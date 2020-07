Na letišti v Austrálii našli BMW se značkami COVID19, legrácka se otočila proti majiteli dnes | Petr Prokopec

/ Foto: Stephen Spry, ABC News

Ještě před tím, že se nový koronavirus proměnil v globální hrozbu, si jeden z pilotů nechal dát na svou řadu 5 značku na přání COVID19. Teď měsíce čeká na návrat do vlasti právě kvůli němu.

Koronavirus nadále zůstává dominantním hybatelem světového dění. Lidé se pak k pandemii staví různě dle toho, kterak je zasáhla, stejně jako k restriktivním opatřením s ní spojenými. Zatímco někteří vše bagatelizují, jiní se nadále snaží minimalizovat pohyb mimo domov. Austrálie patří k zemím, které byly koronavirem svého času zasažené nejméně zasažené, ostatně na celém kontinentu dosud zemřelo 111 lidí, tedy méně než v Česku. Jenže aktuálně je celý stát Victoria kvůli lokálnímu rozpuku pod přísnými omezeními podobnými těm, které ještě nedávno platily u nás.

Tak či onak byl COVID-19 u protinožců svého času spíše terčem vtípků, jak nejlépe připomíná šedé BMW řady 5, které bylo objeveno parkovišti letiště v Adelaide. Na první pohled na něm není mnoho zajímavého, je to tuctová, 11 let stará pětka, která by stěží budila pozornost, zvláště když byla donedávna přikrytá plachtou. Nicméně postupem času vítr odkryl, co se skrývá pod ní. Nyní mnichovský sedan přitahuje zraky celého světa, neboť jeho majitel jej ozdobil registračními značkami na přání COVID19.

Podle Stephena Sprye, zaměstnance letiště, který vůz vyfotil, je BMW zaparkované na letišti minimálně od půlky března, kdy byl celý personál poslán na nucenou čtyřtýdenní dovolenou. Dle všeho by jej má vlastnit jeden z pilotů, který ovšem kvůli restrikcím zůstává v některé ze zahraničních destinací déle, než původně plánoval. Mezinárodní lety jsou totiž v Austrálii omezené stejně jako skoro kdekoli na světě.

Jelikož se jedná o zaměstnance, nejsou mu účtovány žádné poplatky či pokuty. Ironií osudu je, že značky mu byly vydány jako vtípek v době, kdy si z koronaviru málokdo dělal hlavu, nakonec totéž dříve napadlo i jiné. Teď na něj ale sám doplácí a až se k vozu dostane, bude muset registrační značky stejně odevzdat na centrálním registru, přestože jejich platnost vyprší až v září. Dnes jsou ale považovány za nevhodné, nakonec na tuto nemoc zemřely statisíce lidí a narážet zrovna na to registrační značkou na přání není příliš citlivé.

Také Austrálie letos přijala opatření, která zpřísnila pravidla užívání individuálních značek. Ty nyní nesmí odkazovat na jakékoliv porušování zákona, stejně jako na různá neštěstí a pohromy. Mezi ně koronavirus jistě patří. Dodejme, že individualizované registrační značky se v Austrálii vydávají s roční platností, přičemž za šest číslic či písmen lidé platí 200 dolarů (cca 3 260 Kč) a za sedm, jako je tomu v případě BMW, 255 AUD (4 160 Kč). Poté je možné požádat o prodloužení, s čímž je samozřejmě svázán další poplatek. Majitel řady 5 k tomu ale již přistoupit nebude moci.

Na australském letišti stojí již měsíce zaparkované BMW řady 5, které zdobí registrační značky odkazující na koronavirus. Ironicky má patří pilotovi, který nyní právě kvůli COVIDu nemůže zpět do země. Foto: Stephen Spry, ABC News

Zdroj: ABC News

