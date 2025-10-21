Opuštěný luxusní hotel skrývá i 9 let po svém zavření flotilu zanedbaných luxusních aut, tady se zastavil čas
Petr MilerSkon tohoto místa byl tak náhlý a razantní, že to v něm dodnes vypadá, jako by k němu došlo včera. Hotel byl ale zavřen už před devíti roky, od té doby padá prach i na přítomnou flotilu luxusních aut čítající i několik Rolls-Royců, Mercedesů S, Audi A8 nebo Porsche Cayenne.
před 6 hodinami | Petr Miler
Skon tohoto místa byl tak náhlý a razantní, že to v něm dodnes vypadá, jako by k němu došlo včera. Hotel byl ale zavřen už před devíti roky, od té doby padá prach i na přítomnou flotilu luxusních aut čítající i několik Rolls-Royců, Mercedesů S, Audi A8 nebo Porsche Cayenne.
U nás je to skoro nepředstavitelná věc, v místě jako Macau ale vznikají nové luxusní resorty kombinující zejména hotely s kasiny jako na běžícím pásu. A tak občas musí také nějaký zaniknout.
Člověk by čekal, že obojí se bude dít v nějakém přiměřeném stylu, ve skutečnosti je to ale z obou stran docela velká divočina. Pravidelně jsme svědky pozoruhodně rozsáhlých objednávek flotil luxusních aut, která mají klientům těchto míst sloužit, tím se obvykle chlubí samy hotely i jejich dodavatelé z řad automobilek jako Bentley nebo Rolls-Royce. Čím už se chlubí méně, jsou následky toho, když se sen o rentabilním provozu takového místa rozplyne jako pára nad hrncem.
Dnes ale bude řeč o hotelu s kasinem, který na problémy s rentabilitou tak úplně nedojel. V roce 2016 byl úřady náhle uzavřen kvůli údajnému spojení s organizovaným zločinem, což nakonec také nepřekvapí. V hotelu se mělo obchodovat s drogami, lidmi i střelnými zbraněmi, pochybná prý byla i uváděná vlastnická struktura. Hotel, který měl být výstavní skříní obrody Macau, se tak najednou stal spíš obrazem dekadence a časovou kapslí svého druhu, která byla z plného provozu ponechána na pospas vlastnímu osudu prakticky ze dne na den.
Týká se to celého hotelu i jeho jednotlivých součástí, nás ale pochopitelně nejvíc zaujala auta, která měla sloužit hostům tohoto místa k náležitě opulentnímu převozu na místo samé. Jak už padlo výše, také tento hotel si pořídl flotilu luxusních vozů, která též zůstala na svém místě beze snahy auta dále prodat či alespoň udržovat fit. A také na něj se zaměřil kanál Exploring the Unbeaten Path, který vám garáže a parkoviště hotelu ukáže na přiloženém videu.
Flotila výjimečných i méně mimořádných vozů je opravdu rozsáhlá a čítá také tři prodloužené Rolls-Roycy Phantom. Zjevně na ně 9 let nikdo nesáhl, pomineme-li tedy vandaly a sprejery. Uvážíme-li ale čas, který uplynul od chvíle jejich ponechání na pospas vlastnímu osudu, jsou pořád v překvapivě solidním stavu.
O kousek dál vidíme také Mercedes třídy S, záplavu Toyot Alphard, nepřehlédnutelná jsou rovněž Audi A8, Porsche Cayenne nebo na míru vyrobená limuzína postavená na základech Hummer H2, která pojme až 18 lidí. Také ta na místě zůstala bez ladu a skladu.
Je to fascinující pohled, který si u nás opravdu nedovedeme představit. I kdyby tu došlo na postavení a úředně nařízené uzavření takového hotelu, auta z něj by byla za takovou dobu buď rozprodána nebo rozkradena. A to samé se týká zbytku vybavení. V Macau si s takovými „drobnostmi” hlavu zjevně nedělají. A jak vám ukáží případné další pohled do útrob hotelu na kanálu Exploring the Unbeaten Path, netýká se to zdaleka jen aut. Inu, jiný kraj...
Luxusní asijské hotely (zde hongkongský The Peninsula) si flotily těch nejluxusnějších aut pořizují celkem často. Níže můžete vidět, jak to s nimi dopadá, když něco nevyjde podle plánu... Ilustrační foto: Rolls-Royce/The Peninsula Hong Kong
Zdroj: Exploring the Unbeaten Path@Youtube
