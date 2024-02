Někdo na 31 let schoval do garáže úplně nové, nevybalené auto za statisíce Kč, teď se prodává za 3,5 milionu před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Marshall Goldman, publikováno se souhlasem

Jako nadšenci jsme přesvědčeni, že s auty se má jezdit, pokud ale za každou cenu hledáte způsob, jak víc než ochránit své úspory před inflací, i tohle je cesta. Pokud si dnes koupíte ten správný vůz a uložíte jej, za pár dekád na něm můžete pořádně inkasovat.

Ford Mustang je automobilová legenda, která se od roku 1965 dočkala už sedmi generací. Zní to jako jeden velký úspěšný příběh, podobně jako u jiných klasických modelů aut ale ani v tomto případě neplatí neplatí každá z iterací jednoho z nejslavnějších Fordů za zdařilou. Ta třetí patří v případě Mustangu k průměru, jakkoli fandové by tu druhou a čtvrtou možná zařadili na pomyslném žebříčku ještě níž. Šlo zejména vizuálně o poněkud tuctové auto, i ve stádu šedých ovcí se ale sem tam najde nějaká zářivě bílá. A třetí iterace Mustangu ani v tomto směru není výjimkou.

I když nad tímto pony carem leckdo ohrne nos, jeho verze nazvaná SVT Cobra z roku 1993 si zaslouží všechno, jen ne to. Méně znalí automobiloví nadšenci ani nemusí vědět, že vůbec vznikla, neboť na svět přišlo jen 4 993 exemplářů, navíc až v samotnému závěru výroby tohoto typu. A zejména technicky byly vyladěné na maximum tehdejších možností.

Pod kapotou se objevil motor 5,0 V8 generující dnes neohromujících, ale tehdy zajímavých 235 koní v 4 200 ot./min. Dnešním pohledem předpotopní agregát s rozvodem OHV byl spojen s pětistupňovým manuálem, samosvorným diferenciálem a spoustou dalších drobných vizuálních i technických změn, které dovolovaly dostat z výchozí koncepce maximum. I díky odlehčení tak dovoloval kobře zrychlit na stovku za stále zajímavých 5,7 sekundy. Maximální rychlost činila 225 km/h.

Jak jsme již zmínili, pořídit si jej mohlo jen necelých 5 000 lidí a jeden z vyvolených zjevně vycítil dobrou investiční příležitost. Stroj na fotkách níže tak nikdy ani pořádně neprojel a hned po koupi ho schoval do garáže i s krycími igelity a nálepkami z výroby. V tomto kontextu nepřekvapí, že na tachometru má pouhých 34 mil (55 km) a přesně s nimi je nyní na prodej v u jednoho amerického dealera.

K autu je veškerá dobová dokumentace a vidíme i původní cenovku za oknem. Stojí na ní 21 723 dolarů, dnešním kursem pouhých 508 tisíc Kč. A i po započtení inflace se jedná o 43 365 USD, pořád relativně malou sumu - asi 1 080 000 Kč. Dnešní prodejní cena vozu ale činí 145 900 USD, tedy asi 3,4 milionu Kč. A s ohledem na dřívější výsledky aukcí Fordů stejného typu je jasné, že není nadsazená.

Je to fůra peněz, jak jsme ale naznačili, na možná nejzachovalejší Mustang SVT Cobra s prakticky nulovým nájezdem to ale není nemístná suma. Vzhledem k původní ceně a inflaci se tahle investice majiteli bohatě vyplatila, dříve nebo později dostane několikanásobek původní ceny. A byť nejde zrovna o náš šálek kávy z hlediska nakládání s autem, jistý tip to dává. Aut, která dnes jsou, za pár let už nebudou a za 31 let na ně budeme koukat s vytřeštěnýma očima, se dá koupit pořád dost.

Zdroje: Carscoops, Marshall Goldman

Petr Miler

