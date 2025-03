Od původní Neue Klasse k ošizené vizi budoucnosti: Která generace interiérů BMW je podle vás nejlepší? před 8 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: BMW

Jen málokterá automobilka se může pochlubit tak dlouhou historií špičkových aut svých tříd, která se i v případě interiérů snažila udávat tón vývoje. Před sebou máme příchod už 11. generace interiérů BMW a je čas si říci, který se povedl ze všech nejvíc.

Pokud se aspoň trochu zajímáte o osud BMW, patrně víte, že letos představí prvního člena nové rodiny Neue Klasse. Ta po stránce designové ovlivní všechny mnichovské vozy příštích let, což ovšem není přijímáno pouze s nadšením, ale také s nemalými obavami. Ty směřují hlavně k interiéru, kde automobilka chystá opravdu radikální změnu, jak ostatně ukázala na letošním veletrhu elektroniky CES. V Las Vegas představila palubku, která již nepočítá s tradiční kapličkou za volantem. Místo ní bude zákazníkům sloužit středová obrazovka multimédií a head-up displej roztažený přes celou šířku čelního okna.

Je otázkou, jak toto řešení bude vypadat zasazené do skutečného produkčního automobilu, zatím mu ale dáváme palec dolů jako něčemu neskutečně ošizenému. A tak se vyloženě nabízí vrátit do historie a položit si otázku, kdy a případně zda bylo u BMW lépe. Na rozdíl od Audi sice mnichovská automobilka byla jen zřídka dávána za příklad konkurenci svými interiéry, třebaže inovativnost jí nechyběla, kritickým pohledům ale uniknout nemusela. A ne vždy jí vystavily špatné vysvědčení.

Minulost BMW je dlouhá a pradávné interiéry pro dnešek zcela irelevantní, naše toulky tedy odstartujeme v 60. letech, kdy na svět přišla - dnešní optikou příznačně - původní Neue Klasse. První sedany měly budíky zasazené přímo do palubní desky, ovšem na konci dekády již došlo na příchod klasického přístrojového štítu. Spolu s ním se pak objevila i středová konzole, do které bylo zasazeno ovládání vyhřívání či chlazení kabiny a rádia.

Této koncepci zůstalo BMW věrné i nadále, nicméně v 70. letech začalo daleko více tlačit na onu sportovní pilu. To se projevilo také uvnitř, neboť řidič byl stále více zasazován do centra dění, a to díky středové konzoli natočené k němu. Během let osmdesátých pak BMW učinilo toto řešení mnohem více elegantním a vlastně i do jisté míry nadčasovým. Skutečný vrchol ale podle většiny fanoušků přišel až o dekádu později, kdy se objevila řada 3 generace E46.

Právě tento vůz je dnes považován za vrchol značky z dob, kdy elektronika hrála podružnou roli. S příchodem řady 7 generace E65 v roce 2002 automobilka poprvé představila ovládání iDrive doplněné obrazovkou uprostřed palubky. A jakkoli se mnichovští snažili udělat krok kupředu, reálně přišli s komplikovaným a ne vždy spolehlivým systémem. I proto se v následujících letech zaměřili na jeho vylepšení, neboť správně předpokládali, že se toto řešení rozšíří napříč celou nabídkou.

Další kroky byly spíše evoluční než revoluční, a to až do příchodu elektrického BMW iX v roce 2021, které vsadilo na rozměrný panel sdružující jak přístrojový štít, tak obrazovku multimédií. Rozvržení kabiny však stále ještě odkazovalo na klasiku, přičemž automobilka se dokonce ještě snažila o náznak zaměření na řidiče. Šlo ale spíše již jen o řešení optické, než že by vyloženě plnilo nějakou funkci, zejména absence téměř veškerých fyzických tlačítek řidiče značně upozaďuje - ovládat už v současných BMW něco za jízdy je kříž.

Tím jsme zpátky u novodobé Neue Klasse a tedy o dalším skoku, byť je otázkou, zda kupředu, do strany nebo znovu dozadu. Pokud totiž pomineme pár tlačítek na volantu, pak už úplně veškeré ovládání bude realizováno jen dotykem na obrazovce či hlasově. V prvním případě to ale znamená sundat oči z vozovky, ve druhém se pak každý děsí nespolehlivosti systému.

Pochopitelně, preference každého jsou trochu jinde, a tak si sami vyberte vrchol. Pro nás je to generace interiérů z dob řady 3 E46, to vás nepřekvapí - ta, pětka E39, sedmička E38 a další BMW z té doby jsou neobyčejně útulná, kvalitní, trvanlivá, ergonomicky vypiplaná, jednoduše krásná... Je těžké to překonat, v našich očích rozhodně.

Tak který interiér BMW je podle vás nejlepší? My jsme od automobilky dodnes nepoznali nic lepšího než to, co byla schopna nabídnout okolo rou 2002. Foto: BMW

Inspirace: Carscoops

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.