Obyčejně vypadající, 28 let starý hatchback s více jak 130 tisíci km za půl milionu není vtip ani omyl

Toto auto na první pohled vypadá zajímavě asi jako další ponožky k Vánocům od vaší babičky. Faktem ale je, že to je naprosto výjimečný vůz, který na začátku 90. let fascinoval svým výkonem a jakýkoli z dodnes přeživších kusů je vzácnost vyvažovaná zlatem.

Písmena GT-R si většina lidí automaticky spojuje s legendárním Nissanem, což není nic zvláštního. Godzilla, jak se mu obvykle říká, je ikona sportovních aut svého druhu, která v době svého vzniku zaskočila konkurenci kombinací výjimečné dynamiky a poměrně nízké ceny. My se ale nyní nehodláme věnovat slavnému stroji Nissanu, třebaže do země vycházejícího slunce se vydáme. Místo moderní historie se ale vrátíme do roku 1992, kdy vznikla jedna dechberoucí Mazda.

Šlo o dnes už nevyráběný model 323 nabízený na domácím japonském trhu jako Familia, který jistě nevypadá jako zhmotněním snu automobilového nadšence o ideálním voze. Ve své historii ale zanechala několik pěkných variant, které rozhodně stojí za zmínku. Například ke konci osmdesátých let vznikla šestnáctiventilová verze 1,6 Turbo GTS s točivým motorem o výkonu 150 koní, které tahaly lehkou pátou generaci 323 za všechna kola s obrovským nadšením. Výtečný hot hatch své doby dokázal díky vynikající trakci a solidnímu výkonu zrychlit z klidu na stokilometrovou rychlost za 7,8 sekundy, v osmdesátých letech to byl v této třídě aut výtečný čas.

Mazda ale tímto nechtěla kusem ustrnout v pokroku. Závodila přece v rally a pro vstup na kolbiště skupiny A do WRC musela nejprve vytvořit adekvátní podklad. Na základech šesté generace 323 z úplného závěru osmdesátek tedy začala připravovat homologační model, který by jí umožnil závodit. Oddělení Motor Sports Engineering Group si tehdy vzalo do parády subtilní verzi GTX se čtyřválcovým motorem o objemu 1,8 litru, který disponoval výkonem 166 koní (v Japonsku 185 koní), což stačilo opět s pohonem všech kol na zcela identické zrychlení jako u jeho předchůdce. Takový vůz ale nebyl dostatečný, proto se s ním Japonci zavřeli do dílny a vyjeli až s mnohem odvážnějším a citelně svalnatějším GT-R v roce 1992.

GT-R 4WD mělo větší brzdové kotouče, odolnější pětistupňovou převodovku, vyztužené šasí a hlavně modifikovaný motor na přídi. Výkonné turbodmychadlo RHF6CB, dodatečný olejový chladič a speciální sodíkem plněné ventily odváděly svojí práci na výbornou. Jednotka BPD s 16 ventily a rozvodem DOHC, jejíž výkon dosahoval v Evropě na 185 koní při 5 000 otáčkách a točivý moment 235 Nm jen o pět stovek otáček níže, byly více než slibným základem. Omezovač motoru údajně zasahoval při 6 500 otáčkách.

Verze pro Japonsko s pravostranným řízením šla ovšem opět ještě dál, neboť si sáhla až na 210 koní, které rozhýbaly malou 323 na stovku za 7,1 sekundy a maximální rychlost 210 km/h. Hmotnost se pohybovala okolo 1 150 kilogramů bez řidiče, což znělo a asi věčně bude znít zajímavě. Daleko zásadnější však bylo, že Mazda dokázala z motoru 1,8 vydolovat stejný výkon jako Subaru u první Imprezy WRX STI a jen o málo méně než úvodní Evolution od Mitsubishi. Jenomže Subaru i Mitsubishi mělo dvoulitr.

K další nešizené technice vozu patřil neodpojitelný pohon všech kol s mezinápravovým viskózním diferenciálem s omezenou svorností (LSD), který upřednostňoval z 53 % procent zadní, a tedy z 47 % přední kola při dělení točivého momentu mezi nápravy. Podle všeho se Mazda dala „vodit“ lépe než třeba konkurenční (a taktéž homologační) Nissan Pulsar GTI-R. Tvrdým oříškem tedy mohla být jen Lancia Delta HF Integrale. GT-R bylo oproti svým předchůdcům rozeznatelné díky agresivnímu přednímu nárazníku s velkým vstupním otvorem, obřími kulatými mlhovkami a chladicími otvory v kapotě.

Tyto indicie dávaly jednoznačnou nápovědu, že tohle nebude nic obyčejného. Bohužel, jeho majitelé vůz převážně jen pokazili nevhodným tuningem a najít dnes originální kus v prodeji - tuplem pak v Evropě - je naprosto výjimečné. Mezi lety 1992 a 1994 totiž vzniklo jen 2 500 takových aut, přesto se zrovna teď jeden prodává, jak informuje aukční firma Aguttes.

To je nakonec i jeden z důvodů, proč jsme na něj chtěli vzpomenout. Červený stroj na fotkách níže je zcela raritní 323 GT-R 4WD dodanou původně do Francie, kde bude zítra v dražbě přiklepnuta novému majiteli. Je to auto docela ojeté, s více jak 130 tisíci km, které sice vypadá zachovale, ale na první pohled nemá moc čím zaujmout - jen specifický přední nárazník a zadní přítlačně křídlo naznačují, že by mohlo jít o něco neobvyklého. Ale tak neobvyklého, aby se v aukci očekával vítězný příhod za 20 tisíc euro, tedy asi 507 tisíc Kč? Je to tak a tušíme, že kdo se této vzácnosti zmocní, stěží na ní prodělá. Nedivili bychom se, kdyby z původních 2 500 exemplářů dnes přezívalo tak 250. A každý z těch originálních bude jednou jistě zbožím za miliony.

Mazda 323 GT-R 4WD je tak vzácná, že v archivu Mazdy najdeme jen jednu dobovou oficiální fotku. Foto: Mazda



Vidět dnes Mazdu 323 GT-R 4WD v prodeji v originálním stavu, dokonce auto určené původně pro Evropy je vzácnost, je dnes mnohem výjimečnějším zážitkem než vidět limitované Ferrari. Je to vůz pro fajnšmekry, tento je teď na prodej v aukci. Foto: Aguttes Auctions, tiskové materiály

