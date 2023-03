Nenápadný kombík postavený na míru pro legendu Hollywoodu skrývá překvapení pod kapotou i v kufru před 3 hodinami | Petr Prokopec

Není to auto, které byste si automaticky přiřadili k idolu žen z pláten kin, to ani v nejdivočejších snech. Jednomu takovému ale skutečně patřil. A pro švédské kombíky měl zjevně slabost, vlastnil minimálně dva. Jeden může být váš.

Letos v září uběhne už patnáct let od chvíle, kdy nás navždy opustil herec Paul Newman. Toho má většina lidí spojeného se snímky jako Butch Cassidy a Sundance Kid či Skleněné peklo. Pro nás autaře je nicméně podstatný film Vítězství, který pojednával o závodníkovi toužícím opanovat Indianapolis 500. Během příprav na tento snímek totiž Newman propadl motorsportu natolik, že hned několikrát uvažoval o změně kariéry. Je přitom skoro jisté, že za volantem by byl stejně úspěšný jako před kamerou. Ostatně v roce 1979 skončil první ve své třídě a druhý celkově v závodě 24 hodin Le Mans.

Newman závodil prakticky až do chvíle, než odešel na věčnost. Do svého posledního profesionálního podniku totiž nastoupil v roce 2007, o rok později si pak ještě střihnul účast v závodě organizovaném jedním z jeho přátel. I tehdy zajížděl velmi slušné časy, díky čemuž nakonec nedošlo na to, co svého času říkával. Tedy že skončí až v momentě, kdy sám sebe ztrapní. Není tedy překvapením, že byl posmrtně zařazen do automobilové síně slávy. A okruh Lime Rock Park pak po něm loni pojmenoval i cílovou rovinku.

Jakkoli byl Newman skvělým hercem i závodníkem, sláva mu na rozdíl od mnoha jiných hollywoodských celebrit nikdy nevlezla na mozek. Naopak se držel takříkajíc při zemi, o čemž svědčí i výběr jeho aut. Jedním z těch nejvýraznějších byl Chevrolet Corvette, který byl posílen na 670 koní. Úpravám na míru Newmanovi se pak nevyhnula ani dvojice švédských kombíků. Volvo 960 se totiž dočkalo osmiválce od Cosworthu, jenž produkoval 400 koní. Model 740 pak pro změnu dostal 3,8litrový šestiválec posílající na zadní kola 320 koní.

Právě druhé zmíněné kombi je aktuálně na prodej v online aukci, která skončí zítra. Zatím nejvyšší příhoz činí 26 250 dolarů (cca 596 tisíc Kč), což by sice na běžný vůz z roku 1988 byla opravdu tučná suma, ovšem v tomto případě opravdu nejde o regulérní provedení. Ona vyměněná pohonná jednotka totiž pochází z Buicku GNX. Doprovodil ji pak pětistupňový manuál z Pontiacu Firebird, stejně jako vzpěry a tlumiče Bilstein. Nechybí ani zkrácené pružiny IPD, kola však překvapivě zůstala sériová.

I díky tomu kombík působí jako dokonalý sleeper, a to nejen zvenčí. Dovnitř se totiž z mimotovární výbavy nastěhovaly pouze budíky ukazující na tlak turbodmychadla přeplňovaného motoru. Zaujmout pak může i přítomnost třetí řady sedadel, která najdete v kufru a která jsou otočena proti směru jízdy. Nepůsobí ošoupaným dojmem jako je tomu v prvních dvou řadách, na jejich vysunutí z podlahy tedy zjevně nedocházelo příliš často.

Do kdy přesně Newman tento kombík vlastnil, není jisté. Nicméně součástí prodeje jsou nejen veškeré příslušné dokumenty, ale rovněž inzerát z roku 1997/1998, ve kterém je vozidlo nabízeno za stejných 25 tisíc dolarů, jaké činí aktuální nejvyšší příhoz. Současný vlastník jej pak koupil před pěti lety a dodává, že problémem je pouze menší únik oleje. Náprava by přitom nemusela být drahá, mezi hercovými fanoušky se tak nejspíše v příštích hodinách strhne menší bitva.

Když Newman vůz v roce 1988 jako nový kupoval, byl kombík osazen 2,3litrovým čtyřválcem naladěným na 163 koní. Herec jej nicméně ihned nechal upravit, přičemž pod kapotu se nastěhoval šestiválec z Buicku disponující dvojnásobným výkonem. A do kufru se dostalo další překvapení v podobě třetí řady sedadel. Foto: Bring A Trailer, tiskové materiály

