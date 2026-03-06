O tento McLaren F1 se klienti prali dřív, než byl vyroben, i když fakticky nevybočuje. Teď je na prodej a čeká se další mela
Petr ProkopecNa tomto jistě ohromujícím autě je vidět, jak významnou roli může hrát docela titěrný detail. Každý McLaren F1 je pochopitelně výjimečný, tento byl ale už před prodejem žádaný proto, že má to správné sériové číslo.
O tento McLaren F1 se klienti prali dřív, než byl vyroben, i když fakticky nevybočuje. Teď je na prodej a čeká se další mela
před 3 hodinami | Petr Prokopec
Na tomto jistě ohromujícím autě je vidět, jak významnou roli může hrát docela titěrný detail. Každý McLaren F1 je pochopitelně výjimečný, tento byl ale už před prodejem žádaný proto, že má to správné sériové číslo.
Na premiéru McLarenu F1 došlo v roce 1992. Britská automobilka celkově vyrobila jen 106 exemplářů, přičemž do tohoto výčtu patří i vývojové prototypy a závodní exempláře. My se poslední dobou poměrně podrobně věnujeme snad každému, které zrovna mění majitele, díky čemuž jsme pomalu do posledního šroubku zmapovali značnou část produkce. Přesto se dál objevují příběhy, které dosud nevešly ve známost a které ke kdysi nejrychlejšímu produkčnímu vozu světa znovu stahují pozornost.
Dnes ostatně nebudeme dělat výjimku, neboť nastal čas posvítit si vůz s šasí se vskutku zajímavým číslem. Právě kvůli němu se o něj ještě před jeho vyrobením rozhořel boj, protože... Protože na světě snad neexistuje člověk, který by neslyšel o Jamesi Bondovi a jeho krycím čísle 007. A právě sedmý McLaren F1 chtěl každý, kdo měl na toto auto svého času zálusk.
Postava agenta Jejího Veličenstva sice s McLarenem nikdy nebyla a ani nemohla být spojena, nakonec Ian Fleming, duchovní otec této postavy a autor románů o něm, zemřel v roce 1964. Tedy v době, kdy Gordon Murray teprve začal studovat technologickou univerzitu v Durbanu a Ron Dennis teprve snil o práci mechanika u týmu Cooper Formula 1. S britskými automobilkami nicméně Bond spojen byl. A i kdyby nebyl, číslo 007 lidé prostě chtějí na věcech mít. A tak se na McLaren F1 007 „stála fronta”.
Kdo ho nakonec dostal, rozhodl dnes už zesnulý Mansour Ojjeh, šedá eminence McLarenu. Automobilka se ovšem zachovala hezky i k ostatním zájemcům o sedmé sériové šasí v pořadí, když jim nabídla jiné vozy končící sedmičkou. F1 007 tak byl v roce 1994 předán saudsko-arabskému princi Mohamedu bin Fahad bin Abdulazizovi, který si jej užíval ve Švýcarsku, kde došlo i na první registraci. O čtyři léta později jej pak v aukci koupil britský podnikatel Chris Palmer, a to s pouhými 460 najetými kilometry na kontě, než na počátku nového milénia došlo na další střídání stráží a šasí 007 zamířilo k Američanovi Franku Selldorfovi. Ten ho pak v roce 2010 prodal velkému fanouškovi aut i Jamese Bonda, a sice britskému podnikateli Simonu Kidstonovi.
Ten se nyní rozhodl, že vůz by měl začít dělat radost zase někomu dalšímu, pročež jej nabídl k prodeji skrze svou společnost Kidston Motorcars. Jak uvádí, vůz nebyl nikdy nabourán a od roku 1994 na jeho údržbu padlo celkově takřka půl milionu liber. Poslední velký servis pak proběhl v roce 2022, kdy divize McLaren Special Vehicles přistoupila mimo jiné k pravidelné výměně palivové nádrže. Zároveň byly nahrazeny prakticky veškeré gumové hadičky, teoreticky by tedy neměl být problém s ním krátce po převzetí vyjet.
Sám Kidston ostatně za volant usedal pravidelně, s celkových 44 750 najetých kilometrů se zasadil o zhruba polovinu. Zajímavé pak je, že šasí 007 mu prošlo pod rukama už dřív, první prodej vozu v roce 1998 totiž realizovala aukční společnost Brooks Europe, kterou Kidston spoluzaložil a ze které se posléze stala mnohem známější síň Bonhams. Jejím šéfem byl až do roku 2006, kdy se začal věnovat další vlastní firmě, která radí sběratelům s nákupem ikonických aut.
Jako takový Kidston v roce 2022 asistoval při prodeji Mercedesu 300 SLR Uhlenhaut Coupe, za které sama třícípá hvězda inkasovala 135 milionů Eur. Za takové peníze se pak sice „bondovský“ McLaren F1 asi neprodá, levný ale též nebude. Už jen kvůli samotnému Kidstonovi, jehož strýc Glen byl jedním z původních Bentley Boys a v roce 1930 vyhrál 24 hodin Le Mans. O rok dříve pak skončil druhý, a to s 4,5litrovým modelem, který Bond skutečně používal.
Co se pak samotného vozu týče, můžeme už jen dodat, že jde o jeden ze čtyř exemplářů, které se dočkaly černé barvy Jet Black. Ta však byla pouze v jednom provedení spárována s béžovo-hnědým interiérem. Ve stejném duchu je pak vyvedena také sada exkluzivních zavazadel, které jsou součástí prodeje, stejně jako sada nářadí, které McLaren s F1 dodával. Walther PPK však nehledejte v žádné odkládací schránce, podobně jako další výbavu slavného agenta 007, tohle auto s ním přímo skutečně nemá žádnou spojitost, je to jen ono číslo...
O bondovský McLaren F1 se kdysi svedla nemalá bitva. Tu vyhrál saudsko-arabský princ, který si ale kupé ponechal jen čtyři roky, během kterých najel jen pár stovek kilometrů. Foto: Kidston Motorcars, tiskové materiály
