Nový nejvyšší most světa má uprostřed vlastní 300metrový vodopád. Není jen pro parádu, 70minutovou cestu zkrátil na 1 minutu
Petr ProkopecV Číně se dnes nachází 50 z 54 nejvyšších mostů na světě a tohle je ten vůbec největší z nich. Kvůli svému neobvyklému prvku působí až trochu kýčovitě. Jenže jen o parádu tady opravdu nejde.
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Nový nejvyšší most světa má uprostřed vlastní 300metrový vodopád. Není jen pro parádu, 70minutovou cestu zkrátil na 1 minutu
včera | Petr Prokopec
V Číně se dnes nachází 50 z 54 nejvyšších mostů na světě a tohle je ten vůbec největší z nich. Kvůli svému neobvyklému prvku působí až trochu kýčovitě. Jenže jen o parádu tady opravdu nejde.
S rozlohou téměř 10 milionů kilometrů čtverečných je Čína po Rusku a Kanadě třetí největší zemí světa. Tuto trojici spojuje skutečnost, že většina obyvatel žije jen v několika lokalitách, zatímco zbytek území je osídlen docela řídce. Mnohá města a vesnice jsou tak do značné míry odříznuta od civilizace, neboť do nich vedou jedna dvě silnice postavené před několika dekádami. Pokud se nachází ve složitější terénu, bývá dostupnost těchto míst opravdu bídná.
To zejména Čína vyhodnotila jako brzdu dalšího ekonomického růstu a tak se před pár lety rozhodla, že oněch 10 milionů kilometrů čtverečných prošpikuje klíčovými dopravními tepnami. Jedním z cílů vlády přitom bylo zpřístupnění do té doby prakticky zapovězeného regionu Kuej-čou (Guizhou), který je sám o sobě překrásný a mohl by v nemalé míře profitovat z turismu. Protože je ale tvořen především vysokými horami a hlubokými kaňony, kterými se navíc klikatí prudké řeky, místní infrastruktura víceméně spočívala jen v prošlapaných cestičkách a několika málo historických silničkách.
Aby se lidé mohli do tohoto regionu dostat, bylo třeba překonat hlavně řeku Beipan a okolo ní se obepínající horské masivy. V lednu 2022 tak společnost Guizhou Bridge Group odstartovala stavbu mostu, jaký tu ještě nebyl. Aby totiž v nestabilním terénu k němu mohla být vůbec přivedena dálnice, došlo k ukrojení vrcholku jedné z místních hor. Buldozery a bagry pak následně vykutaly tvar písmene „V“, který zamezuje kolapsu zůstavších stěn. Veškerý vybraný materiál pak byl využit na zaplnění mělkých míst.
Skutečná třešinka na dortu ovšem přišla až poté, a to v podobě mostu Huajiang Canyon Bridge. Ten byl slavnostně otevřen loni na podzim, tedy pouhých tři a půl roku po zahájení prací. To je s ohledem na jeho parametry opravdu neskutečné tempo, ze kterého by asi místní silničáři dostali osypky a daňoví poplatníci infarkt.
Čína totiž za tak krátkou dobu postavila nejvyšší most na světě, neboť Huajiang Canyon Bridge leží 625 metrů nad zemí. Kromě toho je 2 890 metrů dlouhý, přičemž rozpětí mezi jeho nosnými věžemi činí 1 420 metrů. Něco takového si vyžádalo unikátní stavební postupy, neboť největší jeřáb světa má na výšku jen 250 metrů. Bylo by tedy potřeba tří takových poskládaných na sebe, aby mohly být využity k pokládání jednotlivých nosníků. Číňané jej proto začali stavět od prostředka.
Pochopitelně nikoli ve vzduchu, nejprve byly obě věže propojeny kabely. Už to samo o sobě představovalo tvrdý oříšek, neboť díky terénu je každá jinak vysoká (205 a 262 metrů). Bylo tedy třeba rozsáhlých studií, při kterých bylo v potaz bráno nejen zemětřesení, ale především vítr. Most totiž právě kvůli místním demografickým podmínkám, kdy je v úzkých kaňonech vytvářen Venturiho efekt, čelí obrovským silám. Ty ale zatím naštěstí jeho konstrukci nenarušily.
Těžkosti tím ovšem neskončily. Dělníci totiž na jedné straně mostu při hloubení obslužného tunelu narazili na silný pramen podzemní vody. A nevěděli, co kloudného s ním provést. Nakonec se jej rozhodli neodklonit, ale využít ve prospěch mostu. Nasměrován byl do samotné konstrukce, jejíž součástí je obrovská nádrž na 4 tisíce kubických metrů vody. Zachycená voda pak může vytvořit 300 metrů široký vodopád, který je tím nejvyšším umělým na světě. V noci pak může sloužit jako obrovská stěna pro videoprojekce.
Vedle toho pak byly do konstrukce mostu zabudována i místa, odkud lze skákat padákem či bungee jumping. Na vrcholku jedné z věží je pak restaurace, která nabízí výhled z výšky 800 metrů nad zemí. Je tak více než jisté, že jen samotný most přiláká Kuej-čou řadu turistů. Místním se pak postaral o neskutečné zkrácení cesty z jedné strany kaňonu na druhou - na co dřív potřebovali minimálně 70 minut, to dnes obslouží za minuta.
Huajiang Canyon Bridge je aktuálně nejvyšším mostem světa, leží 625 metrů nad zemí a jeho součástí je i 300metrový vodopád, který je sám o sobě tím nejvyšším. Foto: CGTN, CC0 Public Domain
Zdroj: The B1M
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