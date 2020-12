Nadšenec šel po vzácném sporťáku slavného zločince, nikdo ho raději nechce koupit před 4 hodinami | Petr Prokopec

Jaký pán, takový pes? Možná to platí i o autech. Exemplář jednoho z nejlepších supersportů dějin skončil v rukou jednoho z největších zločinců dějin. A podobně jako El Chapo má i jeho McLaren F1 velmi pohnutý osud.

Mezi automobily nejspíše není větší legendy, než je McLaren F1. Jeho zrod odstartoval na letišti v roce 1988, kdy si jej na ubrousek začal malovat Gordon Murray. O deset let později pak britský supersport dosáhl rychlosti 391 km/h, čímž stanovil rekord, který sice v mezičase byl překonán, ovšem pouze vozy s přeplňovanými motory. Mezi atmosférami McLaren F1 vládne i nadále, přičemž velmi pravděpodobně již nebude nikdy pokořen, a to ani novým Murrayho dílem, supersportem T.50.

Celkově byl vyroben ve 106 exemplářích, což je číslo zahrnující nejen silniční provedení, ale i veškeré závodní verze a vývojové prototypy. Není tedy divu, že ceny každého z vozu šplhají stále výše a dnes již prakticky není šance pořídit tuto legendu za méně než 10 milionů dolarů (cca 217 milionů Kč). Právě naopak je třeba počítat i s dvojnásobkem této sumy. A vůbec bychom se nedivili, kdyby zakrátko ceny na aukcích vyšplhaly dokonce na trojnásobek či ještě víc. Jedna výjimka ale existuje.

Řeč je o kousku se šasí č. 39, který byl dokončen v závěru roku 1995 a jehož majitelem se stal šéf McLarenu Ron Dennis. Jeho manželce Lise se ovšem nelíbila kombinace červeného interiéru a laku Brazilian Metallic Brown, a tak si Dennis pořídil jiný a ten svůj prodal jinému britskému zájemci. Také ten se jej ovšem později zbavil, čímž stopa vozu v historických záznamech na dva roky končí. Až po této době se vůz objevil v Mexiku, kam se měl dostat skrze jednoho texaského prodejce. Právě tady začíná být jeho příběh opět zajímavý.

Po autě se rozhodl pátrat Ed Bolian, šéf VINWiki a známý to nadšenec do hledání vzácných aut s pohnutými osudy. Podle jeho prvotních informací si vůz koupil Joaquin Guzman známý spíše pod přezdívkou El Chapo, šéf obávaného drogového kartelu Sinoa. Vůz se tak měl do Mexika dostat bez jakékoli dokumentace a pokud taková existovala, v mezičase zmizela. A to stejně jako samotný vůz i klíčky k němu.

McLaren se totiž později dostal do rukou Umberta Ojeda, jednoho z El Chapových nejbližších spolupracovníků, právě on byl ale o pár let později zastřelen na benzince. A před svou smrtí nikomu neřekl, kam klíčky schoval. Mexická vláda navíc v dané době rozjela rozsáhlé zatýkání, načež Ojedova rodina McLaren uschovala, aby nebyl zkonfiskován. Krátce poté prý rodina našla zájemce, který byl ochoten si vůz koupit, po zjištění, že by zaplatil miliony jen za nové klíčky, ale z obchodu vycouval.

Stopa auta v tu chvíli znovu na několik mizí a objevuje se až letos, kdy se Bolian spojil se svým kontaktem v Mexiku, který měl vědět, kde je vůz se šasí č. 039 uschován. Tato osoba měla odcestovat do Mexika a vše ověřit, jenže v mezičase v oblasti, kde se vůz měl nacházet, vypukla další válka gangů.

Auto tedy podle všeho zůstává schované na mexickém venkově, nikdo ale v tuto chvíli neví, co by se vlastně stalo, pokud by se jej podařilo fyzicky najít. Jako první by hrozilo zabavení ze strany mexické vlády. Pokud by se to nestalo a auto by koupil Bolian, jak měl v úmyslu, mohly by jej americké úřady potírat za to, že byl koupen od drogového kartelu. A v neposlední řadě je třeba připomenout, že vůz nejspíše po dlouhá léta kdesi chátrá bez pravidelného servisu. Na jeho renovaci by tedy byly potřeba spíše desítky milionů než miliony korun.

Na druhou stranu, zrovna v tomto případě asi peníze nejsou problém, McLaren F1 je autem předurčeným k tomu, aby se jednoho dne prodávalo za miliardy. Potíž je jinde - i odvážní sběratelé se podle Boliana bojí mít cokoli společného s autem s takovou minulostí. Protože... co kdyby jej někdo z kartelu Siona chtěl jednoho dne zpátky? I to nakonec hatí šance na to, že jej z Mexika někdo vykoupí a odveze. Pokud se tedy nestane zázrak, je docela dobře možné, že se v Mexiku bude rozpadat až do konce svých dnů.

Podobně stylizovaný McLaren F1 si původně pořídil šéf značky Ron Dennis. Kvůli nevoli své ženy jej ovšem musel dát pryč, vůz tak nakonec skončil v Mexiku u drogového kartelu Sinoa. Právě kvůli tomu tam zůstává a možná navždy zůstane. Ilustrační foto: McLaren

