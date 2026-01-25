Nejdražší auta prodaná na letošní miliardářské aukci v Kissimme ukazují, v čem utopit peníze, pokud chcete „zarobit”
Petr ProkopecMůže to na první pohled působit jako sada knížecích rad, však nedávno probírané auto prodané za 126 milionů Kč se ani nedostalo do pomyslné top 10. Jenže i to došlo šestinásobného zhodnocení během pouhých 10 let, každý z těchto vozů byl někdy aspoň relativně dostupný.
před 7 hodinami | Petr Prokopec
Může to na první pohled působit jako sada knížecích rad, však nedávno probírané auto prodané za 126 milionů Kč se ani nedostalo do pomyslné top 10. Jenže i to došlo šestinásobného zhodnocení během pouhých 10 let, každý z těchto vozů byl někdy aspoň relativně dostupný.
Začátek každého roku je dnes už tradičně spojen automobilovou aukcí pořádanou firmou Mecum Auctions spojen ve floridském Kissimmee. Ta postupem času začala platit za místo, kde nesmí chybět žádný z miliardářů sbírajících historicky významná auta, čemuž odpovídá i její rostoucí význam.
Letošní roční tak znovu trhal rekordy, zvláště ve srovnání s tím loňským, kdy kumulovaná hodnota 10 nejdražších aut dosáhla „pouze“ 20,9 milionu dolarů, což je asi 430 milionů korun. Letos totiž Mecum dosáhlo na absolutní rekord, neboť hned 54 aut překonalo svou cenou hranici 1 milionu dolarů, tedy 20,5 milionu korun. První desítka pak má na kontě souhrnných 131,2 milionu USD neboli absolutně neuvěřitelných 2,7 miliardy Kč.
Zajímavé je, že už ani cena přes 100 milionů korun nestačila k tomu, aby se ten či onen vůz do pomyslné top 10 dostal. Nedávno probírané, historicky též rekordní Porsche, tak přes prodej za 126 milionů v přehledu níže ani nenajdete. Najdete tam totiž auta téměř jediné značky - Ferrari. Což dává předem celkem výmluvnou odpověď na otázku, v čem utopit peníze, pokud chcete na autě „zarobit”.
Jasně, my máme radši ježdění než vydělávání na pozdějším prodeji, ale proč nespojit obojí, že? Bez zajímavosti není, že velká část ze všech aut z následující desítky pochází ze sbírky jediného zesnulého miliardáře, jehož pozůstalí mu nyní zřejmě koupí o jednu dvě kytky na hrob víc. A pozoruhodné také je, kolikrát ani vysoké desítky milionů korun nestačily na to, aby některá auta změnila majitele. Třeba u Fordu GT40 první generace z roku 1965 se příhozy zastavily na 5,3 milionu USD (109,4 milionu Kč), ovšem i to bylo na opuštění dosavadní garáže málo. Stejně tak stávajícím vlastníkům zůstávají v držení třeba McLaren P1 Spider z roku 2015 a Koenigsegg Agera RS Phoenix, ač za ně zájemci nabízeli 4,6 a 4,5 milionu dolarů, tedy 95 a 93 milionů korun. Ale nyní k těm úspěšným a velmi, velmi drahým.
Velká část nejdražších prodaných aut pochází z jediné sbírky zesnulého Phila Bachmana, to je fascinující samo o sobě. Foto:
Nejdražší auta prodaná při dražbě Mecum Auctions v Kissimme 2026
10. Ferrari FXX (2006)
Za nejlevnější z nejdražších aut totiž kdosi dal 6,3 milionu USD (130,1 milionu Kč). Divit se tomu ale nelze, neboť nabízený exemplář je jediným z 30 kusů, které se dočkaly žlutého laku. Také je jediným, jehož karbonové blatníky ozdobil podpis lidí, kteří jej vyrobili. Najeto pak má pouze 2 318 kilometrů.
Foto: Mecum Auctions, tiskové materiály
9. Ferrari F40 (1992)
Z celkem 1 315 vyrobených F40 je toto jedno ze dvou, které v Kissimmee měnily majitele. Navíc jde o jedno ze dvou, které byly vyrobeny v poslední den produkce v dubnu 1992. Od té doby s ním vlastníci najeli pouze 737 km. Není tedy opravdu překvapivé, že bylo odklepnuto za 6,6 milionu USD (136,3 milionu Kč).
Foto: Mecum Auctions, tiskové materiály
8. Ferrari LaFerrari (2015)
Další z italských plnokrevníků, s nímž nikdo nejezdil - na kontě má jen 253 km. Tentokrát jde pro změnu o poslední LaFerrari určené pro americký trh. Při opouštění továrny navíc jeho motorový prostor podepsal bývalý šéf značky Luca di Montezemolo. Cena se pak vyšplhala na 6,7 milionu USD (138,3 milionu Kč).
Foto: Mecum Auctions, tiskové materiály
7. Ferrari 288 GTO (1985)
Další z ultra limitovaných Ferrari změnilo majitele za 8,5 milionu USD (175,5 milionu Kč), což je v příapadě 288 GTO historické maximum. Předchozí rekordman tím byl překonán hned dvakrát. Stál za tím přitom jak nízký nájezd 2 008 km, tak druhá menší zakázková taška, kterých celkově vzniklo pouze pět.
Foto: Mecum Auctions, tiskové materiály
6. Ferrari LaFerrari Aperta (2017)
Otevřená Aperta pochází ze stejné sbírky jako výše uvedené kupé. Najeto má pouze 154 km, zároveň jde o poslední vyrobený exempláře z 210kusové série. Původní majitel si objednal příplatky za miliony korun, pročež není překvapivé, že příhozy vyšplhaly až na 11 milionu USD (227,1 milionu Kč).
Foto: Mecum Auctions, tiskové materiály
5. Ferrari Enzo (2003)
Do první pětky se dostáváme částkou 11,1 milionu USD (229,2 milionu Kč). Nejde nicméně o nejdražší Enzo, ovšem jen proto, že k rekordmanovi se ještě dostaneme. Tento exemplář je jeden ze 127 určených pro americký trh, najeto má 6 029 km a dočkal se laku Rosso Dino, který je světlejší než obvyklejší Rosso Corsa.
Foto: Mecum Auctions, tiskové materiály
4. Ferrari F50 (1995)
Nové nejdražší F50 na světě má na tachometru jen 406 km. Jakkoliv je jedním z 56 importovaných do USA, dříve byl jeho majitelem britský golfista Ian Poulter. Při daném nájezdu si jej ale zjevně příliš neužíval, spíš jej bral jako investici. Při ceně 12,2 milionu USD (251,9 milionu Kč) se mu to zjevně vyplatilo.
Foto: Mecum Auctions, tiskové materiály
3. Ford GT40 (1966)
Jediný vůz v první desítce, který nezdobí logo vzpínajícího se koníka. Cena 12,3 milionu USD (254 milionů Kč) není vůbec překvapivá, když si uvědomíme, že jde o jeden z pouhých 11 vyrobených kusů druhé generace. Zároveň jeden z devíti, které přežily dodnes bez úhony. A jeden ze tří, které mají odlehčené šasí.
Foto: Mecum Auctions, tiskové materiály
2. Ferrari Enzo (2003)
Jsme zpátky u Enza, tentokráte lakovaného žlutou barvou Giallo Modena. Tu dostalo jen 36 aut z celé série, pouze 11 z nich pak zamířilo do Ameriky. Tento exemplář má najeto jen 1 044 km, přičemž uvnitř se chlubí žlutým a červeným sedadlem. Prodán pak byl za 17,8 milionu USD (367,5 milionu Kč).
Foto: Mecum Auctions, tiskové materiály
1. Ferrari 250 GTO (1962)
Na prvním místě se nedalo čekat nic jiného než 250 GTO. Ferrari vyrobilo pouze jeden kus v bílé barvě, ten se navíc dnešních dní dožil bez nutnosti renovace. Po právu se tak prodal za 38,5 milionu USD (795 milionů Kč). Jakkoli to ale stačilo na vítězství v letošním Kissimmee, o nejdražší GTO stále nejde. Pokud by vás zajímalo víc, tomuto konkrétnímu aut jsme dříve věnovali vlastní článek.
Foto: Mecum Auctions, tiskové materiály
Zdroj: Mecum Auctions
