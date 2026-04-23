Home > Rubriky a sekce > Fascinace a historie > Článek
Nový film o Michaelu Schumacherovi bude venku ještě letos, jeho první monopost Formule 1 tvůrci pořídili za pár šupů
včera | Petr Prokopec
Tento snímek se vrátí do roku 1991, aby ukázal první krůčky sedminásobného mistra světa Formule 1 na cestě k nehynoucí slávě. Protože ale jeho tvůrci měli rozpočet nižší, než je cena základní Škody Fabia, museli být hodně vynalézaví.
Uvidíme ještě někdy Michaela Schumachera živého a zdravého? Silně o tom pochybujeme, ostatně od jeho lyžařského incidentu uplynulo už 12 let. Za tu dobu je jedinou potvrzenou informací fakt, že od září 2014 je sedminásobný mistr světa Formule 1 v domácí péči ve svém švýcarském domově v Lausanne. Jeho skutečný stav ale zůstává záhadou.
Jasno do celé věci nevnesl ani dokument Neflixu, který měl premiéru v roce 2021. Nejspíš i proto, že jeho tvůrci se snažili rodinu nijak nedráždit. Dočkali se tak sice exkluzivních rozhovorů, ovšem i proto byl snímek kritiky označen jako velmi jednostranný. Některým skandálům se totiž vůbec nevěnoval, jiných se dotkl jen lehce a ještě je podal spíš z Schumacherova úhlu pohledu.
Stejně tak nečekáme nějaké senzační odhalení o Michaelově stavu v novém krátkém snímku The Kaiser, který byl pojmenován podle jedné ze Schumiho přezdívek. Jeho tvůrce Lubo Marinov se totiž rozhodl, že zmapuje hlavně události z roku 1991, kdy německý pilot teprve vstupoval do světa F1. Nejde o dokument, pročež se nedočkáme dobových záběrů či interview s pamětníky.
Místo toho se před kamerami objeví herci jako Jivko Sirakov, který ztvárnil samotného závodníka. Aby byl ve své roli co nejpřesvědčivější, Marinov se rozhodl, že ho posadí do Jordanu 191, ve kterém Schumacher skutečně začínal. Protože však rozpočet snímku činí jen 15 tisíc Eur neboli 365 tisíc korun, bylo jasné, že nedojde na koupi ani funkčního, ani poškozeného vozu.
Místo toho Marinov spolu se svým otcem stvořili nepojízdnou repliku ze dřeva. To ovšem nebyl zrovna snadný úkol, neboť k dispozici měli pouze modýlek monopostu v měřítku 1:24. Tvůrci ale změřil každý jeho panel a následné míry vynásobili 24krát, čímž se dostali ke skutečné velikosti. Protože tak ale došlo na nemalé odchylky, bylo třeba ještě další pilování a úpravy.
Repliku se tak nakonec povedlo dotáhnout do úspěšného konce, přičemž třeba volant byl vytištěn na 3D tiskárně, zatímco pneumatiky pochází z monopostu Formule 3. Dočkaly se ovšem odpovídajících grafických potisků, aby odpovídaly vzhledu z roku 1991. Zvuk motoru ale již samozřejmě posléze byl nasimulován, stejně jako byla třeba počítačová technika u jízdních záběrů.
Snímek bude mít premiéru letos na podzim a shlédnout jej budete moci na Youtube zcela zdarma. Tvůrci na svůj kanál soustavně přihazují nové epizody, ve kterých odhalují úskalí z natáčení. Kromě stavby repliky tak kupříkladu zjistíte, že Sirakov musel během 3 měsíců shodit 15 kilo, aby vypadal lépe jako Schumacher a vešel se do kostýmů odpovídajících těm historickým.
Snímek The Kaiser bude mít na některém z podzimních filmových festivalů, poté se ovšem objeví zdarma na Youtube. Zajímavý je v tuto chvíli hlavně svým pozadím, které se nám postupně odhaluje. Foto: Grey Universe, tiskové materiály
Zdroj: Grey Universe
