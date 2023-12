Někdejší pokus o nakopnutí Seatu ostrým TDI je dnes zapomenutým vrcholem jedné éry, tehdy mohl mít víc než VW před 7 hodinami | Petr Miler

Přiznám se dobrovolně, že tohle auto se mi pořád líbí, navíc bylo zajímavé i technicky. Přesto velký úspěch nezaznamenalo, i když mu bylo dokonce povoleno narušit jinak obvyklou hierarchii koncernu VW. Dnes se ani jako ojeté skoro nedá koupit.

Koncern VW zažil v 90. letech fantastické vzkříšení, ze kterého žije do značné míry dodnes. Životní dílo Ferdinanda Piëcha dalo za vznik řadě výjimečných aut a německý génius nakonec dokázal vytřepat peníze i z věcí, na kterých by jiní jen prodělávali. Ne všechno, čeho se Němci v té době dotkli, se ale třpytí zlatem.

Sám Piëch se při své ochotě riskovat dopustil několika chyb, také mu ale v rukou zbylo několik akvizic učiněných jeho předchůdcem, Carlem Hahnem, se kterými si příliš nevěděl rady. Škoda to nebyla, z té se podařilo udělat velmi úspěšnou firmu, v případě ještě dříve převzatého Seatu se ale nedařilo značce dát jasné místo na trhu, kde by dokázala řádit s podobnými úspěchy jako její sourozenci z Německa a Česka. Nedá se přitom říci, že by se koncern Volkswagen nesnažil.

Zejména na vrcholu Piëchovy éry bylo Španělům dovoleno používat věci a nabízet auta, která nebyla k dostání pod hlavičkou žádné jiné mainstreamové značky koncernu. Nedávno jsme při vzpomínce na pozoruhodný VW Golf IV 1,9 TDI PD se 150 koňmi zmiňovali, že silnější 1,9 TDI dostala už jen Ibiza Cupra, neboť Němci tehdy bojovali za sportovní kredit španělské značky. Nebyl to ale jediný příklad toho, že se VW Group snažila vzkřísit Seat lepší technikou.

Dalším příkladem byl model Leon, který dostal řadu verzí, o kterých se třeba Škodě ani nesnilo. Mohli jste jej mít i se šestiválcem a pohonem všech kol, s vrcholnými verzemi motoru 1,8 turbo s pohonem všech kol, to byla hotová převlečená Audi. A aby toho nebylo málo, mohli jste mít i to, co vidíte na fotkách níže. Sportovní verzi Cupra s motorem 1,9 TDI PD o výkonu 150 koní, pohonem 4x4 a manuální převodovkou. Ani o tom se Golfu nesnilo - GTI stejné „pédéčko” mít mohlo, ale jen jako předokolku.

Dnes už víme, že ani to Seat nenakoplo a VW později jeho pozicování na trhu změnil, Leon Cupra TDI 4x4 ale jako vzpomínku na tuto éru nikdo nesmaže. Byla i součástí vrcholné dieselové éry první dekády nového milénia, kdy se zdálo, že dieselové bude všechno. Dieselová byla Fabia RS, přišla první Octavia RS TDI, dorazily dieselové sporťáky, motory jako 35d od BMW, přišly stroje jako V10 TDI a V12 TDI, který - probůh - v roce 2008 dostalo i koncepční Audi R8. Dnes je to všechno minulost, komu ale diesely přirostly srdci, musí v Leonu TDI Cupra4, jak si verze s pohonem 4x4 říkala, nacházet zalíbení.

Rádi bychom vám ukázali nějaké pěkné auto v prodeji, žádné takové jsme ale během posledních několika týdnů nenašli v celé Evropě. Pár Cuper4 TDI se najde, všechny ale mají najeté statisíce kilometrů, jsou bourané či jinak zdevastované. Evidentně se jich prodalo minimum, přitom je to lákavý stroj, který nabízí až 211 km/h maximální rychlosti, stovku za 9,1 sekundy, prakticky neomezenou trakci a kombinovanou spotřebu 5,7 litru nafty na 100 km. Tohle? Dnes? Neříkejte, že to nezní zajímavě, svého času to ale na zákazníky bůhvíproč nezabralo.

Seat Leon Cupra4 TDI byl takovou raritou, že dnes v prodeji v celé Evropě nenarazíte na jediný krásný či málo jetý kousek. Měl španělskou značku nakopnout, zjevně selhal jako mnoho podobných pokusů před ním i po něm. Foto: Seat

