Nadšenec strávil 24 hodin v největší soukromé sbírce Bugatti na světě. Majitel si už potichu převzal i nový Tourbillon
Petr ProkopecKaždý zákazník automobilky z Molsheimu je jistě velmi vážený, tento muž ale do továrny vchází snad vlastním vchodem. Při pohledu na jeho kolekci by se tomu ani nešlo divit, do aut od Bugatti nacpal podstatnou část svého jmění.
Home > Rubriky a sekce > Fascinace a historie > Článek
Nadšenec strávil 24 hodin v největší soukromé sbírce Bugatti na světě. Majitel si už potichu převzal i nový Tourbillon
včera | Petr Prokopec
Každý zákazník automobilky z Molsheimu je jistě velmi vážený, tento muž ale do továrny vchází snad vlastním vchodem. Při pohledu na jeho kolekci by se tomu ani nešlo divit, do aut od Bugatti nacpal podstatnou část svého jmění.
Prakticky přesně před rokem se Bugatti pochlubilo unikátním modelem Brouillard. Ten stejně jako všechny vozy značky z posledních dvaceti let disponoval motorem W16, tentokrát byl ovšem obklopen zcela specifickou karoserií. Šlo totiž o vůbec první dílo nového zakázkovou programu Solitaire, v jehož rámci jsou plněna přání té nejnáročnější klientely. Brouillard vycházející z roadsteru Mistral si objednal a převzal Michael Perridon, který je na Bugatti „ulítlý“. Vlastní totiž sbírku, jakou mu může závidět i samotná automobilka.
Perridon nyní umožnil nadšenci stojícímu za projektem Edition One Off, aby nahlédl do prostor v nizozemském Rotterdamu, kde se jeho auta skrývají. Díky tomu se jeho sbírkou můžeme pokochat rovněž, přičemž po skončení 20minutého videa asi bude většina lidí litovat, že ona zastávka nebyla delší. Perridon totiž mimo jiné nakoupil hned 28 klasik, které byly vyrobené v letech 1912 až 1947, tedy v raných začátcích Bugatti. Patří mezi ně i Type 35C, který je považován za jedno z nejúspěšnějších závodních aut historie.
Vedle toho Perridon vlastní i Type 57 Atalante, které je výjimečné i tím, že předchozím majitelem byl hollywoodský herec Nicolas Cage. Ten měl rovněž velmi působivou automobilovou sbírku, ovšem musel jí celou rozpustit kvůli finančním potížím. K těm se ovšem postavil čelem - místo aby si tedy role vybíral, jako tomu bylo v předchozích letech, sáhnul po každém štěku. A činil tak až do chvíle, než se mu povedlo splatit veškeré dluhy, přičemž nyní si znovu může vybírat, v jakém filmu se objeví.
Zpátky k Perridonovi, který pochopitelně vlastní i moderní vozy značky. Třeba Veyron má hned ve třech kusech, kromě standardního kupé se jedná také o verze Grand Sport a Grand Sport Vitesse. Právě tyto vozy přitom miliardář používá poměrně často, neboť první zmíněný má najeto okolo 46 tisíc kilometrů a druhé dva přibližně 40 tisíc kilometrů. Perridon se tím liší od ostatních sběratelů, má k tomu však pádný důvod - svou sbírku má hlavně pro radost, nikoliv jako investici určenou k dalšímu prodeji.
Zajímavé pak je, že ve své garáži má již i Tourbillon. Tedy auto, které sice bylo odhaleno již v roce 2024, ovšem jehož výroba se pořádně ještě nerozjela. Bugatti totiž teprve minulý měsíc rozjelo produkční proces v nově otevřeném Ateliéru, což je hala, kde bude novinka montována. Naplno se pak výroba má rozjet až v září. Nicméně i tak první exempláře z 250kusové série již k těm nejváženějším zákazníkům zamířily. Perridon je zjevně jedním z nich.
Nepřekvapilo by nás ovšem, kdyby měl nakonec objednáno víc než jen jedno kupé. Zatím se totiž spokojil s „obyčejným” základem, což je sice víc, než si může dovolit 99,99 procenta lidí na této planetě, nicméně s ohledem na jeho sbírku můžeme víceméně standardní Tourbillon považovat za tuctové auto. Dočká se tedy Brouillard bratříčka, který bude rovněž existovat v jediném exempláři? Za pár let budeme mít jasnou odpověď.
Michael Perridon už do své sbírky zařadil nový Tourbillon, zatím v relativně standardním stavu. Foto: Bugatti
Jsme zvědavi, jestli si náhodou nepořídil více kusů, z nichž ty další půjdou ve stopách zakázkové kreace Brouillard, kterou má jen a pouze on. Foto: Bugatti
Zdroj: Edition One Off@Youtube
Bleskovky
- Pokud jezdíte v autech těchto značek, máte sex častěji než jiní
včera
- Nové Audi A2 bylo natočeno skoro bez maskování, vedle ceny unikly i specifikace. Tohle bude pro čtyři kruhy rána z milosti
21.7.2026
- Že se zřítil most? V této zemi EU žádný problém, lidé po něm dál jezdí, jako by se nechumelilo
20.7.2026
Nejnovější články
- Ikonická Toyota se skutečně vrátí, lidový sporťák s motorem uprostřed zničehonic natočili při testech
před hodinou
- Elektrický Mercedes CLA postavený na míru Číně je fiasko nevídaných rozměrů. Nekupuje ho skoro nikdo, výroba byla zastavena
před 3 hodinami
- Nadšenec strávil 24 hodin v největší soukromé sbírce Bugatti na světě. Majitel si už potichu převzal i nový Tourbillon
včera
- Rusové vyvinuli revoluční olej s pětinásobnou životností, může vydržet déle než celý motor. Možná ho budou potřebovat
včera
- VW nebude jen šetřit, v nouzi chce vytáhnout na světlo dosud tajný projekt drsného SUV pro „celé chlapy”
včera
Živá témata na fóru
- Dříve M135i, nyní ///M2 07.23. 20:42 - Spectral
- VZKAZY 07.23. 17:44 - Brus
- Uz to tu zacina blbnout... 07.23. 14:38 - pavproch
- 5x Millers + OffTopíč: LaS Tempesta GTX 43.5 07.23. 12:40 - pavproch
- Policejní kontroly a měření 07.22. 18:46 - Truck Daškam
- Fiat a vše kolem nich 07.22. 14:41 - pavproch
- Autopujčovna sportovních aut 07.22. 10:19 - Lachende Bestien
- Banky, peníze, finance, investice... 07.22. 05:51 - pavproch