Někdo najel přes 1,7 milionu km s Mercedesem dost moderním na to, aby takový nájezd ukázal. Stačilo mu na to 5 let a 9 měsíců

/ Foto: Autoinvest.sk, publikováno se souhlasem

Nešálí vás zrak, na displeji auta u ukazatele počtu celkově najetých kilometrů skutečně svítí cifra 1 730 609. Dokázat tohle znamená jezdit víc jak 25 tisíc km měsíčně, přes 800 km každý boží den. A už jsme řekli, že auto má manuální převodovku?

Včera jsme vám ukazovali Škodu Superb, se kterou někdo najel přes 540 tisíc km za tři roky a něco. To je jistě obdivuhodné, stejně jako se ale na každou svini někde vaří voda, na každého rekordmana někde čeká jeho pokořitel. A protože tahle škodovka vlastně až takovým rekordmanem nebyla, není divu, že její pozoruhodné silniční představení bylo hned dramaticky zastíněno show docela jiného kalibru.

Jejím autorem není nikdo jiný než vůz na fotkách níže. Je to Mercedes, což nezaskočí, navíc třída V uzpůsobená pro přepravu osob, což nakonec také nepřekvapí, je to auto dělané pro to, aby jezdilo a jezdilo. Míra jeho „ojetosti” ale nutně zaskočit musí a skoro si říká o šlechtický titul (a oslovení „Vaše Ojetosti”?). Ačkoli bylo poprvé registrováno v červenci 2019, tedy před pouhými 5 roky a 9 měsíci, na tachometru má už přes 1,73 milionu km.

Je výjimečné vůbec takové číslo na odometru vidět, neboť když už nějaký vůz najede miliony km, bývá to starší automobil, kterému se buď zasekne nebo přetočí tachometr na cifře 999 999 km. Tohle už je dost moderní auto, aby ukázalo i 9 999 999 najetých kilometrů, ke kterým má tedy pořád hodně daleko. Ale i zmíněná cifra je naprosto mimořádná, však počítejte s námi.

1 730 609 km za 69 měsíců znamená 25 081 km ujetých každý měsíc. Jezděte pro olej co 15 tisíc km a v servisu vás většinou uvidí dvakrát do měsíce. Omezte tohle ježdění na pracovní dny a máte asi 1 250 km ujetých den co den. To samozřejmě nemohl jezdit jeden člověk, ale auto muselo - vypadá to, že se prakticky nezastavilo.

Pikantní také je, že je to verze V 220d s veleklasickým dieselem 2,1 o 163 koních s manuální převodovkou. Přeřaďte v průměru 3krát za kilometr, to nebude žádný velký div, a užijete si 5 191 827 přeřazení za necelých 6 let. Řaďte s dvojitým vyšlapáváním spojky a meziplyny a spojkový pedál si užije přes 10 milionů cest každým směrem. Jsou to všechno úplně surreální čísla, hausnumera jako od Stanjury, přesto jsou reálná a tohle auto je zvládlo s prakticky jen obvyklým servisem.

Zaslouží si to velkou poklonu, stejně jako vizuální stav vozu. Má za sebou vše zmíněné s pravidelným servisem přímo od Mercedesu (chtěli bychom vidět ten stoh faktur...) a prodávající říká, že auto je v „top stavu”. Jasně, v bazaru je všechno v top stavu, tady je to ale navíc „štopercentný top stav”, tak přinejmenším jako těsně před rozkladem na atomy auto působit nebude.

Kdybyste o něj měli zájem, stojí ve slovenském Partizánském a po slevě stojí 12 900 Eur, tedy asi 324 tisíc Kč. Nevíme, jestli má smysl něco takového kupovat, ale sám Mercedes by se přes šrajtofli plácnout mohl - tušíme, že ani automobilka moc aut s takovým nájezdem pokořeným za takový čas v rukou klienta mockrát co do činění neměla...

Tohle auto skutečně najelo přes 1,7 milionu km za tak krátký čas. A měl bych ještě asi milion otázek k tomu, jak se to vůbec mohlo stát. Foto: Autoinvest.sk, publikováno se souhlasem

Zdroj: Autoinvest.sk@Mobile.de

Petr Miler

