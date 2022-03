Opuštěné dealerství skrývalo dekády nepoužitá BMW, pohled na ně fanoušky nadchne i rozpláče před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: BMW

Chce to vždy výjimečnou shodu okolností, aby na nějakém místě zůstal stát ladem hodnotný majetek, kterého si dekády nikdo nevšímal. Ve španělské Tarragoně se to ale stalo, tamní opuštěné dealerství BMW skrývalo vzácnosti jako M5 E28, 850 E31 či 525td E34.

Říká se, že cesty páně jsou nevyzpytatelné. Svou budoucnost tedy sice můžete mít dopodrobna nalinkovanou pomalu až do chvíle, kdy se vydáte na vůbec poslední cestu, ovšem poté do hry zasáhne osud. Nyní pochopitelně nemáme na mysli ruskou invazi na Ukrajinu, i když také k ní lze výše zmíněné vztáhnout. Místo toho se budeme zabývat opuštěným dealerstvím BMW ve španělské Tarragoně, které by do jisté míry mohlo fungovat jako stroj času.

Podnik dříve fungoval jako dealerství i servis mnichovské značky, přičemž jeho majitelem byl automobilový sběratel. Ten se nakonec rozhodl své podnikání ukončit a budovu chtěl využít jako útočiště pro svou kolekci. Své plány ale nikdy nenaplnil a i když na místo zamířila i auta značek Alfa Romeo, Citroën, Jeep, Lancia či NSU, adekvátní péče se nikdy nedočkala. Objekt tak byl opuštěn a pod rozpadající se střechou se dnes nachází 10 a více let netknutá auta, mezi nimiž hraje mnichovská značka nadále první housle.

A rozhodně nejde o tuctové vozy, nad nimiž by člověk mávnul rukou. Nechybí ani vůbec první BMW M5, tedy generace E28, u které ještě pohon zajišťoval řadový šestiválec. Stejně tak si ovšem na sedmdesátiminutovém videu můžeme povšimnout i modelů 525td E34 a 850i E31 nebo limuzíny 750i E32, která byla vůbec prvním poválečným vozem značky, jenž dostal pod kapotu dvanáctiválec. Pětilitrová pohonná jednotka M70 přitom produkovala 300 koní a vůz zvládla rozjet na stovku za 7,4 sekundy.

Co se týče nemnichovských aut, pak pozornost fanoušků nejspíše uchvátí hlavně klasiky od Alfy Romeo, tedy modely Alfetta a GTV6. Stejně jako si na své přijdou i milovníci jednostopých strojů, neboť někdejší majitel nepohrdnul ani motorkami, třeba těmi od Ducati. Oči však může dráždit stav všech těchto výjimečných strojů, neboť zubu času a tedy korozi velmi napomáhá i ptačí trus, kterým je pokryta většina karoserií. V případě zájmu o renovaci tak bude třeba hledat kousek, jehož záchrana nevyjde šíleně draze.

Tím jsme se dostali ke stěžejní informaci, opuštěné dealerství je totiž se všemi klenoty uvnitř na prodej. Ceny zatím nejsou známé, přičemž ani není jisté, zda musíte koupit vše pohromadě. V takovém případě nicméně o láci rozhodně nepůjde, další peníze pak logicky zamíří na renovaci. Některé kousky jsou totiž mimo provoz již více než 30 let, pročež dost možná v jejích případě nedojde ani na rozprodej rezavějících dílů na součástky.

Mezi vozy skrývajícími se v opuštěném dealerství BMW ve španělské Tarragoně nechybí ani vůbec první generace M5, která ještě disponovala šestiválcem. Je na ně fascinující, ale poněkud smutný pohled. Ilustrační foto: BMW

