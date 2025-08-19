Opuštěný sklad vydal poklad v podobě desítek nejetých automobilových pecek včetně zánovního BMW M5 E39 či nového Fordu GT
Petr MilerNěkteré nálezy opuštěných aut jsou uměle zveličené nic, tady se ale skutečně sešly všechny ingredience potřebné pro přinejmenším objev roku. Dnes 88letý majitel dekády schovával řadu vzácných aut, se kterými už dlouho nebyl schopen jezdit. Až teď se je rozhodl vytáhnout na světlo světa a prodat.
před 8 hodinami | Petr Miler
Některé nálezy opuštěných aut jsou uměle zveličené nic, tady se ale skutečně sešly všechny ingredience potřebné pro přinejmenším objev roku. Dnes 88letý majitel dekády schovával řadu vzácných aut, se kterými už dlouho nebyl schopen jezdit. Až teď se je rozhodl vytáhnout na světlo světa a prodat.
Také ve vašem nejbližším okolí se nejspíš nachází mnohem víc zajímavých aut, než si myslíte. Česká republika na první pohled nepůsobí zrovna jako země, ve které by se to hemžilo supersporty či jinými výjimečnými automobily, jakmile ale zajedete na první významnější sraz v okolí, poznáte, co všechno najednou lidé vytáhli z garáží - od vyloženě historických skvostů typu staré aerovky přes poklady z dob komunismu jako papalášské Tatry nebo youngtimery z 90. let až po nejmodernější supersporty. To všechno se najednou objeví jakoby zničehonic.
Někteří se diví, kde se taková auta vzala, odkud někdo vytáhl třeba i několik moderních Lamborghini a Ferrari kdesi na maloměstě, ale dává to smysl - takové vozy málokdo používá každý den, většinu času tráví v garáži a mimo ni se nachází pouze během chvil, kdy jsou na silnici. Buď na ně náhodou narazíte právě tam, nebo o nich klidně roky nevíte, i když je někdo skladuje jen pár kilometrů od vašeho domu.
I u nás jsme tedy stále častěji svědky různých garážových, skladových nebo stodolových objevů, ještě častější jsou ale logicky v zemích, kde si neprožili dekády komunismu, během kterých si jen málokdo mohl koupit cokoli jiného krom pár nám dobře známých vozů. V takových USA žilo během všech ér automobilismu spousta bohatých lidí a někteří auta „syslili” opravdu důkladně. Kolikrát tak, že je dekády neukázali vůbec nikomu.
Přesně to je případ dnes už 88letého majitele kolekce automobilů, kterou zatím jen zčásti můžeme vidět na přiložených fotkách. Ten ve zjevně dlouho opuštěném, dekády zcela zanedbaném skladu (podívejte se na ten prach všude) v kalifornském Newport Beach skladoval desítky rozličných vozů, které už v pokročilém věku zjevně nebyl schopen používat. Až na prahu devadesátky se ale rozhodl oslovit kanadské dealerství Silver Arrow Cars, aby auta ze skladu vytáhlo, dalo do pucu a rozprodalo. A právě od něj se o tomto místě dozvídáme.
Lidé ze Silver Arrow Cars nám ještě budou muset říct víc, zatím se ale pochlubili trojicí opravdu krásných a výjimečných strojů v jedinečné stavu - buď zcela nedotčené nebo jen minimálně použité exempláře Ferrari 550 Maranello, BMW M5 E39 a Fordu GT z počátku milénia.
Na záběrech je můžeme vidět pod nánosy prachu i po detailingu a základním servisu. A přemýšlíme, které nám bere dech víc. Ferrari 550 Maranello stálo na jednom místě 25 let s krásně modrou karoserií (Nart Blue) a béžovými interiérem. Nechybí motor V12 a dnes ceněné manuální řazení. Auto bylo přihlášeno do provozu, nenajelo ale skoro nic - na tachometru má pouhých 908 km.
Jako příznivce starých BMW nás ale asi ještě víc bere skoro nová M5 E39 z roku 2002, tedy preferovaná faceliftovaná verze znovu s v tmavě modrém laku. Kilometrů je tu víc, 6 838, ale co to to je na 24 let starý vůz? Dekády stání mu zjevně neubraly nic na lesku ani schopnosti uhranout řidiče 4,9litrovým motorem V8 s 400 koňmi výkonu a znovu manuálním řazením.
Třetí z vyzdvihnutých aut je Ford GT z roku 2006, dokonce nikdy nebyl přihlášen. Jeho 1 158 km musel být najeto mimo veřejné silnice, je vyveden pro změnu v červeném lak s bílými pruhy a černým koženým interiérem. A po jednoduchém očištění znovu vypadá jako nový i se svými 5,4litrovým V8 s kompresorem, který generuje až 550 koní.
Jak úžasná trojice to je, celá by nové majitele vyšla zřejmě na víc než 30 milionů Kč. Kupce ale zatím má jen M5, kterou si vzal známý „zasahujícího dealerství” za nezveřejněnou cenu - tušíme, že pár milionů to být muselo. Podívejte se na víc níže, ze Silver Arrow Cars se snažíme vypáčit informace o osudu zbylých zaprášených skvostů, sklad je jich zjevně plný.
Co se všechno nenajde... Už tohle trio je extra a podívejte se na všechna ta auta kolem. Foto: Silver Arrow Cars, tiskové materiály
Zdroj: Silver Arrow Cars
