Nadšenec má dva japonské klenoty s více jak 1 milionem km, jsou v úžasném stavu včera | Petr Prokopec

Kdo nevěří na kvalitu japonských aut, ten by měl zbystřit. Minimálně starší modely jsou v tomto směru evidentně na výši - jeden člověk najel s Hondou Legend LS skoro milion kilometrů s původní spojkou.

Tyson Hugie je na první pohled typický Američan, který má rád auta. Ovšem na pohled druhý již můžete zjistit, že nejde ani tak o pouhou lásku, jakožto spíše o obsesi. Nikoliv však ve spojitosti s veškerými dopravními prostředky, které kdy vznikly. Hugie miluje především vozy značek Acura a Honda z 90. let minulého století. Část svého vozového parku nyní představil na videu a je možné, že k japonským vozům přivede další fanoušky.

Hned v úvodu je totiž třeba zmínit, že Hugie disponuje auty, které jsou v natolik špičkové kondici, že by z fleku mohly zamířit do firemního muzea. Takového stavu lze dosáhnout poměrně snadno, stačí jen ony vozy zavřít do klimatizované garáže a místo každodenních projížděk absolvovat nikdy nekončící servis. Jenže touto cestou se Hugie rozhodně nevydal. Když v roce 2003 koupil jednu ze svých dvou Hond Legend, rázem jí na devět dalších let pasoval na svůj dennodenní doprovod.

Kupé Legend LS pochází z roku 1994, přičemž Hugie jej koupil s 95 tisíci mílemi (152 887 km) na tachometru. Od té doby si ale vůz prakticky neodpočinul a dnes má na odometru 572 750 mil (921 751 km). Neskutečné přitom je, že po celou dobu je používána originální spojka. Pokud tedy znovu uslyšíte mýty o neprůstřelné kvalitě japonských aut, vzpomeňte si na tuto Hondu, která je jejich jednoznačným potvrzením.

Originálních je ostatně na voze většina komponentů, jen kožené čalounění sedadel muselo být obnoveno. Mimo to na středové konzoli trůní modernější audio systém, nicméně ten je na současné poměry již překonaný. Proto jej má v brzké době nahradit jednotka Bose. V případě laku pak lze zmínit jen několik přestříkaných partií a pár oděrek od kamínků, to je ale vše.

V roce 2007 byl vůz účastníkem lehčí nehody, která se obešla bez dalších následků. Vlastně tedy není překvapivé, že se 3,2litrový šestiválec vyznačuje sametovým chodem. Majitel doufá, že jej i s originální spojkou dostane přes metu jednoho milionu kilometrů, což ale nejspíše bude ještě chvíli trvat. Každodenně totiž již Honda Legend LS užívána není. Na druhou stranu s ní Hugie během roku zvládá najet zhruba 11 tisíc km.

Od jednoho klenotu ze stáje milovníka japonské značky se můžeme přesunout k druhému. Ten se již tak vysokým nájezdem pochlubit nemůže, od svého vzniku v roce 1992 urazil „pouze“ 116 659 mil (187 744 km). Ovšem zrovna v případě tohoto modelu to není až tak podstatné, jde totiž o legendární Hondu NSX. Navíc o kousek z první série, který disponoval třílitrovým šestiválcem s 274 koňmi.

Stav tohoto kousku je ještě působivější než u Hondy Legend, navíc v tomto případě zůstalo vše zcela originální. Hugie si navíc uchovává dokumentaci o kompletní servisní historii, a to již od první výměny oleje, ke které došlo v listopadu 1993. Dá se tedy předpokládat, že pokud se jednou rozhodne k prodeji vozu, bude moci žádat jakoukoliv cenu. A nejspíše se najde řada lidí, kteří se ještě budou přeplácet.

K něčemu podobnému se ale Hugie zatím nechystá, místo toho i po letech zaplavuje vůz nemalým obdivem. Značná část přitom míří pod přední kapotu, kde se nenachází jen chladiče a baterie, ale i tzv. skládací rezerva. Tou je míněno unikátní nouzové kolo, které je třeba instalovat do vozu nenafouknuté, jinak nelze kapotu zavřít. K jejímu dohuštění je pak připraven i kompresor, který slouží také k odpuštění vzduchu.

NSX tedy zjevně bylo propracované do posledního detailu, pročež není překvapivé, že jde o jednu z nejžádanějších japonských legend historie. Hugiemu tak můžeme pouze závidět, pročež jen dodáme, že vůz koupil v roce 2011. V té době za něj zaplatil jen 24 tisíc dolarů (dnes asi 610 tisíc Kč), rozhodně tak může mluvit o své nejvýnosnější investici - NSX dnes stojí řádově větší peníze. Jak jsme ale zmínili, vůz zatím na prodej není.

Tyson Hugie se pochlubil svou Hondou Legend LS...



...i Hondu NSX. Stav obou vozů je dechberoucí

Zdroj: Tyson Hugie@Youtube

Petr Prokopec