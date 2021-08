Nejbizarnější příplatek Porsche Cayenne I ukazuje, jak nikdo netušil, kdo a proč bude kupovat SUV před 10 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Porsche

Vypadá jako nepovedený doplněk od čerpací stanice, ve skutečnosti ale šlo o originální příplatkovou výbavu, kterou si koupilo naprosté minimum lidí.

Potkali jste někdy Porsche Cayenne s rezervou připevněnou na pátých dveřích? Pokud ano, nejspíše jste si říkali, co všechno třetí, pátí či kolikátí majitelé tohoto vozu nejsou schopni Cayenne provést hned po přestavbě na LPG. Dodatečná přestavba Cayenne na LPG je skutečně jediný způsob, jak tento vůz mohl kdy jezdit na plyn, vnější držák na rezervní kolo byl ale k vozu kupodivu nabízen přímo automobilkou.

Není to tedy domácí stavba někoho, kdo by chtěl, aby jeho Cayenne vypadalo drsněji než primárně silniční SUV. Mezi příplatky byl tento držák v letech 2002 až 2004, tedy jen zkraje výroby a nešlo o levný špás, jako ostatně cokoli příplatkového od Porsche - automobilka za něj účtovala tučných 50 tisíc Kč.

Jen více off-roadového stylu ale vozu přidat neměl. Takhle umístěná rezerva byla jedinou cestou, jak mít plnohodnotné rezervní kolo. Pod podlahu zavazadelníku se jinak vešla jen dojezdová rezerva nebo později lepicí sada. V ceně byl kryt rezervy, na kterém bylo logo Cayenne včetně označení S nebo Turbo, to proto, že rezerva zakryla logo na pátých dveřích, ale už nikoliv lakování držáku do barvy karoserie - ten byl vždycky stříbrný, nešlo za jiný lak ani připlatit.

Něco takového se dnes na luxusní SUV opravdu nehodí. Jenže v době, kdy se Cayenne vyvíjelo, třída luxusních SUV, jak ji známe dnes, v podstatě neexistovala. Šílenství kolem prémiových SUV bylo rozpoutáno teprve před 25 léty a v době vzniku Cayenne nebyl na světě žádný VW Touareg nebo Audi Q7 - tahle auta byla vyvíjena spolu s Cayenne a minimálně Touareg byl v první generaci také k mání s rezervou na zádi. Komfort jízdy a terénní schopnosti tehdy nějak kombinoval Jeep Grand Cherokee či Range Rover. A pak tu byly BMW X5 a Mercedes třídy M, to bylo všechno.

Porsche tak vstupovalo do zcela neznámých vod a pořádně nevědělo, co nabídnout, protože netušilo, kdo a proč bude takové auto kupovat. Proto v prvních letech výroby Cayenne nabídlo rezervu umístěnou vně auta a třeba i redukci - část manažerů značky si myslela, že podstatná část zákazníků bude vůz používat i jako pravověrný off-road. Dnes už víme, že to byla mýlka, z SUV se stala povětšinou ryze stylová záležitost pro ryze silniční využití.

Oba tyto ryze terénní prvky časem z nabídky zmizely, rezerva na zádi podstatně dříve než redukce. Potkáte-li Cayenne s takhle umístěnou rezervou, máte před sebou opravdovou vzácnost, moc zákazníků si ji nevybralo.

Tohle je jediná oficiální fotka Cayenne I s originálním držákem rezervního kola, kterou se nám podařilo získat, ani automobilka o něm svého času příliš nemluvila. Na videi níže můžete vidět celý mechanismus v akci. Foto: Porsche



Dobové záběry prvního Cayenne Turbo, které šlo mj. touto věcí osadit. Foto: Porsche

Petr Miler