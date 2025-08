Muž si v roce 1996 koupil ještě jako „mlaďas” nové BMW. Nechal si ho letoška, najel s ním přes 1 milion km s původní technikou včera | Petr Prokopec

Je opravdu nevídané, aby někdo u stejného auta vydržel skoro tři dekády, pokud s ním jezdí a jezdí. Juha Bäckmand to udělal a ukázal robustnost jednoho z modelů ze zlaté éry BMW. Věčně to dělat nemohl, přesto se divíme, na co nyní přesedlal.

S rekordními nájezdy jsou nejčastěji spojovány starší Mercedesy. Nemalou výdrž ovšem mají i někdejší Volva a dlouhověkost je spojována také s řadou modelů Toyoty. Přičemž u japonské automobilky na rozdíl od konkurence obvykle moc nezáleží na tom, kdy byly vyrobeny - i moderní produkce totiž zvládá vysoké stovky tisíc kilometrů s originální technikou. Zapotřebí je pochopitelně ale příkladná péče majitele. I když někdy vlastně ani to ne, jak svého času dokázali Jeremy Clarkson a spol. na Toyotě Hilux.

BMW si člověk s odolností proti extrémním nájezdům nespojí. Neznamená to, že by vozy této značky byly nekvalitní, jen na nich zkrátka už hezkých pár dekád ulpívá sportovní kredit. Jejich majitelé tedy sice navštěvují servisy tak , jak jim značka přikazuje, ovšem zároveň nemají problém na silnici pořádně zašlápnout plynový pedál a poslat i velký sedan, kombík nebo SUV bokem. Takové zachází ovšem znamená větší zátěž pro techniku, majitelé Toyot tohle obvykle nedělají...

O to větším šokem překvapením může být fakt, že Fin Juha Bäckmand používal své BMW 523i generace E39 od novy jako auto na denní ježdění po takřka 30 let. Během nich pak najel téměř 1 milion kilometrů. To je vážně neskutečná porce, ještě více však dech berou okolnosti, za jakých k tomu došlo. Bäckmand totiž s vozem nejčastěji jezdil v rodném Finsku, kde teploty klesají hodně hluboko pod bod mrazu - palubní počítač mu jako největší extrém ukázal -37,5 stupně Celsia.

Jeho vůz byl navíc vyroben 10. června 1996, tedy necelý rok po zahájení produkce generace E39. Jak je přitom dobře známo, rané exempláře velmi často trpí porodními bolístkami, i proto jsou za nejkvalitnější kusy považovány ty ze závěru výroby. Ovšem Bäckmandovo BMW i po najetí milionu kilometrů disponuje původním motorem, převodovkou, interiérem a na většině povrchu karoserie i lakem. Opravy, které provedl autorizovaný servis, nebyly velké, třebaže motor se jedné větší renovace dočkal.

Něco takového je opravdu neskutečné, načež není divu, že si zmínka divize BMW Classic o tomto autě na Instagramu získala pozornost i Mateho Rimaca. Ten uvedl, že s generací E39 přišel do kontaktu poprvé jako osmi- nebo devítiletý kluk a byl fascinován její sofistikovaností a propracovaností. A láska k tomuto modelu šéfa chorvatské automobilky i Bugatti dodnes neopustila, i proto si pořídil dokonce M5 E39. To je ovšem pomalu pravý opak toho, k čemu pro změnu přistoupil Bäckmand.

Letitý fanoušek značky totiž sice u BMW a vlastně i pětkové řady zůstává, jeho novým vozem na denní ježdění se však stal elektrický sedan i5. S ním asi milion kilometrů nenajede, rozhodně by nás ovšem zajímaly jeho zkušenosti po přepřáhnutí ze spalovacího pohonu na ten elektrický. Pokud totiž tyto dva rozdílné světy někdo může srovnat, je to právě on. Snad se toho jednou dočkáme, ovšem ne skrze BMW, to už by si správné vyznění pohlídalo...

Toto BMW řady 5 generace E39 má za sebou téměř 1 milion kilometrů, z nichž mnohé najelo v extrémních mrazech. Přesto si do dnešních dní zachovalo původní motor, převodovku, interiér a také lak Gracier Green. Foto: BMW Classic, tiskové materiály

