Nadšenec si za jediný rok koupil 25 aut stejného typu. Tento blázen si bizarním způsobem plní svůj dětský sen

Pokud se cítíte trapně kvůli tomu, že jste si koupili tři nebo čtyři exempláře stejného modelu auta, po zhlédnutí „díla” Chada Nasira si budete rázem připadat normální. Ten propadl kultovní Toyotě Land Cruiser tak, že si kupuje v průměru dva vozy auta měsíčně.

Jako děti mají lidé jiné priority a zájmy než ve chvíli, kdy se stanou dospělými. Já jsem byl pomalu odjakživa fascinován automobily, a tak jsem měl rodičům hodně za zlé, že jsem mezi vrstevníky byl nejchudším, co se „angličáků“ týče. Může to znít úsměvně, ale před nějakými čtyřmi dekádami šlo pomalu o jediné západní zboží, které u nás bylo k mání. Pochopitelně jen v Tuzexu, pročež jste potřebovali bony, na které ovšem málokdo dosáhl. Ona malá autíčka ale díky tomu povýšila prakticky na ukazatel společenského statutu, přičemž jejich majitel byl „cool“, zatímco ten, kdo je neměl, byl v dětské partě na ocet.

Jsem si jist, že nejsem sám, kdo něčím takovým trpěl. A stejně tak je mi jasné, že každý se se svými dětskými traumaty vypořádal po svém. V mém případě to nakonec vedlo ke koupi sbírky zhruba dvaceti aut, z nichž většina disponovala rotačním motorem. Podobně se pak zachoval i Chad Nasir, který pochází z Libye. Jako malý totiž sledoval místní smetánku, jak se vozí v Toyotě Land Cruiser, jenž byla tamním ukazatelem společenského postavení. A protože jeho rodina na pořízení japonského vozu neměla, slíbil si, že tento rest dožene, jakmile mu to jeho finanční situace dovolí.

Nasir se následně odstěhoval do Spojených států, kde si v Michiganu otevřel společnost Midnight Protective Films zabývající se potahováním aut ochrannými fóliemi. Před více než rokem pak konečně došlo na to, o čem dlouhá léta pouze snil - na koupi prvních vysněných SUV. Jeden Land Cruiser přitom pořídil sobě, druhý svému otci. Šlo o kousky z let 2013 a 2015, které měly sloužit k běžnému dennímu ježdění. Poté ovšem začal jeho hon na klasiky. Zajímavé je přitom hlavně to, že žádné SUV nebylo koupeno v Americe, místo toho je Nasir nakupuje na Středním východě.

Jakmile dojde na jejich transfer do Spojených států, jsou vozy prověřeny Nasirovými techniky. A případně jsou i nabídnuty k prodeji, jakkoli zatím se začínající sběratel věnuje spíše nakupování pro sebe samého. Během jediného roku si totiž pořídil dalších 24 exemplářů, přičemž o třech dalších jedná - jeden se nachází v Kataru, druhý v Jemenu a třetí v Ománu. Se zbytkem sbírky je pak pojí usazení volantu na levé straně a manuální převodovka. Nájezd pro Nasira není až tak podstatný, jakkoli dodává, že méně jeté kousky nehodlá tak týrat jako ty „olítanější”.

Zajímavé jsou názory mnoha lidí pod článkem kolegů z Road and Track, kteří na Nasirův příběh upozornili. Zatímco někteří poukazují na Land Cruiser v souvislosti s jeho spolehlivostí, jiní se diví tomu, proč někdo nakupuje v takové míře nijak výjimečný vůz. K tomu lze dodat jediné - prostě si plní dětský sen. Přičemž má vlastně kliku, že se Land Cruiser zatím skutečně nestal sběratelským artiklem. Mnohé kousky tak lze pořídit velmi levně. Nasir je navíc má kde skladovat, opravdu tedy není důvod, proč by ve svém počínání měl přestat.

Sama Toyot se historií Land Cruiseru ráda chlubí. Jeho výroba odstartovala již v roce 1951, od té doby vznikla celá řada karosářských verzí a dalších variant. Pokud je tedy začnete sbírat, můžete úctyhodnou sbírku vytvořit snadno a rychle. A vlastně i relativně levně. Foto: Toyota

