyklou prolejzačkou pro děti z okolí, které jej zkoušely i vyčistit. Protože ale vůz stál pod širým nebem, původní lesk ztrácel stále víc.
Ani tak na něj ovšem Williams nezanevřel. Naopak jej půl století po koupi přivezl zpátky do Newport Pagnellu, kde se kupé dočkalo rozsáhlé renovace. Specialisté Astonu Martin jeho opravou strávili více než 2 500 hodin práce, za které si soudě dle fotek automobilka musela naúčtovat nemalé peníze. Je ale jisté, že se tato investice majiteli vyplatila. Aktuální hodnota vozu převyšuje 1 milion liber, takový extra kousek se snadno prodá i za 30 milionů korun. Nepočítáme ale s tím, že by jej Williams právě teď prodal, to už se v něm po tom všem spíše nechá pohřbít...
Takto vypadal DB5 Johna Williamse před renovací. Foto: Aston Martin
Po víc než 2 500 hodinách práce se ovšem vrátil k původnímu lesku. Původně utracených pár set liber se časem a touto renovací změnilo ve víc jak milion GBP. Foto: Aston Martin
Zdroj: Aston Martin
