Nejslavnější Lamborghini Countach bylo po 20 letech nalezeno pod nánosy prachu, přesně v tom stavu je je na prodej

Tohle auto je skutečný historický klenot, přesto posledních dvacet let stálo opuštěné ve skladišti. V roce 1982 ho nicméně poznal celý svět, značka jej totiž vystavila v Ženevě a použila ho i na snímky do uživatelské příručky.

Lamborghini Countach je automobilovou legendou první kategorie. Automobilka adorující býčí zápasy totiž v roce 1971 přišla se základním tvarem, pro který se posléze vžilo označení „italský klín“. Vůz disponoval také vzhůru výklopnými dveřmi, které se u produkčních aut objevily vůbec poprvé. Třešinkou na dortu se pak stal dvanáctiválcový motor, který v případě úvodní verze LP400 posílal na zadní kola 375 koní. Dle tvrzení značky akcelerace na stovku zabrala 5,4 sekundy, zatímco nejvyšší rychlost činila 288 km/h.

Čtyři roky po příchodu produkčního modelu, který se objevil tři léta po prvním prototypu, automobilka přistoupila k modernizaci. Provedení LP400S oproti originálu dostalo nafouknuté nástavce blatníků, stejně jako se chlubilo lepší ovladatelností. Tu pak umocňovalo doplňkové zadní křídlo, jenž nicméně redukovalo maximálku o 16 km/h. Dynamika se však zhoršila obecně, neboť motor nově produkoval jen 355 koní. Na stovku jste se tak dostali za 5,9 sekundy, váš rozlet pak skončil na 254 km/h.

V roce 1982 nastal čas na modernizaci, která nás přivádí ke středobodu dnešního článku. Lambo totiž před jednačtyřiceti lety vyrukovalo s verzí LP500S, kdy název odkazoval na změny pod kapotou. Objem motoru V12 totiž narostl z 3,9 na 4,8 litru. Zadní gumy tak znovu škvařilo 375 koní, s nimi však již byly spojené sofistikovanější systémy. Countach tak měl rázem na kontě 5,2sekundový sprint a maximálku 293 km/h. I když těchto hodnot asi nikdo mimo automobilku nedosáhl.

Lambo přitom stejně jako originál i novou verzi vystavilo v Ženevě. A právě kousek, který trůnil na stánku značky, je nyní na prodej. Jde přitom o vůbec první exemplář série, která se nakonec rozrostla na 321 vozů. Dokládá to přiložená dokumentace připomínající i to, že stejné kupé automobilka použila také pro uživatelské manuály. V podstatě tak jde o nejslavnější kousek, který v letech 1982 až 1985 zaznamenala podstatná část světa. Jeho zajímavá historie tím ovšem zdaleka nekončí.

První majitel totiž kupé nejprve přesunul do Německa, než jej nechal poslat do Států. Zde si všimnul muzikant Carlos Cavazo z rockové kapely Quiet Riot, který po něm nepřekvapivě zatoužil. V roce 1985 si jej pak i koupil a během následujících 15 let najel většinu z 66 198 kilometrů, které má kupé na tachometru. V závěru roku 2001 bylo ale uloženo ve skladišti Franca Barbuscia, který se specializoval na evropská exotická auta a supersporty.

Na renovaci nicméně nikdy nedošlo a na auto se po 20 let snášel prach v zavřeném skladišti. Situace se začala měnit až ve chvíli, kdy Barbuscio před dvěma lety zemřel. Od té doby se řešily úřední formality, papírovací kolečko je ale u konce, vůz je tak k mání, a to v „nálezovém“ stavu. O levnou záležitost se ale vzhledem k historické hodnotě nejedná ani náhodou, v případě zájmu si totiž musíte připravit 695 000 USD (cca 14,86 milionu Kč). A jelikož není jisté, jaký je technický stav, nějaký milion si určitě nechte stranou na zprovoznění.

Za zmínku ještě stojí skutečnost, že Countach v onom roce 1985, kdy měnil majitele, prošel i jistými modifikacemi. Stěžejní byla výměna karburátorů Weber za elektronické vstřikování paliva, díky kterému vůz plnil přísné emisní regule státu Kalifornie. Původní komponenty bohužel odvál čas, příplatkové zadní křídlo, které překvapivě nebylo nikdy instalováno, je však součástí balení. Stejně jako nářadí, rezervní kolo a velké množství dokumentů. Vážně historický skvost par excellence.

Tak to je on, roku 1982 šampión. Zamířit může i do vaší garáže, připravit si ovšem musíte 15 milionů korun. Další peníze pak zabere i renovace a zprovoznění. Na druhou stranu však slavnější Countach jen těžko najdete. Foto: Drivers Source, tiskové materiály

