Nejpokrokovější auto 90. let předběhlo Octavii nebo Golf o neskutečných 21 roků 5.10.2020 | Petr Miler

/ Foto: Citroën

Za největšího inovátora aut po léta neplatily ani tak německé značky, na čele vývoje se po dekády snažil stát Citroën. Právě ten v roce 1998 ukázal první auto trvale připojené k internetu.

Pokrok je hnacím motorem rozvoje celého lidstva. Kdyby jej nebylo, nic by nás nenutilo neustále inovovat věci, které používáme, činit jejich prostřednictvím naše životy lepšími, naši ekonomickou aktivitu efektivnější a tím si snáze vydělat na ony lepší věci, které nás zase posunou dál. A tak kolem dokola. Nutně to neznamená, že díky němu budeme také šťastnější, neboť leckdo by jistě raději sbíral bobule v lese oděn do „šatů” ze spadlých větví stromů, ale takové zpátečníky dnes nechme stranou.

Pokrok pochopitelně žene vpředu i automobilový průmysl a s ohledem na naši zálibu v autech a jejich význam si dovolíme tvrdit, že jen málokterý technický obor kráčí vpřed rychleji. Když se přitom zamyslíme nad automobilkami, které nutí ostatní přemýšlet, co při vývoji své novinky udělali špatně, napadne člověka v prvé řadě Mercedes-Benz, vynálezce automobilu a autor bezpočtu zajímavých technických novinek.

Jistě, Němci auto, jak ho známe dnes, v podstatě skutečně vymysleli a do oboru od té doby vrhli tolik nových věcí, že by vám na jejich spočítání nestačily ani všechny prsty účastníků bostonského maratonu. Byly to ale obvykle takové ty „normální” novinky, které se postupem času staly samozřejmostí a dnes málokdo ví, kdo s nimi přišel jako první. Třeba ESP. Pak je tu ale ještě jedna značka, která inovovala takovým způsobem, že to bylo buď tak šílené nebo tak avantgardní, že si po 20 letech nikdo ani nevzpomene, že s tím přišla, protože to na nikdo nenavázal.

Jak už jste možná pochopili, řeč je o Citroënu, který občas premiérově přišel i s něčím dnes běžným (například autem s motorem vpředu a pohonem předních kol), většinou ale „ujel”. A stalo se to i v roce 1998, kdy na autosalonu v Paříži představil model XM Multimedia. Když si člověk dnes spojí rok 1998 a pojem multimédia, napadne ho tak rádio a kazeťák, jenže to bude rána hodně vedle.

Francouzi se tehdy spojili s Microsoftem, Cap Gemini, Sagemem, France Telecom a Magneti Marelli a stvořili první auto permanentně připojené k internetu. Neděláme si legraci - už v roce 1998, kdy velká část Čechů ani pořádně nevěděla, co to internet je, byl představen vůz nejen s touto vymožeností, ale i palubním telefonem, televizí, GPS navigací a rozhraním s dotykovým displejem a klávesnicí. Centrální mozek systému se nacházel v kufru a disponoval separátním zdrojem energie dobíjeným za jízdy.

Co je ještě vtipnější, Citroën se rozhodl 50 kusů XM Multimédia poslat do prodeje. Nešlo vyloženě o sériová auta, sama automobilka je nazývala spíše technickými demonstrátory či malou sérií prototypů. Z dříve představené elektronické výbavy nezůstalo vše, auta ale byla vybavena i jinak - pohon zajišťoval šestiválcový třílitr, uvnitř byl veškerý myslitelný luxus včetně čalounění světlou kůží a obložení pravým dřevem. Předpokládáme, že jistá část těchto vozů dnes vzhledem k obecně nevalné životnosti modelu XM už ani neexistuje, občas se ale nějaký objeví i v prodeji.

V tuto chvíli žádný svérázný symbol avantgardy 90. let v prodeji nevidíme, pár níže přiložených fotek vám ale přiblíží, o co tu šlo. Na rok 1998 je to opravdu sci-fi, tento vůz třeba VW Golf a Škodu Octavii předběhl o 21 let - ty se permanentního připojení internetu dočkaly až ve své osmé resp. čtvrté generaci loni, na sklonku roku 2019.

Citroën XM Multimedia byl bizarní symbol pokroku 90. let. Dobových fotek z databáze automobilky je poskrovnu, i tak je z nich ale patrné, jak exotický vůz to toho času musel být. Foto: Citroën

Zdroj: Citroën

Petr Miler