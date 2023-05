Nejzachovalejší Škodu Favorit na světě koupil Čech. Dal za ni majlant, její nájezd hned zvedl o 9 procent před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Favorit pomohl škodovce zpátky na automobilovou mapu světa, a je tedy v tomto smyslu významný, o žádnou vzácnost se ale obecně vzato nejedná. Tedy až na jednu výjimku, která nového českého majitele přišla na takřka 600 tisíc korun.

Historii Škody Favorit jsme zmapovali nejednou. Pro dnešek tak už jen v rychlosti shrneme, že vůbec první předokolka v historii mladoboleslavské značky debutovala v roce 1987 na brněnském výstavišti. O čtyři léta později pak automobilku převzal koncern Volkswagen, se kterým dorazila i vyšší kvalita, stejně jako řada vizuálních změn. Mezi ně patří i nová čelní maska s logem značky zasazeným doprostřed. Původní varianty totiž měly emblém s okřídleným šípem usazený na pravé straně.

Vylepšený Favorit umocnil lepšící renomé značky, jejíž záběr se rozšířil i na jiné než pouze český a slovenský trh. Jedním z míst, kde se hatchbacku dařilo, bylo i Řecko. A právě tam se jedna žena rozhodla, že se po letech vrátí k řízení. Kvůli tomu účelu si objednala právě Škodu Favorit v bílé barvě. Šlo sice o základní verzi LX, na přání nicméně dealer ozdobil karoserii barevnými samolepkami, zatímco dovnitř se nastěhovala imitace dřevěných dekorů.

S těmito modifikacemi první majitelka vozu bez problémů zvládla cestu ze showroomu do podzemní garáže na předměstí Atén. Tím nicméně její návrat za volant skončil, neboť se rozhodla, že řízení aut není jejím šálkem kávy. Vůz s pouhými 34 kilometry na tachometru tak po následující tři dekády pouze lapal prach. Loni na podzim jej nicméně kdosi objevil, odkoupil a následně nabídl k prodeji, jak jsme vás toho času informovali. Vůz se tehdy vydražil za 24 000 Eur (cca 571 tisíc Kč).

Další osud zjevně nejzachovalejší Škody Favorit na světě, která stále ještě disponovala továrními ochrannými plasty na sedadlech, byl neznámý. Tedy až dosud. Mladoboleslavská automobilka totiž odhalila jeho pokračování. Můžeme tak s jistotou říci, že novým majitelem je Čech, a sice automobilový závodník Jiří Mičánek mladší. Dle něj přitom měl o hatchback zájem i účastník Dakaru Boris Vaculík, ten nicméně nebyl ochoten zaplatit tolik.

Oněch zhruba 600 tisíc korun přitom představuje šestinásobek té původní z roku 1993. Podle Mičánka jde nicméně o velmi dobře uloženou investici. I proto s vozem neplánuje příliš jezdit, aby zůstal co nejdéle jako nový. Nicméně zhruba 9 procent dosavadního nájezdu již na konto Favoritu přihodil, na tachometru tak aktuálně svítí 37 km. I to je nicméně na třicetiletý vůz úctyhodné, neboť je vlastně otázkou, zda vůbec kdy překročí stovku.

Mičánek nyní plánuje, že vůz vystaví ve společnosti ještě jednoho exempláře. „Když táta vyřazoval favority z jeho okruhové školy, jeden jsem si od něj z nostalgie odkoupil. Je samozřejmě úplně opotřebovaný, ale chci jej zrenovovat a potom obě auta vystavit společně - to závodní i to civilní,“ uvedl potomek tuzemské závodnické legendy, která se stala více než desetinásobným mistrem Československa, a to jak na okruzích, tak v závodech do vrchu.

Lze už jen dodat, že Favorit je osazen 1,3litrovým benzinovým motorem naladěným na 54 koní. Oproti prvním exemplářům disponujícím karburátory pak jednotka dostala do vínku i elektronické vstřikování Bosch. Nový majitel pak u motoru vyměnil olej, filtr a baterii, tím však veškeré práce skončily. Následně totiž stačilo jen otočit klíčkem a z prostoru pod kapotou se ozvalo tiché ševelení...

Vůbec nejzachovalejší Favorit na světě se po devětadvaceti letech v Řecku vrátil do Česka, jeho novým majitelem je Jiří Mičánek mladší. Ten původní 34kilometrový nájezd zvedl o tři km, nicméně s hatchbackem příliš jezdit nehodlá. Foto: Škoda Auto

Zdroj: Škoda Auto

Petr Prokopec

