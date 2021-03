Asi nejelegantnější Audi historie vzniklo v jediném kuse, vzpomene si na něj málokdo před 4 hodinami | Petr Miler

Na některá starší auta dodnes hledíme se zalíbením a toto je nepochybně jedním z nich. Svět si jej mohl pamatovat jako velkého elegána, Audi ale chyběla trocha odvahy, a tak si na něj většina lidí ani nevzpomene.

Když se totiž řekne Audi Coupé, lidé si obvykle představí model A5, někteří fanoušci i starší model nazvaný skutečně Coupé, který se vyráběl v 90. letech. U BMW to ale může být klidně i někdejší řada 8 a u Mercedesu zase CL, resp. pozdější S Coupé. Audi chtělo vstoupit i do tohoto klubu, ale nikdy se tak nestalo, byť jedno auto téhle třídy skutečně vzniklo - jmenovalo se A8 Coupé.

V 90. letech se Audi snažilo co nejrychleji dotáhnout postavení BMW a Mercedesu a model A8 generace D2, představený v roce 1994, k tomu učinil velký krok, zejména díky své pokročilé hliníkové konstrukci. O pár let později chtěli v Ingolstadtu vyvinout konkurenta pro stuttgartskou třídu CL a mnichovskou řadu 8, a tak pověřili firmu IVM Automotive, aby se o stavbu plně funkční studie kupé na základě A8 D2 postarala.

IVM se pustilo do práce - a nebylo jí málo. Na výsledné A8 Coupé je téměř každý panel karoserie nějak upravený. Bezrámové dveře jsou samozřejmostí, chybí ovšem i B-sloupek, takže nebylo možné použít sedačky z A8 - jsou tu upravená křesla z Audi Cabriolet, protože ta mají pásy v opěradlech.

Hotové auto se představilo na ženevském autosalonu v roce 1997, skoro přesně před 24 lety. A sklidilo obdiv pro svou eleganci, která je dnešním autům docela cizí, nejen těm od Audi. Dobové modely čtyř kruhů byly obecně uhlazené a dvoudvéřová verze toho největšího z nich to dotáhla ještě dál. Troufneme si tvrdit, že elegantnější Audi svět nepoznal.

Jaký mělo auto motor, není jisté, s ohledem na zachované insignie verze S8 včetně vnějších zpětných zrcátek šlo s největší pravděpodobností o osmiválec 4,2 s výkonem 340 koní. Podstatnější je, že vůz byl plně funkční a mohl se takto vyrábět. Jenže Audi se přes pokročilou fázi vývoje rozhodlo opačně, a to prý kvůli mizerným prodejům vozu, kterému chtělo konkurovat - BMW řady 8. Ingolstadt měl obavu, že když se nedaří zdánlivě dokonalé osmičce, ani jeho grand tourer nebude prodejní trhák. Přidáte-li si k tomu vysoké výrobní náklady A8 Coupé, zamítavé rozhodnutí se jevilo být nevyhnutelným.

Od luxusního grand toureru ale nikdy nelze očekávat velké prodeje, pořád to je auto, které by možná spousta lidí chtěla, ale může si ho dovolit jen hrstka. Je to spíše záležitost image, vykrytí okrajových částí trhu, Audi ale nechtělo ani to. Kupé A8 tedy dodnes existuje v jediném exempláři. A je stále v majetku firmy, která ho postavila, byť od té doby byla pohlcena společností Semcon.

Audi na snahy ukousnout pár zákazníků Mercedesů CL a S Coupé zcela nezanevřelo a v roce 2014 se připomnělo konceptem Prologue. Ani ten ale do výroby nešel a šance na vznik jakéhokoli jiného velkého kupé se limitně blíží nule. Nakonec ani Mercedes v této anabázi už nepokračuje a BMW by možná bylo rádo, kdyby novou řadu 8 na trh nikdy nepřivedlo.

Audi A8 Coupé chyběl k výrobě jen krůček, dnes je skoro zapomenutou mrtvou větví vývoje. I dobových fotek je pár, poslední dvě pro dokreslení náleží dobové verzi S8, z níž kupé z velké části vzešlo. Foto: Audi

