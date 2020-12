Nejlepší auta 90. let: Naprostou většinu z nich dnes koupíte za babku před hodinou | Mirek Mazal

/ Foto: BMW

Mnozí považují auta z přelomu 90. let a nového století za vrchol evoluce svého druhu, který bude jen stěží kdy překonán. Vznikla tehdy spousta zajímavých aut, o nichž jste možná svého času snili. Dnes je obvykle pořídíte za drobné.

Auta z devadesátých let mají mnoho vlastností, které se dnes automobilky marně pokoušejí implementovat do jejich novějších evolucí. Není to tím, že by nechtěly, spíše ani nemohou - požadavky modernějších předpisů všeho druhu i dnešní představy globálního masového zákazníka jsou na hony vzdáleny tomu, co bylo běžné ještě před 20 léty.

Bylo by absurdní šmahem odsoudit současné vozy jako horší, jsou ale rozhodně jiné. Automobily z konce 90. let jsou považovány za vrchol evoluce svého druhu, neboť už byly technicky velmi vyspělé, rychlé, efektivní, bezpečné i slušně vybavené. Byly navíc obvykle velmi kvalitní, a tedy i trvanlivé a co je možná důležitější - oproti modernějším alternativám více korespondují s představami zákazníků toho kterého modelu a díky tomu je jejich nabídka podstatně pestřejší. Nebyl problém koupit si auto s velkým i malým motorem, automatickou nebo manuální převodovkou, pohonem předních, zadních i všech kol, skoro v jakékoli kombinaci.

Jen si vzpomeňte, kolik motorů nabízel naprosto obyčejný VW Golf čtvrté generace. Čtyřválce, pětiválce, šestiválce, motory TDI PD až se 150 koňmi... Dnešní nabídka téhož auta je pouhým torzem toho, co Volkswagen nabízel před dvěma dekádami. A to ani nemluvíme o Passatu, který jste mohli mít jako předkolku s motorem 1,6i a automatem nebo jako čtyřkolku s motorem 4,0 W8 a manuálem. Klidně jako kombík. Člověk se v jakékoli modernější evoluci téhož vozu obtížně zbaví přesvědčení, že na potřeby zákazníka se začalo hledět méně. A není to jen případ dobových Volkswagenů, ale i vozů většiny ostatních značek.

Výsledkem bylo jisté charisma, které současné produkci chtě nechtě chybí a není divu, že mnoho ikonických modelů z portfolií rozličných značek se rekrutuje právě z té doby. Probrali jsme se vřavou zajímavých vybrali nejlepší modely aut 90. let. K těm jsme pak přidali jejich aktuální minimální ceny použitelných kusů, neboť se z nich postupem času staly obvykle finančně velmi schůdné alternativy. Ty je na trhu ojetin škoda ignorovat, třebaže množství opravdu zajímavých exemplářů se postupně nevyhnutelně ztenčuje.

Výběr nemá žádné předem stanovené pořadí, jde o seznam vozů, které jsou dost moderní, aby byly spolehlivé a lákavé, ale jsou dost staré, aby byly zajímavé a levné.

1. BMW 5 E39 (1995 až 2003)

Cena od: 20 000 Kč

BMW řady 5 generace E39 přišlo v září roku 1995 jako nástupce generace E34. Modernější model přinesl přesnější hřebenové řízení, hliníkový podvozek s nižší neodpruženou hmotností a později také novou generaci vznětových motorů. Jízdní vlastnosti se dostaly zase o něco dále před konkurenci, která tehdy ještě nedokázala adekvátně reagovat. Nejlevnější kusy nestojí skoro nic, od 20 tisíc lze pořídit exempláře alespoň s nějakou životní perspektivou.

Foto: BMW

2. BMW 3 E46 (1997 až 2006)

Cena od: 15 000 Kč

Pomyslný král sportovních sedanů své doby odzbrojil miliony zákazníků kombinací skvělých jízdních vlastností, vysokého jízdního komfortu, špičkovou dynamikou a vysokou kvalitou. Automobilové nadšence pak dodnes bere vrcholná verze M3, která mnohým otevřela oči z hlediska toho, co vše může nabídnout osobní automobil této třídy. Oblíbený vůz mladších řidičů je dnes bohužel složité najít v zachovalém originálním stavu. Neodborné zásahy dehonestují velmi povedenou generaci trojky, její ceny ale padly velmi nízko, začínají už od necelých 15 tisíc korun s novou STK.



Foto: BMW

3. Renault Clio I (1991 až 1998)

Cena od: 7 000 Kč

První verze Clia přišla v roce 1991 s elegantním designem a velmi hbitým projevem podvozku. Vytříbené jízdní vlastnosti se projevily zejména ve vrcholné verzi Williams, která se stala ryzím hot hatchem s unikátní zábavou dodávanou ve vysokých dávkách rovnou do žil řidiče. Nižší verze uměly také vykouzlit toužebný úsměv na tváři, dnes tento vůz stojí v podstatě drobné. Špičkové verze jako Williams ale plechy pořád lacino nedávají.



Foto: Renault

4. Porsche 911 996 (1997 až 2004)

Cena od: 400 000 Kč

Šestá generace série 911 ctí vyváženost automobilů značky Porsche. Diskutabilní vzhled je vykoupen jízdními zážitky a spolehlivostí. Verze 996 se nepozorovaně vytrácí z cest a stává se kandidátem na chytře provedenou investici do budoucna. Zatím se dá pořídit i za ceny pod půl milionem korun, levnější 911 neexistuje.



Foto: Porsche

5. Audi A4 B5 (1994 až 2001)

Cena od: 8 000 Kč

Už je to let, co Audi prostřednictvím A4 konečně zakotvilo v hlavním proudu prémiové německé produkce. Elegantní výkonný zástupce čtyř kruhů s poctivým interiérem může sloužit i po letech v zápřahu, stačí jen dodržovat servisní intervaly. Není složité najít pojízdný kus už za 8 tisíc korun, znamená to ale nechat si bokem menší hromádku, až technika neunese předchozí zanedbanou údržbu.



Foto: Audi

6. Peugeot 406 (1995 až 2005)

Cena od: 13 000 Kč

Posledním velkým sedanem Peugeotu se zajímavým chováním na silnici byl model 406. Prostorný rodinný vůz se prodával i s vidlicovým šestiválcem, který by dnes pod kapotou auta se lvem ve znaku nikdo nehledal. Přednostmi byl solidní podvozek, dobré bezpečnostní vybavení, dostupné místo pro posádku a kupní cena. Mnohým se líbil i vzhled, který ještě vylepšila varianta Coupé.



Foto: Peugeot

7. Peugeot 406 Coupé (1997 až 2005)

Cena od: 35 000 Kč

Nadčasový design uhlazených tvarů dává vozu něco navíc. Vyvážený vzhled vymysleli italští designéři od Pininfariny, tato proslulá karosárna vůz rovněž vyráběla. Sdílená platforma sedanu sloužila jako základ, zbytek dílů byl vyroben na míru. Aktuální udržované kusy majitelé nabízejí nejméně za 35 000 Kč.



Foto: Peugeot

8. Ford Focus I (1997 až 2004)

Cena od: 6 000 Kč

Focus je vzpomínkou na výborné jízdní vlastnosti a příkladnou ovladatelnost, před kterou i konstruktéři Volkswagenu krčili rameny. Dodnes je jízdnímu projevu aut této třídy vzorem poddajný Focus první generace, který i přes náhon na přední kola a motor před přední nápravou dokázal zábavně stáčet zadnici do zatáček. Byla by chyba minout zábavný Ford ve výběru ikon devadesátých let, dnes na jeho koupi stačí klidně i jednotky tisíc.



Foto: Ford

9. Opel Calibra (1990 až 1997)

Cena od: 30 000 Kč

Calibra měla díky náročnému vývoji nejnižší koeficient odporu vzduchu ze všech aut na trhu (Cx 0,26). Opel to myslel vážně a s moderním vzhledem pravého sporťáku udával módní tempo. Jízdní vlastnosti možná plně neodpovídali flairu dvoudveřového kupé, o to praktičtější ale tento vůz byl. Prodával se velmi dobře a žádaný byl dlouho i na trhu ojetin, koroze ale naprostou většinu vyrobených exemplářů poslala na vrakoviště. V neporušené kondici se postupně stává sběratelskou kuriozitou, vyloženě drahý ale pořád není - použitelné kusy pořídíte za nízké desetitisíce, špičkové za statisíce korun.



Foto: Opel

10. Fiat Multipla (1998 až 2004)

Cena od: 20 000 Kč

Málo aut rozdělilo společnost jako Multipla, i díky tomu se ale stala ikonou své doby. Konečný verdikt si udělá každý sám, ale nemělo by se zapomínat na šestimístné uspořádání doplněné prostorným kufrem, nic podobného nikdo z rivalů nenabízel. Jízdně to také nebyl žádný propadák, tohle auto nebylo těžké milovat. Jen pro jeho vzhled si jej asi oblíbil málokdo.



Foto: Fiat

11. Mitsubishi Lancer Evo V (1998 až 1999)

Cena od: 600 000 Kč

Pátá generace známého krotitele klikatých okresek. Pod pevným vedením dokáže mokrou šikanou proletět jako po kolejích, věčným limitem je pouze odvaha řidiče držícího sportovní volant, faktické hranice tohoto civilního závodního auta bývají za hranou troufalosti většiny smrtelníků. Kdo by si rád změřil síly, bude už v tomto případě potřebovat dost peněz, 600 tisíc Kč by ale stačit mělo.



Foto: Mitsubishi

12. Volkswagen Golf IV (1998 až 2004)

Cena od: 7 000 Kč

Nejprodávanější auto své doby bylo i v rámci obecně povedené produkce Golfu mimořádně povedeným zjevem. Byla to populární alternativa mezi těmi, kteří si nemohli dovolit Audi A3, ale stále chtěli alespoň trochu prémiový hatchback. Jeho neuvěřitelně širokou nabídku už jsme naťukli v úvodu a nejen pro ni zůstává dodnes žádaným zbožím. Na trhu ojetin je ho ale přebytek, proto nejlevnější alternativy nejsou vůbec drahé.



Foto: Volkswagen

13. Volkswagen Passat B5 (1996 až 2005)

Cena od: 10 000 Kč Podobný příběh jako u Golfu IV. Passat B5 je rodinný stěhovák z doby, kdy Volkswagen chtěl ukázat světu, že se může rovnat s těmi nejlepšími. Díky spolupráci napříč koncernem vznikl pohodlný a trvanlivý cestovní stroj se vzdušným interiérem nezaměnitelným vzhledem. B5 je stále hojně k vidění na silnicích, protože plně vyhovuje většině majitelů. Nabídka verzí je znovu neuvěřitelně široká, můžete mít cokoli od dieselu 1,9 TDI s 90 koňmi až po verzi 4,0 W8 s pohonem 4x4 a klidně i manuální převodovkou. Kdeže dnes loňské sněhy jsou.



Foto: Volkswagen

14. Volkswagen Corrado (1988 - 1995)

Cena od: 130 000 Kč

Volkswageny z té doby byly opravdu zajímavé, proto zakončení patří dalšímu z nich. Je to nejstarší model z tohoto výběru, o to zajímavější ale je. Rychlé a stylové náčiní se nezaleklo ani závodního okruhu, hlavně vrcholné verze s kompresorovými motory nebo šestiválcem VR6 dokázaly dělat divy. Minimum elektronických asistentů a pravé charisma benzínového stroje bezprostředně vtáhlo do děje i méně natěšené řidiče, nestárnoucí design dokáže potěšit oko i dnes.



Foto: Volkswagen

Mirek Mazal