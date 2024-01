Nadšenci si doma z auta za 11 tisíc Kč postavili vzácné Pagani za 80 milionů, od originálu ho nerozeznáte včera | Petr Prokopec

Jasně, repliky jsou nesmysl, ale tohle je tak úžasně propracované dílo postavené s tak malými náklady, že to prostě bere dech. Člověk si při pohledu na výsledek musí ukroutit hlavu, i kdyby nechtěl.

Vu Van Nam a jeho parta jsou zpátky. Vietnamský kutil se v uplynulých dvou letech proslavil replikami hned několika hypersportů. Nejprve spolu s ostatními nadšenci doslova na koleni postavil Bugatti Chiron, než svou pozornost obrátil k Ferrari LaFerrari. Zatím nemáme žádné zprávy o tom, že by italská automobilka proti tomuto člověku jakkoliv zasáhla, a to přesto, že repliku zdobí loga vzpínajícího se koníka i s nápisy Ferrari. Buď dodnes žasne, nebo je pro ni Vietnam zemí, ve které nemá žádné páky.

Nově se Vu Van Nam opětovně nechal inspirovat italským supersportem, tentokrát ovšem padla volba na Pagani Huayra. To parta vietnamských nadšenců zmákla postavit za 500 dní, tedy za zhruba rok a půl. Základem pro jejich práci se přitom stalo staré Daewoo Espero, tedy korejský sedan z 90. let minulého století, který koupili za ekvivalent pouhých 11 tisíc Kč. Dárcovským vozem se však stalo jen v rámci pohonné jednotky, převodovky a kabeláže. Jinak ovšem „vietnamská Huayra“ disponuje ručně svařeným rámem, na který byla nasazena laminátová karoserie.

Pokud si přitom 47 minut dlouhé video vychutnáte celé, nebudete občas vycházet z údivu. Říci, že si Vietnamci italský supersport postavili na koleni, je vlastně ještě poměrně noblesní tvrzení. Jejich dílna má totiž do profesionální velmi daleko, mnohé nástroje pak nejsou speciální, nýbrž základní, které seženete v každém železářství. Často se pracuje na zemi v písku, slovo zvedák pak nejspíše nadšenci považují za sprosté. Koneckonců motor přenáší či spíše táhnou prachem pouze zavěšený na trubce.

Právě v kontextu s danými podmínkami je ovšem jejich dílo opravdu mistrovské. Zejména tedy z dálky, kdy nepoznáte, že se nejedná o originál. Přitom třeba karoserie vznikla tím způsobem, že byl na svařený rám pokrytý plechy nanesena hlína. Ta byla následně vyformována do požadovaného tvaru a pokryta laminátem. Tím vietnamští nadšenci vytvořili formu, ze které poté vyextrahovali požadované panely. K dispozici neměli ani detailní plány, nýbrž pouze zmenšený model italského supersportu.

Podobným způsobem vznikaly i části interiéru, do kterého se stejně jako u originálu dostanete vzhůru výklopnými dveřmi. Motor se pak rovněž nachází až za sedačkami, počet válců je však třikrát nižší. Pochopitelně ale není tak výkonný, neboť Daewoo mělo díky spolupráci s koncernem General Motors k dispozici jen čtyřválcovou jedna-pětku, jedna-osmu či dvoulitr. Ten s největším objemem přitom dával k dobru 115 koní, na oslnivou dynamiku tak můžete rovnou zapomenout. Ale o to tu nejde.

Jsme zvědavi, s čím Vu Van Nam vyrukuje příště. S elektromobilem příliš nepočítáme, něco takového by nejspíše již bylo nad schopnosti vietnamských nadšenců, tedy alespoň v rámci techniky. Takový Rolls-Royce by ale rozhodně nebyl od věci, zvláště když jeho karoserie čítá daleko méně záhybů. Je to však jen jedna z mnoha možností, svět aut je pro tuto partu evidentně rozsáhlou knihou, ve které si hodlají číst dle svých nálad. A zjevně není nikdo, kdo by jim v tom zabránil - naštěstí, chce se říci.

Originální Huayra se vyráběla v letech 2012 až 2018, kdy vznikla pouze ve sto exemplářích. Každý dostal do vínku šestilitrový dvanáctiválec od Mercedesu-AMG. Na videu níže můžete vidět působivou repliku, kterou šikovní Vietnamci postavili na základech čtyřválcového Daewoo Espero za pouhých 11 tisíc Kč. Ilustrační foto: Pagani Automobili

