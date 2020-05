Nejdražší auto světa bylo ztraceno. Nálezné činí přes 2,5 miliardy Kč před hodinou | Petr Miler

Bugatti loni strhlo plachtu z La Voiture Noire, které je titulováno jako nejdražší nové auto světa. Jenže je tu ještě původní La Voiture Noire, které je pro změnu nejdražším autem všech dob. Právě to je léta k nenalezení.

Snad nejpůsobivější automobilovou novinkou loňského roku bylo Bugatti La Voiture Noire, v Ženevě představená specialita určená nejspíše pro starého známého mezi zámožnými zákazníka. S cenou 16,7 milionu Eur (460 milionů Kč) platí za nejdražší nové auto světa, které dokáže ohromit kdekoli se zjeví. Když se tedy poprvé ukázalo pod širým nebem, znovu ohromilo svou ponurou krásou odpovídající označení La Voiture Noire - doslova Černé auto.

Toto označení není nové provází jej příběh tajemný podobně jako název sám. Je to vážně pozoruhodná historie, jejíž nová kapitola by zcela jistě vedla ke zrodu nikoli nejdražšího nového, ale absolutně nejdražšího auta všech dob. A bylo by jistě zajímavé, kdyby obě tyto pozice okupovala Bugatti se stejným jménem.

Abychom si vše vysvětlili, musíme se vrátit do 30. let minulého století, kdy Bugatti vyrábělo dnes legendární model Type 57 Atlantic. „Vyrábělo” je možná přehnané označení, neboť automobilka vyrobila pouze čtyři exempláře, z nichž ten nejznámější a technicky i vizuálně nejvytříbenější, byl osobním vozem Jeana Bugattiho, který ostatně stál za jeho zrodem. Jeho auto bylo černé, a tak své provedení pojmenoval právě La Voiture Noire. Půjčoval jej i řadě tehdejších prominentů, sám si ho ale zase tak neužil. Jean při havárii v srpnu 1939 zemřel, jeho Type 57 Atlantic ho ale přežil.

Jak dlouho, je ovšem otázkou. Původní La Voiture Noire krátce po Jeanově smrti zmizelo a nikdy už nebylo nalezeno. Továrnu Bugatti v roce 1940 vyrabovali nacisté a její vybavení odvezli do Bordeaux. Jeanův Type 57 Atlantic mezi převáženými věcmi nechyběl, do cílové destinace však již nedorazil, byl tedy zcela jistě ukraden či „zachráněn” někým z Francouzů. A jakkoliv po něm vzhledem k jeho ceně léta pátrá spousta lidí, na jeho nalezení natím nedošlo.

Právě toto, možná někde dobře ukryté, možná dávno zničené auto, je považováno za vůbec nejhodnotnější vůz světa. Jeho očekávaná cena výrazně přesahující i ta nejdražší kdy v aukci prodaná auta vychází z historie modelu s šasí č. 57591, které vlastní návrhář Ralph Lauren. Právě jemu za jeho vůz neznámý sběratel nabídl 100 milionů dolarů (2,5 miliardy korun), Lauren ale odmítl.

S ohledem na částku nabízenou za Laurenův exemplář je jisté, že by se La Voiture Noire stalo nejdražším vozem celé historie, cena by zamířila za hranici 2,5 miliardy korun. Jeho nález by tak opravdu velkolepý, jak ale konstatuje i designér Bugatti Frank Heyl, objeven zatím nebyl a kde by se mohl nacházet, automobilka nemá tušení. Najít jej by ale byla opravdu výhra, jíž by se vyrovnaly jen historicky nejvyšší výhry v Eurojackoptu.

Původní Bugatti La Voiture Noire se na oficiálních fotkách virtuálně ukázalo i vedle jeho moderní interpretace. Je ještě mnohonásobně cennější, než loňská novinka

