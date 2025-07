Nejextrémnější Ferrari F40 jde do aukce. Brutální stroj s víc jak 700 koňmi na tunu se může stát tím nejdražším v historii před 8 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: RM Sothebys, tiskové materiály

Vzniklo jen v 19 kusech a zbytek produkce svou exkluzivitou strká do kapsy. A nejen tou. S vyšponovaným výkonem a sníženou hmotností jde o brutalitu svého druhu, přičemž podobně jde mluvit o jeho aktuální hodnotě.

Není tomu dlouho, co jsme se zas jednou otřeli o Ferrari F40. Aukční firma RM Sotheby's bude totiž v půlce srpna dražit prakticky nejetý kousek, který má na tachometru pouze 360 kilometrů. Jako takový by tedy mohl změnit majitele až za 60 milionů korun, možná i víc. Nebude to ale jediný exemplář tohoto historicky významného Ferrari, která bude v Monterey k mání. Tatáž společnost totiž hodlá nabídnout i pomyslný vrchol celé jeho produkce, a to provedení F40 LM vyrobené v pouhých 19 kusech.

Varianta LM se začala rodit v hlavě Daniela Marina, provozního ředitele společnosti Charles Pozzi, která byla letitým dealerem vozů Ferrari. Ten si byl vědom toho, že model F40 je z velké části postaven ze závodních komponentů, ostatně vycházel z předchozího Ferrari 288 Competizione. Do hry proto povolal legendárního Giuliana Michelotta, jehož poradenská firma stála u úspěchů mnoha závodních aut, jako jsou Lancia Stratos či třeba Ferrari 308 soutěžící ve skupinách 4 a B.

Michelotto následně připravil oněch 19 kusů, které byly postavené dle pravidel IMSA a FIA. Ty v dané době upravovaly především hmotnost, proto se většina úprav soustředila na motor. Nicméně i tak závodní varianta oproti silniční shodila zhruba 317 kg, načež s veškerými náplněmi vážila jen 1 050 kilo. To z ní v kombinaci s upraveným 2,9litrovým osmiválcem twin-turbo dělalo neskutečnou střelu, agregát totiž díky větším chladičům a zvýšení plnícího tlaku produkoval 720 koní.

V této konfiguraci nicméně Ferrari F40 LM odpovídalo americké sérii IMSA. Kousek, který RM Sotheby's nabídne v Monterey, však plní specifikace GTC pro evropské závody spadající pod FIA. Profitovat tak mohlo z větších vstupů vzduchu a tedy lepšího chlazení, což výkon nakonec vyhnalo až na 760 koní - tedy o drtivých 280 kobyl víc než u silniční verze. Maximálka vozu se tak blížila 370 km/h, čímž bylo základní F40 - v té době nejrychlejší silniční vůz světa - překonáno o 50 km/h.

S ohledem na to se razantních úprav dočkala i karoserie, která je prošpikována ventilačními otvory. Zrevidována byla i přední kapota, zatímco zádi dominuje masivní stavitelné křídlo. Mimo to měly verze LM zcela zakapotovaný podvozek. Přesto všechno se ale větších úspěchů v závodech nikdy nedočkaly, především proto, že v roce 1995 přišel soupeř z Velké Británie, McLaren F1 GTR, který díky své aerodynamice zůstal konkurenceschopný dlouhých 10 let.

Zpět ale k nabízené F40 LM, která je čtrnáctým v pořadí vyrobeným exemplářem. V roce 1992 si jej převzal švýcarský sběratel Walter Hagmann, který jej o deset let později prodal jinému fanouškovi značky ze Švýcarska. Následně jej ale koupil zpátky a znovu prodal v roce 2007. Poté vzácné Ferrari měnilo majitele, kteří s ním ovšem pravidelně závodili - přičemž jeden z nich se s vozem ukázal dokonce i na brněnském Masarykově okruhu.

Italská automobilka v roce 2009 potvrdila autentičnost tohoto stroje, stejně jako všech jeho klíčových komponentů - tedy šasí, motoru a převodovky. Pět let na to pak vůz zamířil znovu k Michelottimu kvůli opravám a renovaci. Poslední „generálku“ si pak střihnul v červnu letošního roku, kdy mimo jiné dostal i nové obutí Michelin Pilot Sport GT Slick S7M. Účet za servis se přitom vyšplhal na víc než 1,4 milionu korun.

Případný zájemce by tedy rozhodně měl být „ve vatě“, neboť aukční společnost předpokládá, že cena by mohla narůst až na 200 milionů korun. Vůbec by nás ale nepřekvapilo, kdyby se nakonec šlo i za tuto metu a padl další aukční rekord. Se současnou nabídkou Ferrari totiž lidé přestávají být spokojeni, a o to více obrací své oči k podobným aukcím, do kterých míří zase o trochu víc z jejich rozpočtů.

Čtrnácté Ferrari F40 LM z celkem devatenácti vyrobených jde v půlce srpna do dražby. Na kombinaci 760 koní a 1 050 kil si je ale třeba připravit až ke čtvrt miliardě korun. Foto: RM Sotheby's, tiskové materiály

Zdroj: RM Sotheby's

